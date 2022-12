Rusijos nelaisvėje buvęs Melitopolio meras: ilgas valandas buvau tardomas naktimis

Šiais metais Sacharovo premija už minties laisvę skirta drąsiems Ukrainos žmonėms. Trečiadienį Europos Parlamente jų vardu premiją atsiims būrys šalies lyderių, vienas kurių – Melitopolio meras Ivanas Fedorovas. LRT RADIJUI vyras sutiko papasakoti, ką ukrainiečiams reiškia šis apdovanojimas, apie situaciją jo mieste ir aplinkybes, kuriomis okupantų buvo pagrobtas.

– Sacharovo premija už minties laisvę 2022 m. skirta drąsiems Ukrainos žmonėms, kuriems atstovauja jų prezidentas, išrinkti lyderiai ir pilietinė visuomenė. Jūs esate vienas iš tų, kurie įvardyti ir atsiima premiją. Kiek ji jums svarbi?

– Kiek ji svarbi man? Norėčiau pažymėti, kad premija svarbi ir ne man, ji skirta ne man. (...) Ji skirta nenugalimai, neįveikiamai ukrainiečių tautai ir tai yra svarbi premija Ukrainos žmonėms. Jei nagrinėsime esmę to, kas šiandien vyksta Ukrainoje, suvoksime, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos iš esmės. Iš Ukrainos žmonių atimta teisė į laisvą spaudą, atimta teisė keliauti, atimta teisė į saugumą remiantis pagrindiniais principais. Viso to Europos piliečiai ir daugelis civilizuoto pasaulio piliečių šiandien nejaučia paprastame civilizuotame gyvenime. Ši teisė iš mūsų, ukrainiečių, atimta, todėl šis pripažinimas yra svarbus Ukrainos žmonėms. Tačiau dar svarbiau, kad visi tie asmenys, kurie balsavo už tai, kad Ukrainos žmonės gautų šį apdovanojimą, padarytų – ne sakytų, o padarytų – viską, kas įmanoma, kad Ukrainoje žmogaus teisės būtų atkurtos. Tai nėra lengva. Tam neužtenka tik baigti karą, reikėtų, kad mūsų žmonės vėl pajustų komfortą, kurį turėjo iki vasario 24 d.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kalbant apie Melitopolį, kokia ten situacija dabar, kokios informacijos turite?

– Situacija itin kritiška. Matome naują smurto bangą prieš Melitopolio gyventojus. Tai susiję su tuo, kad didžioji dalis Rusijos kariškių, pradėjusių bėgti į Chersoną, sustojo laikinai okupuoto mūsų miesto teritorijoje, Melitopolio srities teritorijoje. Jie su civiliais gyventojais elgiasi kaip žvėrys. Vėl pradėjo masiškai imti į nelaisvę žmones, masiškai vykdyti filtravimą, atiminėti turtą, masiškai versti žmones kasti apkasus. Deja, vis dažniau gauname informacijos, kad prieš civilius gyventojus naudojamas smurtas.

– Ar nuolatinių gyventojų mieste liko, ar daugelis pabėgo? Ar buvo galimybių ištrūkti?

– Žinoma, labai daug žmonių išvažiavo – maždaug pusė išvyko, pusė liko. (...) Šiuo metu į Melitopolį atvykę daug persikėlėlių iš Chersono, Krymo, Donecko, Luhansko, jie apsistoję laikinai okupuoto Melitopolio miesto teritorijoje. Taigi, nors Melitopolio mieste yra daug žmonių, vietinių gyventojų bent 50 proc. yra išvykę.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kokia humanitarinė situacija mieste?

– Apžvelkime ją pagal sritis. Pirmoji – labai opi medicinos situacija. Negalime teigti, kad medicinos padėtis yra stabili, nes visos Melitopolio apylinkių ligoninės užimtos rusų, Rusijos kariškių, rusų sužeistųjų. Šiuo metu jos naudojamos kaip Rusijos karo ligoninės. (...) Mūsų gydytojai, civilių gyventojų nenaudai, yra priversti teikti pirmąją pagalbą jiems. Ligoninė jau perpildyta – visi civiliai nuo Geničesko iki Vasiljevkos, apie 300–400 tūkst. žmonių, taip pat vyksta medicinos pagalbos į Melitopolį. Šiandien taip pat matome, kad yra problemų dėl vaistų prieinamumo. Vaistų ne tik trūksta – jie labai daug kainuoja. Pavyzdžiui, vitaminas C kainuoja 16 kartų daugiau nei, tarkime, Kyjive, Lvive ar Dnipre.

Kalbant apie maistą, didelio maisto produktų asortimento, žinoma, nėra, bet produktų prekybos centruose yra, tik jie brangūs. 80 proc. mūsų miesto gyventojų yra bedarbiai. Kalbant apie buitinius poreikius, dėl to, kad šiandien elektros energija tiekiama iš Krymo, nepakanka galios jos gamybai. Mūsų žmonės nuolat susiduria su elektros tiekimo sutrikimais, o tai sukelia vandens, mobiliojo ryšio ir panašius sutrikimus.

(...) Žinoma, yra informacijos vakuumas. Užpuolikai masiškai bando kontroliuoti visas mūsų gyventojų gyvenimo sferas, visus informacijos srautus. Taigi šiandien mūsų gyventojų nepasiekia pakankamai objektyvios žinios. Visų pirma jų negauna vyresnio amžiaus žmonės, kurie nemoka naudotis išmaniaisiais telefonais, VPN ir panašiai.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ar Melitopolyje vyksta partizaninis judėjimas? Ar jis aktyvus?

– Pasipriešinimas aktyvus, Amerikos karo studijų instituto duomenimis, pats stipriausias – Ukrainos pietryčiuose. Jį matome daugelyje sričių, taip pat kaip ir tai, kad partizanai veikia bendradarbiaudami su mūsų kariškiais, su mūsų teisėsaugos institucijomis – nuolat naikinamos Rusijos karinės bazės, kolaborantai. Taip pat atliekami veiksmai, kurie demotyvuoja rusus. Pavyzdžiui, per pastaruosius du mėnesius okupantai pastatė daug naujų paminklų KGB pareigūnams ir naciams. Na, o per pastarąsias tris dienas jie visi buvo apipilti dažais. Tai irgi, nors mažas, bet pasipriešinimo elementas, po devynių mėnesių okupacijos neduodantis rašistams ramybės.

– Papasakokite, kaip organizavote pasipriešinimą, kai dar buvote mieste, kai prasidėjo okupacija.

– Turime suprasti, kad per 8 valandas prie Melitopolio sienų pasirodė 1 tūkst. technikos vienetų, dešimtys tūkstančių kariškių. Man, kaip miesto merui, buvo pavaldžios komunalinės tarnybos, o jau iki 15 val. nebuvo nė vieno kariškio. Dėl to pasipriešinimas sutelkė pilietinę visuomenę: ji priešinosi kartu su mumis, o mes – kartu su ja. Tai buvo išreiškiama trijų, keturių, penkių tūkstančių asmenų mitingais, kurie pirmąją okupacijos savaitę vyko visame mieste. Rusijos kariškiai, užėmę mūsų miestą, to tikrai nesitikėjo ir būtent tai sustabdė tolesnį Rusijos kariuomenės veržimąsi net Zaporižios srities kryptimi. Taigi šis pasipriešinimas, pilietinės visuomenės pasipriešinimas, suvaidino vieną iš esminių vaidmenų stabdant Rusijos kariuomenės veržimąsi.

Melitopolis / AP nuotr.

– Okupantai jus pagrobė. Ar galite papasakoti savo pagrobimo istoriją?

– Viskas gana paprasta: rusai manė, kad visi turi jiems padėti. Jų mokymo vadove buvo parašyta, kad vietos valdžia, civiliai gyventojai Rusijos kariuomenę sutiks mielai, bet taip neatsitiko. O Melitopolio miestą, deja, šiandien rusai įvardijo kaip savo administracinį logistikos centrą, todėl jiems buvo svarbi mūsų miesto valdžios ir civilių gyventojų pagalba. Su komanda nusprendėme likti mieste, bet tikrai neketinome padėti rusams, todėl jie nusprendė pasirinkę mane parodyti pavyzdį, kaip elgsis su žmonėmis, kurie nenori jiems padėti. Buvo nuspręsta paimti mane į nelaisvę, laikyti miesto policijos komisariato tardymo izoliatoriuje ir apklausti, daryti psichologinį spaudimą. Žinoma, sunkiausia buvo tai, kad nesupratau, kodėl ten esu, kiek laiko išbūsiu ir kas man nutiks.

– O jus kankino?

– Ilgas valandas buvau tardomas naktimis.

– Ir ko jie norėjo? Kad tarnautumėte jiems?

– Iš esmės jie norėjo, kad aš ir mano komanda eitume į centrinę miesto aikštę ir pasakytume, jog esame už tai, kad čia būtų Rusija. Tai buvo neįmanoma.

Protestas prieš Melitopolio mero pagrobimą / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

– Po kelių dienų buvote paleistas. Kaip tai pavyko ir kaip atsigavote po šios patirties?

– Nelaisvėje praleidau šešias dienas. Antrasis belaisvių keitimo bandymas buvo sėkmingas. Pirmasis buvo nesėkmingas, o dėl to buvo dar baisiau. Antruoju bandymu apsikeitimas įvyko. Supratau, kad turiu ir toliau kovoti už savo miestą, už savo šalį, už savo žmones. Ką dabar veikia mūsų komanda? Darome maksimumą, esame įsipareigoję ginti savo gyventojų interesus.

– Kaip dabar dirbate meru, nebūdamas mieste?

– Visa mūsų komanda išliko – nė vienas komandos narys neišdavė, netapo kolaborantu. Šiandien miestas – tai pirmiausia žmonės. (...) Mūsų užduotis – padėti visiems savo piliečiams organizuojant darbą, gyvenimą, kai kuriems suteikti ar organizuoti finansinę pagalbą, kai kuriems ką nors padaryti, parūpinti humanitarinę pagalbą, kai kuriems suteikti teisines konsultacijas, kai kuriems padėti psichologiškai. Dabar organizuojame savo gyventojų evakuaciją. Rumunijoje pasirašėme memorandumą, kad jie ten galėtų laikinai apsistoti sunkią visai mūsų šaliai žiemą. Taigi, dirbame. Visos mūsų ugdymo įstaigos dirba internetu, atkūrėme ugdymo procesą. Svarbiausia – palaikome ryšį su savo gyventojais.

Ivanas Fedorovas / Asmeninio albumo nuotr.

– Kaip manote, kada Melitopolis galėtų būti išvaduotas?

– Manau, spėjimai ir prognozės – tikrai nedėkingas uždavinys. Visi tikime Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Mūsų tarptautiniai partneriai turėtų suteikti joms tinkamą pagalbą, kad galėtume atkovoti savo teritoriją. Kodėl sakau, kad mūsų tarptautiniai partneriai turėtų teikti pagalbą? Nes šiandien Ukraina kovoja ne tik už savo teritoriją, o už mūsų visų demokratinius principus, veikia kaip skydas Europos šalims, Europos gyventojams. Visi turi aiškiai tai suprasti, todėl neturėtų kilti klausimų, ar Ukrainai reikia suteikti pakankamai pagalbos – ar tai daug, ar tai mažai? Tokio klausimo tiesiog nereiktų kelti.

– Kokia situacija Zaporižios atominėje elektrinėje?

– Ją visiškai kontroliuoja Rusijos kariškai, Rusijos administracija. Tai, žinoma, kelia pavojų ne tik Melitopolio, ne tik Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos gyventojams. Visi suprantame, kad rusai yra tarsi beždžionė su granata, bet kurią sekundę atominėje elektrinėje galinti padaryti bet ką.

Okupantai iš Rusijos Zaporižios AE teritorijoje / AP nuotr.

– Kaip manote, kokia tikimybė, kad rusai paliks Zaporižios elektrinę, ir ką jie nori gauti mainais?

– Jei mūsų tarptautiniai partneriai suteiks pakankamai ginklų mūsų ginkluotosioms pajėgoms, jos tikrai padarys viską, kad rusai paliktų Zaporižios atominę elektrinę. Visais kitais variantais tikiu silpnai.

– Ukrainos miestų apšaudymas raketomis, energetikos infrastruktūros naikinimas, gyvenimas be elektros ir kitų komunikacijų, žiemos pradžia... Kokia Ukrainos dvasinė būklė dabar?

– Visi susivienijo prieš priešą. Mes niekada nebuvome tokie vieningi kaip dabar. Ir tikrai esame pasirengę gyventi be šviesos, bet tikrai neatsisakyti savo teritorijos, savo tautinės idėjos. Šiandien vykdomas Ukrainos žmonių genocidas. Mes to neleisime.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip manote, kada baigsis karas? Nuo ko tai priklausys?

– Nuo tarptautinės techninės pagalbos ginklais, sunkiąja ginkluote, amunicija teikimo spartos mūsų ginkluotosioms pajėgoms. Tik nuo to priklausys, kada baigsis karas. Tikiuosi, kad iš Ukrainos teritorijos rusų okupantai bus visiškai išvyti 2023 metais.

Viso pokalbio klausykitės LRT RADIJO laidos „10–12“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.