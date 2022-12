Maskvos ieškomų žmonių sąraše atsidūręs Gelmanas: Rusija grįžta į gyvulišką būseną

Viena iš Vilniuje vykusios trečiosios Antikarinės konferencijos diskusijų temų buvo Rusijos barbarizacija ir naujųjų viduramžių įsigalėjimas. Daugelio diskusijos dalyvių nuomone, prieš šimtą metų rusų mąstytojo Nikolajaus Berdiajevo prognozuotas spartus vystymosi regresas po vasario 24-osios rutuliojasi tiesiai prieš mūsų akis. Apie tai, kad Rusija vėl pasineria į viduramžius, LRT RADIJO laidai rusų kalba kalbėjo kolekcininkas, galerininkas ir publicistas Maratas Gelmanas.

Pokalbis LRT RADIJUJE vyko prieš gruodžio 20 dieną, kuomet Rusija M. Gelmaną įtraukė į federalinį ieškomų žmonių sąrašą.

Publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

– Viena iš šiandienos diskusijų temų – Rusijos barbarizacija. Ar tikrai Rusijoje viskas taip blogai?

– Rusijoje jau praktiškai metus, gal kiek daugiau nei metus, nuo birželio mėnesio, kai buvo priimtos Konstitucijos pataisos, vyksta visuotinis socialinio audinio naikinimas. Visi daugiausia dėmesio skiria ekonominiam (įvestos sankcijos) ir kariniam komponentui. Tačiau iš tikrųjų tai nėra vienintelė sritis, kurioje vyksta visuomenės griūtis.

Kas yra barbarizacija? Tai yra nukrypimas nuo krikščioniškų vertybių. Visi suprantame priesaką „Nežudyk“. Koks yra vieno iš pagrindinių krikščionių įsakymų statusas šiandien Rusijoje, kai net patriarchas Kirilas sako, kad jeigu žudysi ukrainiečius, tau bus atleista, ar net atvirkščiai, tai bus laikoma žygdarbiu? Štai apie ką mes kalbame – šalis, kuri tarsi deklaruoja sugrįžimą prie tradicinių vertybių, grįžta ne į 19 amžių ir net ne į 1 ar 2 pirmųjų krikščionių amžių, o į gyvulišką būseną, kai tau sako, kad nesvarbu, kas teisus, o kas kaltas, svarbu, kas yra savas, o kas svetimas.

Aliaksandras Lukašenka ir patriarchas Kirilas 2018 metais (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Aš tai taip suprantu. Tai, kas šiandien vyksta Rusijoje, mano nuomone, yra humanistinio, krikščioniškojo paveldo atmetimas.

– Ar šiuo atveju Rusijoje įmanomas atvirkštinis procesas – grįžimas į būseną, kurioje ji buvo iki karo? Ir kiek teks laukti lūžio taško?

– Pasitelkęs Karlo Jasperso knygą „Kaltės klausimas“ bandau nubrėžti paralelę tarp to, kas dabar vyksta Rusijoje, ir to, kas vyko Vokietijoje, pavyzdžiui, nuo 1933 metų. Vokietijoje buvo taip, kad nuo Hitlerio atėjimo į valdžią iki šalies sutriuškinimo praėjo 12 metų, o po to dar 20 metų truko šalies denacifikacija. Manoma, kad 1965–1968 metais Vokietijos visuomenė daugiau ar mažiau išsivadavo iš fašizmo. Štai tokie galėtų būti parametrai.

Tačiau šiandien viskas vyksta labai greitai. Jei atvirai, aš pats taip esu įsitikinęs, kad nėra jokios alternatyvos humanistiniam požiūriui į pasaulį, manau, jog visa tai įvyks labai greitai. Tiesiog kažkada, perestroikos laikais, aš kartą jau stebėjau, kaip užkietėję komunistai virto laisvos rinkos apologetais – tai įvyko per pusmetį. Tam pakako, kad blizgūs žurnalai imtų skelbti tiesą. Todėl man atrodo, kad svarbu pasiekti karinį pralaimėjimą, V. Putino valdžios atstovų teismą, o toliau mes jau patys susitvarkysime.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Kaip toliau reikės gyventi su Ukraina? Ar ši priešprieša išliks per amžius?

– Kažkoks sąveikos procesas turės vykti, nes mes juk esame šalia. Pavyzdžiui, šiandien, kiek žinau, yra apie 10 tūkstančių sutuoktinių, kurių vienas yra Rusijos, o kitas – Ukrainos pilietis. Reiškia, kažkoks pagrindas yra. Be to, už mūsų šalių ribų, Berlyne ar čia, Juodkalnijoje, Rusijos piliečiai labai padeda ukrainiečiams. Mūsų užduotis yra rasti tam tikrus augimo taškus, užuot laukus, kad dvi vyriausybės susės ir susitaikys (na, tikriausiai susitaikys), bet kad būtų kažkokie augimo taškai, kad būtų galimybė bendrai empatijai, tam tikros savitarpio pagalbos istorijos, juk tiek mes galime padaryti.

O kaip viskas klostysis toliau? Aš nežinau. Ko gero pažvelgus į dokumentus iš Ukrainos, tampa aišku, kad tai bus labai sunkus kelias. Nes tai ne šiaip namų, kuriuos galima atstatyti, naikinimas, tai žvėriškas elgesys. Todėl tai nebus lengvas kelias. Tačiau kelią įveikia tik juo einantis.