Ukrainos gynybos ministro patarėjas: jei Baltarusijos kariai įžengs į mūsų šalį, turėsime juos žudyti, o mes šito nenorime

Ukrainos gynybos ministro patarėjas Jurijus Sakas LRT TELEVIZIJAI sako, kad šalies kariuomenė yra pasiryžusi ir toliau kovoti dėl kiekvieno žemės lopinėlio. Nors pačios Rusijos ištekliai, jo manymu, gal ir senka, tuo pačiu šalis agresorė ieško alternatyvų pakeisti savo raketų arsenalą raketomis iš kitų šalių.

– Šį rytą į Kyjivą paleista 13 dronų ir visi jie buvo numušti. Tai kur kas mažesnė ataka, negu mes matėme prieš tai, kai jų buvo kelios dešimtys. Kaip tai galėtumėte paaiškinti?

– Sunku paaiškinti, kodėl jie paleido tiek mažai dronų. Nenorėčiau spekuliuoti, bet, kaip tikriausiai žinote, per pastaruosius mėnesius dronų išpuolių buvo gerokai mažiau. Mes darėme prielaidą, kad Rusijai tikriausiai kažkuriuo metu baigėsi jų dronų ištekliai ir galbūt jie gavo naują siuntą iš partnerio Irano. Tad sunku paaiškinti, kodėl, bet mums svarbiausia, kad numušėme 13 iš 13. Mūsų oro gynybos pajėgoms tai yra labai geras rezultatas.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Iranietiškų dronų atakos Kyjive / „Unian“ „Telegram“ įrašo stop kadras

– Ukrainos žvalgyba praneša, kad Rusijos pajėgos Ukrainai anksčiau smogė raketomis, kurios ir yra gautos iš pačios Ukrainos dar 1994 metais po Budapešto memorandumo. Jūsų manymu, ar tik šis faktas neiliustruoja to, kad Rusijos arsenalas yra beveik prie išsekimo ribos?

– Kaip jau esame ne kartą sakę, mes išgyvename karą, kuris savo mastu neturi precedento. Pavyzdžiui, artilerijos apšaudymo intensyvumas tokiose vietose kaip Bachmutas, iki tol artilerijos apšaudymas Mariupolyje, Sjevjerodonecke, Černihive, Charkive – tai labai intensyvus karas. Žinome, kad jo metu smogiama raketomis. Turbūt nėra tokios šalies pasaulyje, kuri galėtų atlaikyti tokį intensyvų apšaudymą, kad ir kokia didelė ta šalis būtų.

Ukrainos gynybos ministro patarėjas Jurijus Sakas / LRT stop kadras

Į Ukrainą jau buvo nukreiptos aštuonios didelio masto raketų atakos, kartą buvo per 100, buvo 60, buvo 80 raketų paleista ir, aišku, neapimant kasdienių apšaudymų raketomis, nes jos niekada nesiliauja. Be šių didžiulio masto apšaudymų, į Ukrainą kasdien paleidžiamos 5–10 raketų, priklausomai nuo dienos. Aišku, jog Rusijos ištekliai turi sekti, bet tuo pačiu mes šiek tiek nerimaujame, kad jie vis dar pajėgūs gaminti naujas raketas. Net ir 2022 metais, galiojant visoms sankcijoms, Rusija vis dar gamina raketas.

Antras dalykas, dėl kurio nuogąstaujame ir apie tai kalbamės su tarptautiniais partneriais, kad Iranas planuoja tiekti Rusijai balistines raketas. Taip pat ir kitos šalys, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja. Tad nors pačios Rusijos ištekliai gal ir senka, tuo pačiu ji ieško alternatyvų. Tikimės, kad tarptautinė bendruomenė neleis Rusijai pakeisti savo raketų arsenalo raketomis iš tų šalių, kurios gal ir slaptai, bet teikia raketas Rusijai.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis baigiama susitarti dėl oro gynybos sistemų „Patriot“. Tai – elitinė oro gynybos sistema, ją turi nedaug valstybių Europoje. Viena baterija kainuoja apie milijardą eurų. Kiek sistemų gausite iš Amerikos?

– Nežinau, ar esu tai anksčiau sakęs jūsų laidoje, bet Ukrainos gynybos ministerija laikosi politikos nekomentuoti jokių karinės pagalbos pristatymo ateityje klausimų. Mes komentuojame tik tada, kai ginkluotės sistemos pasiekia Ukrainą ir kai jos veiksmingai naudojamos mūšio lauke.

Mes prašėme ne tik oro gynybos sistemų „Patriot“, prašėme ir kitų, pavyzdžiui, oro gynybos sistemų „Iris-T“ iš Vokietijos, gavome sistemų NASAMS iš Jungtinių Valstijų. Tikimės, kad kitas žingsnis bus sistemos „Patriot“.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Faktas, kad apie tai dabar kalbama Jungtinėse Valstijose, yra geras ženklas. Tačiau turime nepamiršti, kad Ukraina yra didelė valstybė, todėl viena ar dvi papildomos oro gynybos sistemos neišspręs visų problemų. Turime ir toliau įtikinėti partnerius tiekti daugiau oro gynybos priemonių, nes, pasikartosiu, Ukraina yra viena didžiausių šalių Europoje pagal plotą. Ir akivaizdu, kad Rusija neplanuoja nutraukti savo raketų teroro, todėl mums reikia visų įmanomų oro gynybos sistemų, kurių tik galime gauti. Tikėkimės, kad „Patriot“ pasieks Ukrainą ir bus įtrauktos į mūsų jau egzistuojančius oro gynybos pajėgumus.

– Sistemos „Patriot“ yra tolimojo nuotolio gynybos sistemos, skirtos numušti taikinius 100 kilometrų ar didesniu atstumu. Ar jūs esat numatę vietas, kur jos būtų dislokuotos?

– Jūs užduodate klausimus, į kuriuos negaliu atsakyti. Neabejoju, kad jūsų televizijos kanalas labai populiarus ir daug žmonių jį žiūri, bet mes nenorėtume, kad kai kurie iš jų žinotų, kur tos sistemos yra.

Turime saugoti savo kritinę infrastruktūrą. Jūs matėte, kad daugiau nei 50 proc. Ukrainos elektros tinklo buvo smarkiai pažeista raketų išpuoliais, todėl turime saugoti kritinę infrastruktūrą, savo didžiausius miestus. Neabejoju, matėte, kad dabar Rusija puola tokius miestus kaip Chersonas, visą laiką Kyjive, Charkive skamba oro gynybos pavojus, turime daugybę objektų, kuriuos turime saugoti, įskaitant ir fronto liniją, nes oro gynybos sistemos turėtų būti naudojamos padėti Ukrainos kariuomenei vykdyti kontrpuolimą. Apskritai kalbant, tokie yra mūsų planai dėl oro gynybos sistemų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Vis pranešama apie judėjimą Baltarusijoje. Kalbama, kad Ukraina prie sienos čia laiko nemažus savo pajėgumus ir yra pasiruošusi galimai atakai, jeigu tokia būtų. Kalbama, kad puolimas arba provokacijos yra numatytos net konkrečiu laiku – per Kalėdas arba Naujuosius metus. Kokią informaciją apie tai turite?

– Mes žinojome apie galimos invazijos iš Baltarusijos teritorijos grėsmę per visą šį karą. Nemanau, kad buvo nors viena savaitė per pastaruosius daugiau nei 9 mėnesius, kai nebuvo kokių nors karinių mokymų, karinio pergrupavimo, šarvuotų transporto priemonių judėjimo Baltarusijoje netoli pasienio su Ukraina. Taigi, be abejonės, žinome apie šią riziką ir visą šį laiką ruošėmės ginti Ukrainą, jeigu ši rizika taptų tikrove.

Tačiau tuo pačiu Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms šiuo metu nestinga išteklių, karių, todėl mes galėsime ginti savo šalį kiekviena kryptimi: iš šiaurės, iš pietų, taip pat iš rytų, kur šiuo metu vyksta didžiausios kovos. Bet tikimės, kad Baltarusija galiausiai neįsiverš į Ukrainą, neišdrįs to padaryti.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Sprendžiant iš jų ankstesnio elgesio, – taip, jie naudojasi karių judėjimais, kad pasiųstų kažkokią žinutę, ko gero, bet esame beveik garantuoti, kad Baltarusijai šito nereikia, Baltarusija nenori įsitraukti į karą. Bet, jeigu jų kariai įžengs į Ukrainą, mes turėsime juos įveikti, žudyti jų karius, o mes to nenorime. Jie supranta, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos šiuo metu yra labai gerai pasirengusios, supranta, kad, neduok Dieve, jie nuspręstų įsiveržti į mūsų šalį, pasekmės jiems bus labai skaudžios. Tikimės, kad jie nepraras sveiko proto, liks savo žemėje ir neprisidės prie šio karo.

– Ukrainiečiai apskritai šiuo metu rodo iniciatyvą fronte. Matome dažnėjančias atakas ir sprogimus Melitopolyje. Ar greitai Melitopolis bus išvaduotas?

– Mes niekada neatskleidžiame būsimų savo veiksmų, nes neabejoju, kad suprantate, jog staigmena kare yra labai svarbus bet kokios karinės operacijos sėkmės veiksnys. Jūs matėte, kokia puiki buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų iniciatyva išlaisvinant Charkivo regioną iš agresoriaus. Viena iš to priežasčių buvo ta, kad mes nėjome ir nekalbėjome, kad kitas mūsų taikinys bus pulti agresoriaus pajėgas Charkive.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Mes visada sakome ir nuolat kartojame, kad mums, ukrainiečiams, Ukrainos kariuomenei kiekvienas miestas, miestelis, kaimas yra gyvybiškai svarbūs ir mes kovojame dėl kiekvieno mūsų žemės metro ir esame pasiryžę ir toliau kovoti.

Mūsų ginkluotės ministras Oleksijus Reznikovas per spaudos konferenciją neseniai sakė, kad dabar temperatūra yra tokia, kai daugybėje žemės plotų, kur kariaujama, yra purvas. Veiksmai fronte šiek tiek aprimo, tačiau tuo pačiu vos tik gruntas užšals ir ratuota karo technika galės judėti greičiau, vėl atgausime tempą, toliau stumsime priešą iš savo teritorijos.

Nenorime, kad šis karas užsitęstų, nes su kiekviena papildoma diena kenčia mūsų žmonės. Mes tai žinome, mes tai aiškiname savo partneriams ir, norint pasiekti sėkmę mūsų puolime, mums reikia daugiau ginkluotės, tankų, šarvuočių, naikintuvų, artilerijos. Kol kas rezultatas atrodo gerai, kalbant apie mūsų tarptautinių partnerių politinį požiūrį. Taigi, laikome sukryžiuotos pirštus ir pergalė netruks labai ilgai.

– Visi mes jos laukiame. Ačiū, kad radote laiko.