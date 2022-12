Malinionis apie galimą Rusijos puolimą vasarį: iš klaidų pasimokė abi kariaujančios pusės

Ukrainos pareigūnai kalba apie galimą plataus masto Rusijos puolimą kitų metų pradžioje. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno, Rusija bandytų vėl žengti į Kyjivą. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ sako, kad tiek Rusija, tiek Ukraina iš karo pradžios pasimokė.

Nors apžvalgininkai kalba apie tai, kad Rusijos kariuomenės techniniai ir žmogiškieji ištekliai yra išsekę, V. Malinionis pabrėžia, kad Rusija iš nesėkmių fronte pasimokė.

„Neužmirškime, kad Rusija vis tiek išmoko tam tikras pamokas. Pagrindinė jų strateginė ir operacinė klaida buvo ta, kad jie puolė visą Ukrainą penkiomis kryptimis, išsklaidė savo pajėgas ir nieko nepaėmė. Dabar, turėdami žymiai prastesnės kokybės [karius – LRT.lt], bet išmokę tam tikras pamokas, galbūt bandys sutelkti tam tikrą esminę masę kryptyse, kaip Kyjivas, ir bandys pralaužti ukrainiečių pasipriešinimą“, – svarsto atsargos pulkininkas.

Bet, akcentuoja pašnekovas, išvadas padarė ir ukrainiečiai. Be to, ir modernios ginkluotės Ukraina turi daugiau nei karo pradžioje.

„Jie yra gynybiškai įtvirtinę pasienį su Baltarusija, taip pat yra gavę ginkluotės, aišku, kad jie geriau pasirengę. Bet vienaip ar kitaip, jeigu generolas V. Zalužnis taip pasakė, Ukraina turės mobilizuoti daugiau piliečių tam, kad padidintų savo kariuomenės skaičius“, – teigia V. Malinionis.

Galiausiai, didelė rusų problema išlieka karių aprūpinimas.

„Rusai neturi kuo aprūpinti karių. Dabar matome, kad net ir paprasčiausios aprangos trūksta <...>. Aišku, kad jie ieškos [pagalbos – LRT.lt] – jie turi nedaug, bet turi kažkokių sąjungininkų, pavyzdžiui, Iraną“, – sako ekspertas.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

V. Malinionis svarsto, kad ir situacija Rusijos kariuomenės arsenale – itin sudėtinga.

„Kažkokių senų artilerijos šaudmenų jie, be abejo, turi, bet sunku pasakyti, kokia jų kokybė. Modernios ir taiklios ginkluotės jie tikrai neturi – nespėja gaminti. Tikslių ir modernių raketų greičiausiai nebeturi, nes jie sunaudojo daugiau nei galėtų pagaminti per metus. Pagal tam tikrus duomenis, rusai po 40 vienetų per metus gali pagaminti“, – dėsto karininkas.

Pasak jo, sutelkti karius dideliam puolimui reiktų nemažai laiko ir tai jau turėtų vykti dabar, tačiau to ženklų kol kas nėra matoma. Vis dėlto, pasak jo, jei Rusija pradėtų dar vieną puolimą, situacija Ukrainos naudai būtų iš esmės kitokia nei šių metų vasario 24-ąją.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

LRT.lt primena, kad penktadienį interviu laikraščiui „The Guardian“ Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas sakė, kad nors Ukraina šiuo metu gali sėkmingai gintis nuo Rusijos raketų atakų, nukreiptų į svarbiausią infrastruktūrą, įskaitant energetikos tinklus, atsiranda įrodymų, kad Kremlius rengia naują plataus masto puolimą.

O. Reznikovo komentarai pakartojo panašias šią savaitę leidiniui „The Economist“ pateiktas pastabas, įskaitant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, V. Zalužnio ir sausumos pajėgų vado generolo pulkininko Oleksandro Syrskio.