Ukrainiečių istorikas: Holodomoras yra bausmė už nepriklausomybę

Holodomoras yra bendras terminas, vartojamas 1932–1933 metais Ukrainoje įvykusiai tragedijai apibūdinti. Šis badas buvo politinio pobūdžio, nes jo priežastis nebuvo nei oro sąlygos, nei karas. Tada, taikos metu, esant palyginti geroms oro sąlygoms, mirė milijonai žmonių.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

„Holodomoras Ukrainoje turėjo ypatingą politinį aspektą“, – interviu LRT RADIJO laidai rusų kalba sakė Ukrainos istorikas, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos I. F. Kuraso politinių ir etnonacionalinių studijų instituto profesorius Jurijus Šapovalas.

Šiuo metu vis dar vyksta žuvusiųjų skaičiaus nustatymo procesas. Įvairiais skaičiavimais Didžiojo badmečio metu žuvo nuo septynių iki dešimties milijonų ukrainiečių. Tačiau šis skaičius nėra galutinis, nes tyrimai vis dar vyksta.

Žmonės badavo įvairiose Sovietų Sąjungos vietose – Šiaurės Kaukaze, Pavolgyje, Kazachstane. Akivaizdu, kad Stalinas ir jo politinis režimas pasinaudojo šia situacija, kad nubaustų ukrainiečius už nepriklausomybės kovas 1917–1920 metais.

„Situacija buvo praktiškai analogiška šiandieninei, kai Vladimiras Putinas mus baudžia už mūsų nepriklausomybę ir demokratinius pasiekimus per pastaruosius 30 metų. Už pasiekimus, kurių nėra Rusijoje; Rusijoje, kuri faktiškai virto nacistine valstybe, – sako J. Šapovalas. – Toje stalininėje, totalitarinėje valstybėje taip pat turėjo žūti visi žmonės, kurie bent tarp savęs, neviešai, tikėjosi nepriklausomybės ir demokratijos. Ukrainiečiai buvo laikomi tokiais priešais.“

Holodomoras; badmetis Charkive 1933 m. / Wikipedia nuotr.

Kodėl šiandien svarbu prisiminti Holodomorą?

„Mums tai svarbu, nes labai mažai apie tai buvo žinoma, ši tema buvo tabu. Nors visada, kaip dažniausiai nutinka, istorija pinama iš paradoksų. Nebuvo šeimos, kur apie tai nebūtų kalbama, apie tai nežinotų. Tačiau oficialiai jokio bado nebuvo. Visa tai buvo vadinama „maisto tiekimo sutrikimais“. Režimas melavo. Režimas nenorėjo to prisiminti“, – aiškina J. Šapovalas.

Paskutinį kartą rimčiau diskredituoti Holodomoro atminimą buvo bandoma perestroikos laikais, kai Sovietų Sąjunga Vakaruose pradėjo kampaniją, kuria buvo siekiama įrodyti, kad visa tai – į užsienį emigravusių ukrainiečių nacionalistų prasimanymas.

„Šiandien tai yra mūsų istorinės atminties dalis, kurią stengiamės išlaikyti ir detalizuoti“, – sako istorikas.

„Tačiau tai taip pat yra ir prisiminimas visam pasauliui. Nes pasaulis to nežinojo. 1933 m. sausį Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras Maksimas Litvinovas paskelbė specialų pareiškimą, kad bado nėra, – pasakoja J. Šapovalas. – Stalininis režimas padarė vieną labai paprastą dalyką – jis korumpavo keletą iškilių ir gerai žinomų intelektualų. Per juos buvo bandoma Vakarams įteigti, kad nieko panašaus nei Ukrainoje, nei Sovietų Sąjungoje to nėra.“

Labiausiai odiozinė figūra tarp jų buvo amerikiečių korespondentas Walteris Duranty. Už savo, tiesą sakant, šmeižikiškus straipsnius jis gaudavo didelius pinigus. W. Duranty sumaniai laviravo ties tiesos ir atviro melo riba ir įrodinėjo, kad Sovietų Sąjungoje nieko blogo nėra, kad viskas tvarkoje. Tačiau priėmimo Didžiosios Britanijos ambasadoje metu jis pareiškė, kad Ukrainoje iš bado mirė mažiausiai dešimt milijonų žmonių ir kad tai užfiksavo liudininkai.

Holodomoras Ukrainoje. Kolūkis prie Kyjivo 1936 m. / Vida Press nuotr.

Tarp tų, kurie teigė, kad viskas gerai, buvo ir garsus anglų dramaturgas Bernardas Shaw. Staliną taip pat palaikė ir gynė vokiečių rašytojas Lionas Feuchtwangeris, prancūzas Romainas Rollandas ir kiti garai žinomi žmonės, kuriuos režimas išnaudojo savo naudai.

„Todėl šiandien labai svarbu, kad pasaulis žinotų, jog vyko Ukrainos žmonių genocidas. Pasaulis turi tai prisiminti. Ukraina prašo elementaraus žinojimo, atminties ir pagarbos to baisaus meto aukoms“, – priduria istorikas.

Iš pastarojo meto tyrimų Ukrainoje vertingiausia yra surinkta informacija ir išgyvenusiųjų Didįjį badmetį liudijimai. „Nes šie žmonės išeina, o kartu su jais išeina ir detalės. O juk tai yra svarbiausia, visada istorijoje svarbiausia detalės. Tie, kas tai išgyveno, pasakoja tokius dalykus, kokių neįmanoma perskaityti archyvuose“, – sako J. Šapovalas.

Šiuo metu Holodomorą genocidu yra pripažinusios daugiau nei dvidešimt šalių, keturios tai padarė praėjusią savaitę. Tai Čekija, Rumunija, Airija ir Moldova. Šiuo metu šios tragedijos pripažinimo genocidu procesas vyksta Vokietijoje, kur nutarimui dėl Holodomoro pripažinimo genocidu pritarė visos demokratinės Bundestago frakcijos.