Šanchajus švelnina COVID-19 testavimo prievolę

Kinijos finansų centras Šanchajus nuo pirmadienio iš dalies naikins testavimo nuo koronaviruso prievolę. Gyventojams nebereikės ne anksčiau kaip prieš 48 valandas atlikto testo, kad galėtų naudotis viešuoju transportu ir lankytis parkuose ar atrakcionuose, sekmadienį pranešė institucijos.

Daugiau kaip 23 mln. gyventojų turintis miestas šiais metais kelis mėnesius buvo atitvertas – dėl to smarkiai kentėjo šalies pramonė. Šanchajus, švelnindamas ribojimus, seka kitų Kinijos miestų, įskaitant Pekiną, Tiandziną, Šendženą ir Čengdu, pavyzdžiu – šie šeštadienį atšaukė testo prievolę norintiems naudotis viešuoju transportu. Pekine, be to, nuo šeštadienio gyventojams, perkantiems medikamentus nuo karščiavimo ar peršalimo simptomų, nereikės nurodyti savo pavardės.

Po protestų prieš griežtą nulinio Covido strategiją praėjusią savaitę Kinija pradėjo iš dalies švelninti daug mėnesių galiojančias koronavuruso priemones. Be testo prievolės tai taikoma ir karantino taisyklėms.