Pabėgėlė iš Chersono: baigsis karas ir žmonės dar ilgai pasakos labai skaudžias istorijas

Lenkijos sostinės priemiestis. Ekspozicijų centras. Prie kelio kabo šalių vėliavos – čia vyksta skirtingų tautų verslo susitikimai. Skelbimai praneša planuojamas turizmo ar maisto technologijų parodas. Kelio rodyklės veda ir į sales, jau keletą mėnesių virtusias laikinaisiais namais nuo karo bėgantiems ukrainiečiams.

Prie durų – garbaus amžiaus moteris neįgaliojo vežimėlyje. Viena iš naujai atvykusiųjų. Drebančios rankos netrukus glaudžia savanorių įteiktą pagalvę ir antklodę. Savus namus palikus, nauja vieta – sulankstoma lova ekspozicijų salėje, šalia šimtų kitų. Dar svetimų vardais, tačiau artimų išgyvenimais.

Varšuvos priemiestyje esantis parodų centras nuo karo pradžios Ukrainoje yra virtęs didžiausiu humanitarinės pagalbos centru ukrainiečių pabėgėliams. Dabar čia apgyvendinta 1 300 žmonių. Prasidėjus žiemai, Ukrainoje toliau aidint sprogimams, stringant elektros, dujų, vandens tiekimui, prognozuojama, jų bus daugiau. Jei prireiktų, Varšuvos ekspozicijų centras priimtų iki 20 000. Vieni čia apsistoja kelioms dienoms, kiti – keliems mėnesiams, kol susiranda nuolatinę gyvenamąją vietą ar nusprendžia išvykti į kitas šalis.

Pagalbos centre įrengta valgykla, darbo vietos su telefonų ir kompiuterių įkrovimo stotelėmis, įsteigta mokykla, veikia medicinos punktas, vaistinė, gyvūnų priežiūros centras. Jame sutikta Tania, atvykusi iš Chersono, Lenkijoje jau šeštą mėnesį. Sako pati nurimusi, dabar ramina naujus atvykėlius – tiek žmones, tiek gyvūnus. Jų čia, tokių pat išsigandusių, per šimtą. Savų ir svetimų augintinių humanitarinės pagalbos centre apsupta Tania sutiko atsakyti į keletą klausimų.

Varšuvos priemiestyje esantis parodų centras nuo karo pradžios Ukrainoje yra virtęs didžiausiu humanitarinės pagalbos centru ukrainiečių pabėgėliams / K. Karlonės/LRT nuotr.

– Namus palikote jau karo veiksmams įsibėgėjus, papasakokite apie savo sprendimą.

– Prasidėjus karui negalvojome, kad reikės išvažiuoti, tačiau situacija blogėjo. Aš savanoriavau, padėjau žmonėms apsirūpinti maistu. Okupantai labai nemėgo savanorių, kurie padėjo mūsiškiams. Jie siekė, kad liktume be maisto, be nieko ir taip užsinorėtume į Rusiją.

Okupantų kariai į kapines buvo suvežę savus žmones. Vieni dar buvo gyvi, kiti jau mirę. Juos apdėjo padangomis ir padegė. Jie degino savus karius, nelaidojo. Žinau, kad Oleksandrivkoje jie ištiesę automato vamzdį privertė vietinį žmogų užkasinėti duobę, kurioje jau buvo priguldyta sužeistų kareivių.

– Bėgote iš okupuoto Chersono, kaip grėsmes vertinote dar ten gyvendama?

– Didesnė baimė buvo ne dėl to, kad gali pataikyti skrendanti raketa. Daug baisiau buvo būti savo namuose. Okupantų kariai galėjo kad ir ketvirtą ryto ateiti į mūsų namus. Po lova turėjau atlaisvinusi vietą, kad galėčiau paslėpti savo vaikus. Mano dukrai – 15, sūnui – 10 metų. Rusų kariai vaikščiojo mūsų gatvėmis ir jautėsi kaip savo namuose. Jie daug žmonių išsivedė į rūsius. Labai gaila, bet daugelis tų žmonių jau nebegrįš namo. Dabar randamos tik jų kankinimo vietos. Buvo labai sunku.

Buvo toks įvykis. Viename kaime žvejai rado žmogaus lavoną. Kreipėmės į jų valdžią dėl laidojimo, bet jie niekaip nesureagavo. Niekas jo nelaidojo. Tada žmonės nusprendė tiesiog padegti. Sukūrė laužą ir padegė, kad šunys neišdraskytų palaikų. Patys okupantų kariai į kapines buvo suvežę savus žmones. Vieni dar buvo gyvi, kiti jau mirę. Juos apdėjo padangomis ir padegė. Jie degino savus karius, nelaidojo. Žinau, kad Oleksandrivkoje jie ištiesę automato vamzdį privertė vietinį žmogų užkasinėti duobę, kurioje jau buvo priguldyta sužeistų kareivių. Televizija neparodo, kas ten buvo iš tikrųjų, nes visko parodyti net įmanoma. Baigsis karas ir žmonės dar ilgai pasakos istorijas. Labai skaudžias istorijas.

Išlaisvintas Chersonas. Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip Jums pavyko išvažiuoti iš okupuoto miesto?

– Kai pradėjo eiti po namus, pasidarė labai baisu dėl vaikų. Susirinkome daiktus ir nusprendėme išvykti. Labai padėjo žmonės, paaukojo pinigų, kas kiek galėjo. Kas 5 grivinas, kas 10. Kelionė į Lenkiją mums kainavo 2 tūkst. dolerių ir 3 tūkst. grivinų. Pasiėmiau tai, kas brangiausia. Kartu keliavo vaikai – sūnus ir dukra. Mūsų trys šunys ir dvi katės.

Išvažiuoti iš kontroliuojamos teritorijos nebuvo lengva. Jie mūsų neišleido. Turėjome tris kartus persėsti. Važiavome per Krymą, Rusiją, per jų kaimus, tada per Latviją, Lietuvą į Lenkiją. Kelionė truko keturias paras. Buvo sunku ir baisu, važiavome lyg niekur. Bet pasiekus Lenkiją traukinių stotyje mus sutiko savanoriai, pamaitino, pagirdė, nuramino vaikus. Mus nukreipė į šį pagalbos ukrainiečiams centrą.

– Ar turite žinių apie dabartinę situaciją Chersone?

– Chersoną neseniai išlaisvino, gaila, bet ten vis dar labai neramu. Jie dabar atsitraukė per upę, už Dniepro, ir iš ten šaudo į taikius gyventojus. Taiko į namus, gyvenamuosius rajonus. Sudėtinga.

– Čia prisijungėte prie savanorių. Kokios jūsų užduotys?

– Padedu kitiems atvykusiems. Dalijuosi informacija, nuraminu, padedu atvykusiems su gyvūnais. Tai labai svarbu, nes rasti gyvenamąją vietą atvykus su gyvūnu nėra paprasta. Dabar čia daugiau kaip 100 gyvūnų. Šunys ir katės, kurie atvyksta iš Ukrainos, yra patyrę stresą. Išskaidome žmones su gyvūnais taip, kad vieni kitiems netrukdytų, kad gyvūnai būtų ramūs. Lauke yra speciali vieta pasivaikščioti su augintiniais. Čia yra ir šinšilų, žiurkėnų, jūrų kiaulyčių, net papūgėlių. Pačių įvairiausių gyvūnų atsiveža, turbūt tik gyvačių dar nepasitaikė. Kai kurie atsiveža ne po vieną, o po kelis. Viena šeima turi visą šinšilų šeimyną, atvyko su patinėliu ir patele, čia sulaukė keturių jauniklių. Juokaujame, kad maži šinšiliukai gali laikyti save Lenkijos piliečiais. Lai žmonės nebijo važiuoti.

Svetima šalis atrodo bauginančiai, bet tikrai čia nėra baisu. Gaunam viską, ko reikia. Labai dėkoju tiems, kurie išvykdami iš Ukrainos nepamiršta ir gyvūnų. Gaila, tokių mažai.

Rusijos karas Ukrainoje. Chersonas / AP nuotr.

Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios į Lenkiją atvyko beveik 8 milijonai ukrainiečių. Tai didžiausias pabėgėlių srautas nuo Antrojo pasaulinio karo.

6 milijonai į Lenkiją atvykusių ukrainiečių per tą patį laikotarpį grįžo atgal. Skaičiuojama, kad Lenkijoje dabar likę apie pusantro milijono ukrainiečių. Iki metų pabaigos ukrainiečiams apgyvendinti, medicininei priežiūrai, kitoms būtinoms reikmėms, skaičiuojama, Lenkija išleis 8 milijardus eurų.