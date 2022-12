Baltarusijos opozicionierės Kalesnikavos sesuo apie kalinimo sąlygas: ji praktiškai negali miegoti

Lapkričio 29 d. pasirodė informacija, kad politikė, viena iš Baltarusijos protestų lyderių, buvusio kandidato į Baltarusijos prezidentus Viktaro Babarykos kampanijos štabo vadovė Maryja Kalesnikava sunkios būklės išvežta į vieną iš Gomelio ligoninių. Maryjos sesuo Tatjana Chomič interviu LRT RADIJO laidai rusų kalba papasakojo apie dabartinę M. Kalesnikavos būklę, jos sveikimą ir kalinimo kolonijoje sąlygas.

Kaip tuo metu pranešė V. Babarykos būstinės „Telegram“ kanalas, Maryja į ligoninę paguldyta lapkričio 28 d. M. Kalesnikavos sesuo Tatjana Chomič vėliau savo socialiniuose tinkluose pranešė, kad tą pačią dieną, lapkričio 28 d., opozicijos lyderei buvo atlikta operacija ir jos būklė stabiliai sunki.

Buvo pranešta, kad politikė dėl skrandžio problemų išvežta į ligoninę, o po operacijos jai buvo diagnozuota perforuota opa. Kiek vėliau Maryja buvo perkelta atgal į Gomelio pataisos kolonijos Nr. 4 (IK Nr. 4), kur atlieka 11 metų bausmę pagal tris Baltarusijos baudžiamojo kodekso straipsnius, medicinos skyrių.

Maryja kali jau daugiau nei 2 metus. Yra žinoma, kad prieš hospitalizavimą ji dešimčiai dienų buvo patalpinta į drausmės izoliatoriaus kamerą, o iš ten išvežta tiesiai į ligoninę. Maryja, kaip ir dar 1437 politiniai kaliniai, Baltarusijos kalėjimuose laikomi nežmoniškomis sąlygomis. Baltarusijos režimas nestabdo represijų prieš savo oponentus, toliau fabrikuoja politiškai motyvuotas bylas, kuriose laisvės atėmimo bausmės kai kuriems kaliniams siekia net 25 metus, iš jų atimama galimybė bendrauti su išoriniu pasauliu, nesuteikiama teisė į gynybą.

Maryja Kalesnikava / AP nuotr.

– Šiuo metu jūsų sesuo Maryja Kalesnikava vėl buvo perkelta iš ligoninės į koloniją, praėjo maždaug dvi savaitės nuo jos hospitalizacijos, ar galite prisiminti, kaip sužinojote, kad Maryja atsidūrė ligoninėje?

– Informacija, kad Maryja guli ligoninėje, mane pasiekė atsitiktinai, iš anoniminio šaltinio, tai buvo lapkričio 29 d., antradienis. Tą pačią dieną Maryjos advokatas norėjo ją aplankyti kolonijoje, Gomelyje, tačiau jam nebuvo leista su ja susitikti, – kolonijoje sakė, kad Maryja nedavė leidimo susitikimui su advokatu. Iškart po to gavau žinutę, kad ji ligoninėje ir advokatas nedelsdamas ten nuvyko patikrinti šios informacijos. Jam buvo patvirtinta, kad ji iš tiesų ligoninėje, tačiau tą pačią dieną nepavyko nei susitikti su gydytoja, nei su kuo nors pasikalbėti, bet bent jau žinojome, kad ji ten.

– Kiek jums žinoma, ar jai sudaromos būtinos sąlygos sveikti, ar ji laikoma bendrojo įkalinimo režime, kaip ir anksčiau?

– Šiuo metu ji vis dar yra reabilitacijoje, jei taip galima pavadinti. Pirmadienį tėčiui pavyko su ja susitikti 10 minučių kolonijos medicinos skyriuje. Jis matė, kokiomis sąlygomis ji laikoma, ir įsitikino, kad tai yra medicinos skyrius, o ne bendros kolonijos patalpos, kur paprastai gyvena kaliniai. Kadangi Maryja vis dar gydoma ir dar kurį laiką bus medicinos skyriuje, ji negali dirbti. Ji yra prižiūrima gydytojų ir, pasak jų, jai suteikiama visa reikalinga pagalba. Gydytojai mus patikino dar Maryjai gulint ligoninėje, kad tokia pagalba ir visa reikalinga priežiūra jai bus suteikta. Labai tikiuosi, kad taip ir bus, kad jie savo pažadus tesės.

Nors pirmadienį, kai tėtis buvo su ja susitikęs, Maryja sakė, kad kolonijos maistas jai nelabai tinka. Kolonijos gydytojai pažadėjo peržiūrėti valgiaraštį ir jį pakoreguoti, nes tai labai svarbu, kad ji greičiau pasveiktų. Ji numetė daug svorio, apie tai kalbėjo gydytojai ir tėtis po pasimatymo patvirtino. Todėl ji turi gerai maitintis, kad atgautų jėgas.

– Galbūt numanote ar aptarėte tai su tėčiu, kaip išsivystė Maryjos diagnozė – perforuota opa? Prieš patekdama į ligoninę, Maryja dešimt dienų praleido drausmės izoliatoriaus kameroje. Kaip manote, kas galėjo taip paveikti jūsų sesers sveikatą – gyvenimo sąlygos ar mityba? Ar Maryja anksčiau yra turėjusi panašių sveikatos problemų?

– Žinote, anksčiau ji nesiskundė skrandžio problemomis. Ir prieš suėmimą, ir per dvejus kolonijoje praleistus metus. Todėl gali būti, kad tai – gyvenimo sąlygų įtaka – daugiau nei dveji metai streso ir spaudimo, kurį ji patiria. Ypač, žinoma, pastarosios kelios dienos, nes lapkričio 16 d. paaiškėjo, kad ji bus perkelta į drausmės izoliatorių, o tai yra vienutė. Ten labai šalta – apie tai Maryja papasakojo tėčiui [susitikimo metu], ji sakė praktiškai negalėjusi miegoti. Tai tęsėsi 10 parų. Ji nuolat turėjo judėti ir vaikščioti po kamerą, kad kažkaip sušiltų. O paskutinėmis dienomis prieš hospitalizaciją jai pakilo kraujospūdis, pykino, jis vis prarasdavo sąmonę. Pirmadienį, lapkričio 28 d., prisidėjo stiprus pilvo skausmas ir netrukus po to ji buvo paguldyta į ligoninę. Greičiausiai priežastimi tapo stiprus stresas ir sąlygos, kuriomis ji buvo laikoma paskutinėmis dienomis drausmės izoliatoriaus kameroje.

Maryja Kalesnikava / AP nuotr.

Be to, tapo žinoma, kad tą dieną, lapkričio 28 d., jai buvo skirta dar 10 parų drausmės izoliatoriuje. Suprantate, žmogui, kuriam ir taip buvo labai bloga, kuris nuolat alpo, kuriam pakilo kraujospūdis, pasako, kad dar 10 parų teks gyventi tokiomis pačiomis sąlygomis. Akivaizdu, kad tai jai buvo didžiulis smūgis.

Deja, tik taip sužinome, kokiomis sąlygomis Baltarusijos bausmių vykdymo sistemoje laikomi politiniai kaliniai.

– Šiek tiek užsiminėte apie sąlygas drausmės izoliatoriuje, be to, kad tai yra vienutė, taikoma ir visa virtinė kitų ribojimu. Kokie tai ribojimai?

– Kaliniams leidžiama su savimi pasiimti tik pačius būtiniausius daiktus. Žinote, tai taip pat priklauso ir nuo žmogaus (kolonijos darbuotojo), būna, kad kartais iš viso neleidžia nieko pasiimti. Tačiau paprastai leidžiama turėti dantų pastą, dantų šepetėlį, muilą, muilinę ir gofruotą rankšluostį. Pačioje kameroje yra praustuvas ir tualetas, jie nėra atskirti pertvara, jie yra toje pačioje patalpoje. Ten labai šalta. Apie tai kalbėjo ir buvusi politinė kalinė Natalija Heršė. Ten iš visų pusių pučia, todėl iš tiesų neįmanoma miegoti, reikia kažkaip judėti, sušilti, kad galėtum pamiegoti bent dvidešimt minučių.

Jie nėra išvedami pasivaikščioti. Paprastai už bausmę į drausmės izoliatorių perkeliama ne mažiau kaip dešimčiai parų ir visą tą laiką neleidžiama išeiti pasivaikščioti. Maryja pasakojo tėvui, kad ją buvo nuvedę į dušą, bet ten ji taip pat prarado sąmonę ir susibraižė kojas. Neperduoda laiškų, neduoda laikraščių ar žurnalų. Žinoma, ten nėra televizoriaus, tokio dalyko apskritai negali būti. Susitikimai su artimaisiais šiuo laikotarpiu taip pat draudžiami. Turėtų būti leidžiama susitikti su advokatu, bet Maryjos atveju jai du kartus buvo atsisakyta suteikti tokią galimybę. Advokatas norėjo ją aplankyti, nes nežinojome, kas jai atsitiko. Prieš dvi savaites manėme, kad ji gali būti drausmės izoliatoriuje, bet advokatui nebuvo leista su ja pasimatyti. Tokios ten sąlygos.

Maryja Kalesnikava / AP nuotr.

– Kalbant apie susitikimus. Šiuo metu advokatų darbas ir toliau lygiai taip pat ribojamas, jiems draudžiama susitikti su Maryja? O kaip dažnai jūsų tėvas su ja matosi? Ir kokia tikimybė, kad po operacijos tiek advokatai, tiek jūsų tėvas galės su ja dažniau matytis?

– Advokatui taip ir nepavyko susitikti su Maryja; paskutinį kartą jie buvo susitikę iki jos perkėlimo į drausmės izoliatorių, lapkričio 17 d. Praėjusią savaitę jis bandė ją pamatyti, kai ji buvo ligoninėje, šią savaitę, kai ji jau buvo kolonijoje, tačiau abu kartus sulaukė neigiamo atsakymo. Kolonijos administracija tai motyvuoja tuo, kad tokioje būsenoje jai bus sunku nueiti iki pasimatymų kambario, kuris yra kitame korpuse.

Susitikimas su tėvu greičiau buvo išimtis. Manau, kad šiuo atveju suveikė dėmesys, kurio susilaukė Maryjos sveikatos problemos, ir tėčiui buvo leista su ja pasimatyti, bet ne daugiau kaip dešimčiai minučių. Todėl dabar labai sunku pasakyti, kaip toliau vyks pasimatymai.

Noriu priminti, kad gruodžio 9 d. tapo žinoma, kad vienas iš Maryjos advokatų – Vladimiras Pylčenka – neteko licencijos. Tai reiškia, kad jis nebegalės su ja dirbti ir jos ginti. Tai jau trečias Maryjos advokatas, iš kurio atimama licencija. Tikiuosi, kad kiti su ja dirbantys teisininkai vis tik galės su ja pasimatyti kitą savaitę, kad bent kas nors ją pamatytų ir mes žinotume, kad ji tikrai sveiksta.

Be to, yra ir kitų jos operacijos ir jos diagnozės pasekmių. Jai kelioms savaitėms turėtų būti suteiktas nedarbingumas. Dabar labai svarbu, kad ji gautų tinkamą pagalbą, reabilitaciją, priežiūrą ir kad nebūtų siunčiama į darbą. Nes kolonijoje privaloma dirbti. Kolonijos teritorijoje veikia siuvimo įmonė. Tai moterų kolonija, ten kali tik moterys. Jos siuva uniformas įvairių struktūrų pareigūnams. Yra įvairių specialybių, bet Maryja dirba siuvėja. Tai visa darbo diena, septynios valandos, šešios dienos per savaitę. Todėl dabar visos jos jėgos turėtų būti sutelktos į sveikimą, o ne į darbą.

– Ar žinote, koks kitų kalinių požiūris į Maryją, kokia atmosfera kolonijoje ir kaip jos su ja elgiasi?

– Žinau, kad toje pačioje kolonijoje kali apie 50 moterų politinių kalinių, bet apskritai jų yra daug daugiau. Nuo pat pirmos dienos, kai Maryja buvo perkelta į šią įkalinimo įstaigą, tai yra nuo 2022 m. sausio, jai draudžiama bendrauti su žmonėmis, ypač su kitomis politinėmis kalinėmis. Vienintelis dalykas, ką ji gali padaryti, tai nusišypsoti ir linktelėti jas pamačiusi. Jos viena kitą atpažįsta iš geltonų antsiuvų ant drabužių, nes tokius antsiuvus ant krūtinės nešioja visi politiniai kaliniai. Tai reiškia, kad jie yra pripažinti į ekstremizmą linkusiais asmenimis. Jiems taikomi tam tikri apribojimai ir papildomos patikros dienos metu.

M. Kalesnikava ir M. Znakas / Vida Press nuotr.

Apskritai gyvenimas kolonijoje, kaip apie jį pasakoja buvę politiniai kaliniai, teka taip, kad draugų ten neturi. Labai sunki ir įtempta atmosfera. Ypatingas dėmesys skiriamas politiniams kaliniams, jie baudžiami už menkiausius taisyklių pažeidimus. Ką reiškia baudžiami? Tai gali būti skambučių artimiesiems ar susitikimų su jais uždraudimas, kitas lygis, be kita ko, yra ir perkėlimas į drausmės izoliatorių, kur kalinys gali būti vis siunčiamas pakartotinai arba, kaip matome iš patirties su Maryja ir kitais politiniais kaliniais, jo kalinimo laikas tokiomis sąlygomis gali būti tęsiamas net iki 50 dienų. Tai ir siuntinių, kurie yra ypač svarbūs, nes juose papildomi daiktai, produktai, atėmimas.

Kalbant apie skambučius ir susitikimus su artimaisiais, jie vyksta kelis kartus per mėnesį, būna ir vaizdo skambučių. Šiemet turėjome keletą vaizdo skambučių, kalbėjomės šešis kartus, paskutinį kartą liepos pabaigoje, man pavyko ją pamatyti. Kiekvienam skambučiui skiriama apie penkias minutes. Žinoma, negalėjome diskutuoti apie politinę situaciją, geopolitiką, kas vyksta pasaulyje, bet bent jau turėjome galimybę pasimatyti, nusišypsoti, sužinoti, kaip sekasi, papasakoti naujienas. Rugpjūtį Maryjai buvo pasakyta, kad ji daugiau su manimi nebekalbės, bet ji vaizdo skambučiais bendravo su mūsų tėčiu. Per šiuos metus, neskaitant vizito po operacijos, jis galėjo ją pamatyti tik vieną kartą, spalio pabaigoje, per trumpalaikį pasimatymą, kuris trunka keturias valandas. Iš tiesų tokių pasimatymų per metus turėjo būti keturi, bet buvo tik vienas. Nes kiekvieną kartą jie surasdavo kokių nors priežasčių, neskirti Maryjai tokių pasimatymų – taip ji buvo baudžiama.

Maryja Kalesnikava / AP nuotr.

– O be vaizdo skambučių, kokį ryšį palaikote su ja? Nes yra žinoma – ypač pastaraisiais mėnesiais apie tai nuolat pranešama – kad politinių kalinių laiškai nepasiekia adresatų, o laiškai politiniams kaliniams jiems taip pat neperduodami. Ar gaunate iš Maryjos laiškų ir ar galite jai rašyti?

– Galiu jai rašyti, bet ji tikrai ne visus laiškus gauna. Ji negauna laiškų iš jai rašančių draugų ir nepažįstamų žmonių – tik iš artimų giminaičių. Tas pats galioja ir jos siunčiamiems laiškams. Maryja ir toliau kas mėnesį parašo 120 laiškų, tačiau laiškus gauna tik artimi giminaičiai ir tai ne visada. Artimi giminaičiai – tėtis, aš, kartais kuri nors teta, dėdė. Draugai jos laiškų negauna, tai tęsiasi jau apie 10 mėnesių. Tą patį sako ir kiti politiniai kaliniai bei jų artimieji – šiuo metu su susirašinėjimu labai sudėtinga situacija.

Kažkokių naujienų galima gauti ir aš jų gaunu, kai su ja susitinka teisininkai. Vėlgi, tai proga sužinoti, kaip jos sveikata, kaip sekasi, ar nėra kokių kitų nuobaudų Maryjai.

Bet laiškais pasikliauti negalima, nes tai labai nestabilus komunikacijos kanalas. Net jei vyksta susirašinėjimas, laiškas, kuris Baltarusijoje turėtų būti pristatytas per vieną ar dvi dienas, gali keliauti dvi ar tris savaites.