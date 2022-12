Kofmanas: įmanoma, kad Ukraina įvykdys didelę puolamąją operaciją arba pietuose, arba Luhansko rytuose

Artėjant žiemai vis dažniau svarstoma, kaip toliau vyks karas Ukrainoje – ar ukrainiečiai rengs kontrpuolimus, o Rusija ginsis ir atakuos raketomis bei dronais. Kaip LRT TELEVIZIJAI sako Laivyno analizės centro Rusijos studijų vadovas Michaelas Kofmanas, abiem pusėms žiema primeta ribojimų, ypač puolamosiose operacijose, tačiau Ukraina išlaiko pranašumą logistinėje srityje, tačiau nuvertinti Rusijos nereikėtų.

– Žiema, koks bus jos poveikis operacijoms fronte?

– Žiema, akivaizdu, abiem pusėms primeta ribojimų. Ypač ji riboja puolamąsias operacijas, bet kelio didžiuliams puolimams neužkerta. Tad, manau, reikėtų tikėtis, kad bus kariaujama ir žiemą. Dabar karas yra sekinimo etape, matome tai kovose aplink Bachmutą, visai nemažai kovų Luhanske, bet nedaryčiau prielaidos, kad būtinai tokia bus karo eiga per artimiausius tris mėnesius. Gali būti, kad Ukraina rengs didelę puolamąją operaciją.

Žiema primeta įvairiausių iššūkių ir, akivaizdu, gerokai apsunkina operacijas – padaugėja sergančiųjų ir sužeistųjų, daliniai kur kas sparčiau tampa netinkamai kovai. Mažėja visokių kitokių dalykų, pavyzdžiui, galimybių pasislėpti. Kariai tampa pažeidžiamesni, kur kas geriau matomi.

Bet nors sakau, kad žiema pridaro visokių dalykų, tai – Rytų Europa. Jai žiemos puolimai nesvetimi. Tiesą sakant, šis karas ir prasidėjo nuo žiemos puolimo, 2015-aisiais pati Rusija rengė žiemos puolimą, jei pamenate, Debalcevės mūšį. Taigi nederėtų iš anksto nusiteikti, kad žiema savaime neleidžia rengti didelių operacijų.

– O logistiškai, ar Rusija prasčiau pasirengusi žiemai?

– Apskritai kalbant – taip. Ukrainos pranašumas dar ir vidinės aprūpinimo linijos, iš esmės ji aprūpina pajėgas iš savo teritorijos. Ukrainai kur kas lengviau perkelti pajėgas iš vienos vietos į kitą. Iš dalies jų įranga geresnė. Rusija įvykdė sunkią ir prieštaringą mobilizaciją, dislokavo daug mobilizuotų karių savo linijoms stabilizuoti, bet palyginti prastomis sąlygomis. Ukraina turi bendrą pranašumą, kuo ir kaip ji aprūpinta.

– Daug kalbama apie, ko gero, artėjantį puolimą Melitopolio link, kairiajame Dniepro upės krante. Kiek tai realistiška dabartinėmis sąlygomis?

– Nelabai suprantu, kodėl žmonėms taip patinka planuoti Ukrainos kovines operacijas vietoj pančios Ukrainos. Buvau ten neseniai, spalį, ir atrodė, kad jie ir patys šį tą supranta apie tai, ką daro. Tai mandagus būdas pasakyti, kad nenorėčiau per daug spėlioti apie šiuos reikalus. Bet sakyčiau, įmanoma, kad Ukraina įvykdys didelę puolamąją operaciją arba pietuose, arba Luhansko rytuose. O gal ir lygiagrečias operacijas, kokias matėme rugsėjį, kai Ukraina pradėjo ir didelį Chersono puolimą ir antrinį puolimą prie Charkivo, kuris pasirodė stulbinamai sėkmingas.

Manau, kad Ukrainai būtina ir jos strategija yra nesuteikti Rusijos kariuomenei atokvėpio ir neleisti Rusijos kariuomenei atsikurti. Rusijos kariuomenė prasidedant žiemai pažeidžiamiausia. Akivaizdu, kad jie pasirinko gynybos strategiją – daugiausia apsikasti, atkurti pajėgas pasinaudojant mobilizacija. Ukraina ir toliau spaus Rusijos kariuomenę, kad išsaugotų iniciatyvą žiemai baigiantis ir pavasarį, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos neatgautų puolimo potencialo.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Baltarusija – ar ji tik dėmesiui nukreipti, ar Ukraina jau turėtų rimtai ja susirūpinti?

– Nemanau, kad dėmesiui nukreipti. Sakykime tiesiai – Baltarusija visai rimtai yra karo šalis: priima Rusijos pajėgas, jas ginkluoja, aprūpina, teikia amuniciją ir taip toliau, moko Rusijos pajėgas, įskaitant ir mobilizuotus karius.

Manau, Baltarusiją reikia stebėti kaip kryptį ir kaip galimą frontą. Aš skeptiškas, kad kas nors iš Baltarusijos pusės nutiks netrukus, bet Rusijos karinis buvimas Baltarusijoje ir vėl auga – nuolat pasirodo naujos sunkiosios technikos. Per artimiausius kelis mėnesius tai gali kuo nors pavirsti. Be to, pančios Baltarusijos pajėgos šiemet neįtikėtinai aktyviai rengia mokymus, pratybas, tikrina savo pačių mobilizacijos struktūrą ir pajėgumus.

Nebūčiau tvirtai įsitikinęs, kad A. Lukašenka taip bijo dėl savo režimo išsaugojimo, kad pavojus prisijungti prie Rusijos karinės operacijos jam pasirodytų per didelis. Bet tuo pat metu nebūčiau linkęs manyti, kad koks nors įsiveržimas iš Baltarusijos reikštų grįžimą į Kyjivą ar bandymą užgrobti miestą. Manau, Ukraina rūpinasi kitais silpnais taškais šiaurėje, šiaurės vakaruose prie Baltarusijos sienos. Taigi pasakyčiau taip: nemanau, kad tai tik dėmesiui nukreipti, manau, tai visai rimta vieta susirūpinti, Ukrainai tikrai. Tokį įspūdį ir susidariau, kai ten buvau. Bet ateinančiais mėnesiais šią padėtį reikės stebėti.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Mobilizacija. Prieš kelis mėnesius kalbėta, kad prireiks kelių mėnesių, kol pasirodys jos poveikis fronte. Ar jį jau matote ir ar jo pasirodys dar daugiau?

– Jei trumpai – taip. Pradinis mobilizacijos procesas buvo chaotiškas, nes iš esmės tai buvo netikėta. Rusijos vadovybė jos griebėsi daugiausia dėl desperacijos. Tokie veiksmai, tiesiai šviesiai, būtų buvę kur kas grėsmingesni ir galingesni, jei Rusija tai būtų padariusi balandį, po pirmo pralaimėjimo prie Kyjivo. Nes ji dar turėjo ir pajėgų struktūrą, ir pajėgumą mokyti dalinius, ir įrangos jiems aprūpinti degalais.

Kita vertus, mobilizuotų karių pradinis dislokavimas padėjo stabilizuoti Rusijos linijas – šiuo metu, manau, derėtų tai pripažinti. Kai žiūri nuo spalio, tai padėjo sustiprinti Rusijos linijas prie Chersono, jie galėjo surengti organizuotą pasitraukimą ir atitraukė didžiąją dalį pajėgų iš Chersono. O laikui bėgant, jie mažina karių stygių savo daliniuose, jie kuria rezervą ir pajėgumą rotuoti pajėgas. Taigi, mobilizacija – prireiks dar kelių mėnesių, kad pamatytume, kaip Rusijos kariuomenė galų gale ja pasinaudos. Tikėtina, kad ji vyks bangomis. Manau, jie mobilizaciją sustabdė laikinai, kad galėtų priimti šauktinius – pusmečio šaukimas vyksta šiuo metų laiku.

Mobilizacija nebūtinai pakeis šio karo trajektoriją. Skaičiai nėra lemiamas veiksnys, bet, šiaip ar taip, jie svarbūs. Būtų kvaila sakyti, kad jie nesvarbūs, ar kad nepadaro poveikio. Padaro ir galėtų iš esmės pratęsti karą arba sustiprinti Rusijos pajėgumą atkakliai gintis. Tada ateities operacijos bus kur kas sunkesnės – kaip Chersone, ne kaip Charkive.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Amunicijos trūkumas, raketų atsargų ir panašiai, akivaizdu, Rusija jau sekina savo atsargas, bet taip daro ir Ukrainos pusė, ir NATO pusė. Šioje trūkumų kovoje, kaip jums atrodo, kuri pusė pažeidžiamesnė?

– Ką matome, yra ilgalaikis ir laiko patikrintas dalykas didelio masto įprastiniame kare. Dažnai jie virsta sekinimo karais, ir ta pusė, kuri geriau geba atsigauti, kuri gali geriau užsitikrinti gyvąją jėgą, ginkluotę ir amuniciją, ilgainiui gali laimėti. Rusijos kariuomenę ypač riboja artilerijos ir amunicijos prieinamumas. Ji iš esmės yra artilerijos kariuomenė, pasikliaujanti pabūklais ir artilerijos ugnimi – ar tai būtų gynyba, ar puolimas. Kaip tik dėl to Rusijos kariuomenei sunkiai seksis atkurti puolimo potencialą net žiemai baigiantis – netgi jei jie turės gyvosios jėgos, ji tėra viena nedidelė formulės dalis ir su ja tebėra daug iššūkių.

Bet labai teisingai minite, kad Ukraina artilerijos ir amunicijos naudoja gerokai daugiau, nei Vakarai amunicijos prigamina. JAV per pastaruosius metus turėjo daug kliautis atsargomis. Taigi tam spręsti Jungtinėse Valstijose ir keliose Europos šalyse didinami gamybos pajėgumai. Bet dar reikės įvertinti, ar tikslieji ginklai arba kiekybinis pranašumas gali atsverti neįtikėtiną paprasčiausių artilerijos sviedinių paklausą tiek, kiek jų Ukraina sunaudoja per dieną.

Kitaip sakant, taip, amunicija artilerijai labai svarbus veiksnys, ypač žvelgiant į šio karo vidutinę ir ilgąją perspektyvą, jei įsivaizduosime, kad karas tęsis per 2023 metus, o aš taip manau. Tai labai verta turėti galvoje. Ir dar pridurčiau – aštriausias dabartinis iššūkis Ukrainai yra oro gynybos sistemų ir amunicijos oro gynybos sistemoms prieinamumas, kad būtų galima dorotis su Rusijos tebevykdoma smūgių kampanija.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Baigiant, jūs ką tik paminėjote, kad manote, jog karas tęsis kitais metais, ir prezidentas Volodymyras Zelenskis aną savaitę kalbėjo, esą įsivaizduoja taiką kitais metais. Ar manote, kad tikroviška laukti, kad operacijos vienaip ar kitaip baigtųsi per kitus metus?

– Karai juk nesilaiko kieno nors grafikų, ar ne? Su bet kuriuo karu labiau tikėtina, kad jis truks ilgiau negu bet kas nori, viliasi ar tikisi. Mano profesija kaip analitiko ir darbas paprastai yra planuoti pagal blogiausius scenarijus su prielaida, kad karas tęsis, ir ieškant, ką reikia padaryti, kad artėtumei prie rezultatų, kurių nori. Aišku, visada esama galimybės, kad karas bus trumpesnis. Karai labai priklauso nuo įvairių dalykų, nedaug žmogiškų dalykų gali taip įvairuoti kaip karo eiga, ir ją sunku prognozuoti. Ir jei nutiks, kad karas bus kur kas trumpesnis, o Ukrainos sėkmė per ateinančius mėnesius bus gerokai didesnė, negu tikimasi, – puiku. Bet rengti planus šiai problemai lengviau negu priešingai tikrovei.