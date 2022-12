Apžvalgininkas apie sprogimą policijos nuovadoje Lenkijoje: su diplomatiniu pasu per sieną galima pervežti ir granatsvaidį

Priežastis, dėl kurios Lenkijos policijos vyriausiasis komendantas Jarosławas Szymczykas galėjo atsivežti iš Ukrainos užtaisytą, kaip paaiškėjo, granatsvaidį, yra labai paprasta. Lenkijos muitininkai beveik niekada netikrina užsienyje akredituotų lenkų diplomatų automobilių ir asmenų su diplomatiniais pasais bagažo, rašo portalo „Onet.pl“ apžvalgininkas Witoldas Juraszas.

Pasak jo, tai, kas yra prievolė ir norma trečiųjų šalių diplomatų atžvilgiu, Lenkijos piliečiams taikoma kur kas švelniau.

Tam tikras mandagumas su savo diplomatais yra pagrįstas, nes, ypač prie sausumos sienos, reikia pabrėžti savo valstybės prestižą, kadangi jų kontrolė de facto vyksta Ukrainos, Baltarusijos ar Rusijos pareigūnų akivaizdoje. Bet problema ta, kad mūsų realybėje tai įgavo tokias formas, kurios yra palankios patologijai, konstatuoja apžvalgininkas.

Anot jo, lenkų diplomatai ir Lenkijos ambasadų techniniai darbuotojai visai sąmoningai imdavosi kontrabandos. Prieš maždaug dešimtmetį buvo demaskuota Lenkijos ambasadoje Maskvoje veikusi gauja, kuri vertėsi pramoninio masto cigarečių kontrabanda iš Rusijos į Lenkiją. Šios grupės arogancija buvo pasiekusi tokį lygį, jog jos nariai, užuot važiavę iš Rusijos į Lenkiją per Baltarusiją, o paskui per Lietuvą, kad, kirsdami sieną, visada turėtų diplomatinį statusą, iš Maskvos vykdavo į Varšuvą tiesiai per Baltarusiją, kirsdami ES muitų sieną Lenkijos ir Baltarusijos pasienio kontrolės punktuose.

Vadovaujantis logika, gabenti kontrabandą per Lietuvą buvo kur kas saugiau. Mat ten Lenkijos atstovybių darbuotojai turėjo tam tikrų privilegijų, o lietuviai, norėdami juos patikrinti, būtų rizikavę sukelti diplomatinį incidentą, pažymi W. Juraszas.

Kai ši gauja įkliuvo, jos vadovas suvertė kaltę visiems kitiems grupės nariams ir ne tik nebuvo nubaustas, bet netgi liko dirbti Užsienio reikalų ministerijoje, prisimena apžvalgininkas. Jo manymu, tokių gaujų galėjo būti ir daugiau.

Pasak „Onet.pl“ žurnalisto, aprašytos realybės priežastis yra proziška. Lenkijos diplomatų darbo užmokestis buvo ir yra mažiausias tarp visų ES šalių diplomatų. Jauno diplomato Rusijoje algos vos užtekdavo pragyventi. O ambasados techniniai darbuotojai gaudavo dar mažiau. Turint omenyje tuometį Maskvos kainų lygį, pasirinkimas buvo labai paprastas. Arba skursti, arba tapti nusikaltėliais. Dauguma pasirinkdavo skurdą. Bet, deja, ne visi, pažymi apžvalgininkas.

Lenkijos policijos vadovas J. Szymczykas šeštadienį papasakojo, kad Ukrainoje gauta dovana, kuri praėjusios savaitės pradžioje sprogo, buvo prieštankinis granatsvaidis.