Nepaisant streikų bangos, britų vyriausybė yra prieš didelį algų kėlimą

Britų vyriausybė, nepaisant pastarosios streikų bangos, lieka griežta. „Norime, kad streikai baigtųsi. Norime, kad būtų susitarta dėl sąžiningo darbo užmokesčio sprendimo“, - trečiadienį sakė vyriausybės atstovas. Jis pažymėjo, kad negali būti algų didinimo dviženkliu procentu, nes tai tik dar labiau paskatins infliaciją.

Atstovas paragino geležinkelių profsąjungą RMT grįžti prie derybų stalo. Darbdaviai esą pateikė sąžiningą pasiūlymą.

RTM darbuotojai Didžiojoje Britanijoje streikavo per Kalėdas. Trečiadienį darbą nutraukė kitos geležinkelių profsąjungos atstovai. Be to, RMT jau paskelbė apie kelis streikus sausį. Darbuotojai reikalauja algų didinimo, kuris viršytų dabartinę 10 proc. infliaciją.

Keliuose oro uostuose, įskaitant Londono Hitrou ir Gatviko, pasienio pareigūnai trečiadienį pradėjo naują streiką, kuris turėtų tęstis iki Naujųjų. Per pirmąjį jų streiką prieš pat Kalėdas keleivių kontrolę vykdė kareiviai.