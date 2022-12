Kurdų pajėgos: sustabdytas mirtinas IS išpuolis prieš kalėjimą Sirijoje

„Islamo valstybės“ (IS) grupuotės kovotojai Šiaurės Sirijoje surengė nesėkmingą išpuolį prieš kalėjimą, kuriame laikomi džihadistų bendražygiai. Per susirėmimą žuvo šeši kurdų kovotojai, pranešė vietos valdžia ir Sirijos karą stebinti organizacija.

Kurdų kovotojai žuvo per išpuolį prieš saugumo kompleksą, esantį netoli kalėjimo su IS kaliniais Rakoje, buvusioje faktinėje grupuotės sostinėje Sirijoje, sakė kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) atstovas Farhadas Shami.

Tačiau „IS nepavyko užpulti kalėjimo, nes mūsų pajėgos sulaikė jų puolimą“, – teigė jis.

Jis naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad žuvo šeši žmonės, ir pridūrė, kad saugumo pajėgos nukovė džihadistą su sprogstamuoju diržu ir sulaikė jo bendrininką.

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi karą stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) anksčiau pranešė apie du nužudytus džihadistus.

Sirija / AP nuotr.

Organizacijos teigimu, nepavykusio išpuolio taikiniu tapo kurdų saugumo kompleksas, kuriame yra karinės žvalgybos kalėjimas, kur laikomi džihadistai.

„Džihadistai taikėsi į karinės žvalgybos kalėjimą“, kuriame buvo laikomi šimtai džihadistų, tarp jų 200 aukšto rango kovotojų, sakė SOHR vadovaujantis Rami Abdel Rahmanas (Ramis Abdel Rahmanas)

SDF vyriausiasis vadas Mazloumas Abdi (Mazlumas Abdis) pareiškime teigė, kad „teroristų kuopelės“ atakavo „saugumo ir karinius pastatus mieste“.

„Mūsų turima informacija iš Rakos rodo, kad IS kuopelės rengia pavojingus sąmokslus“, – pridūrė jis.

Nepaprastoji padėtis

Kurdų vadovaujama valdžia paskelbė nepaprastąją padėtį Rakoje ir laikinai uždarė miestą, saugumo pajėgoms medžiojant laisvėje esančius džihadistus.

Saugumo pajėgos vis dar apieško teritoriją, kad sulaikytų kuopelės narius, sakė atstovas F. Shami.

IS prisiėmė atsakomybę už išpuolį ir nurodė, kad jį surengė du jos kovotojai, iš kurių vienam pavyko pabėgti.

Grupuotė teigė, kad išpuolis surengtas siekiant atkeršyti už „musulmonų kalinius“ ir džihadistų, gyvenančių kurdų administruojamoje al Holo stovykloje, giminaites.

„Islamo valstybė“ Sirijoje / AP nuotr.

Al Holas, kuriame gyvena daugiau kaip 50 000 žmonių, yra didžiausia perkeltųjų asmenų, pabėgusių po to, kai 2019 metais SDF vadovavo mūšiui, per kurį IS grupuotės kovotojai buvo išstumti iš paskutinių Sirijos teritorijos likučių, stovykla.

Tarp al Holo kalinių yra daugiau kaip 10 000 užsieniečių iš kelių dešimčių šalių.

Perpildytoje stovykloje taip pat gyvena perkeltieji sirai ir pabėgėliai iš Irako.

Tai didžiausias džihadistų išpuolis prieš kalėjimą nuo sausio mėnesio, kai IS kovotojai surengė didžiausią ataką per daugelį metų ir užpuolė Gvairano kalėjimą kurdų kontroliuojamame Hasakės mieste.

Šimtai žmonių žuvo per savaitę trukusį puolimą, kurio metu buvo siekiama išlaisvinti džihadistų bendražygius.

Nuo 2011 metų, kai prasidėjo Sirijos karas, žuvo beveik pusė milijono žmonių ir įvyko didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktų sukeltas gyventojų perkėlimas.