Dauguma lenkų baiminasi, kad šalis eina klaidingu keliu, rodo apklausa

Dauguma lenkų mano, kad jų šalis eina neteisinga kryptimi, rodo trečiadienį paskelbta apklausa.

CBOS apklausa rodo, kad pirmąją lapkričio pusę 63 proc. respondentų buvo nepatenkinti tuo, kokiu keliu eina šalis, 23 proc. buvo tuo patenkinti, 14 proc. neturėjo nuomonės.

Be to, 50 proc. apklaustųjų baiminosi, kad per ateinančius metus bendra padėtis Lenkijoje pablogės, 27 proc. nesitikėjo didelių pokyčių, o 15 proc. tikėjosi pagerėjimo.

Apklausa taip pat parodė, kad 54 proc. respondentų apibūdino politinę padėtį Lenkijoje kaip blogą, 22 proc. teigė, kad ji nei gera, nei bloga,18 proc. įvertino ją kaip gerą.

Paklausti apie ekonominę padėtį Lenkijoje, 52 proc. ją apibūdino kaip blogą, 24 proc. – nei gerą, nei blogą, 19 proc. – gerą.

CBOS surengė reprezentatyvią 1038 suaugusių lenkų apklausą lapkričio 7–17 dienomis.