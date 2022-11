Rusų sociologė: tikėjimas, kad protestai Rusijoje sustabdys karą, yra vakarietiška iliuzija

„Vakarų šalys labai klysta manydamos, kad karas [Ukrainoje] bus sustabdytas Rusijos viduje“, – mano rusų sociologė Irina Kosterina. Jos nuomone, į pavienius protesto signalus Kremliaus atstovai reaguoja kaip vilkas, kuriam į nosį baksnojama karštu nuodėguliu.

„Ir jie yra priversti tuoj pat atsitraukti ir galvoti naujus apgaulingus judesius“, – teigia ji. I. Kosterina anksčiau dirbo Vokietijos Heinricho Boellio fonde. Jis Rusijoje buvo paskelbtas nepageidaujama užsienio organizacija ir likviduotas.

Vis dėlto sociologė pastebi tautinės savimonės stiprėjimą atskirose respublikose – visa tai „kol kas tik kalbos“, tačiau pati tendencija yra verta dėmesio. Šis karas dar kartą apnuogino lyčių vaidmenis – jos nuomone, moterys Rusijoje yra stiprioji lytis, nors buvo užkabintas ir tradicinis vyriškumas.

– Yra rusų vyrų sluoksnis, kuriam karas – svarbiausias vyrų reikalas. Jie išmano įvairias ginklų rūšis, žino skirtingų raketų skrydžio atstumus ir pan. Jie sako, kad pagaliau atėjo tikrų vyrų laikas. Jie tiki, kad į karo katilą galima mesti bet kokias aukas, nes jiems šis karas yra pateisinamas. Jiems tai – galimybė įrodyti savo vertę ir pagaliau užsiimti vyrišku reikalu.

Pagrindinės interviu mintys Vakarų šalys yra gilioje iliuzijoje manydamos, kad karas [Ukrainoje] bus sustabdytas Rusijos viduje.

Rusijos visuomenė nepasirengusi dideliam protestui ir Kremlius tai supranta;

Tautinės savimonė stiprėja atskirose Rusijos respublikose, bet viskas vyksta kol kas kalbų lygyje;

Karas apnuogino tiesą, kad Rusijoje moterys yra stiprioji lytis, bet egzistuoja vyrų, kuriems kariavimas yra svarbiausias reikalas;

Mobilizuoti rusai, kurie vyksta į Ukrainą, nors ir priverstinai, tikisi, kad mirtis juos kaip nors aplenks, pavyzdžiui, jie nebus siunčiami į frontą;

Sovietų Sąjungoje ir pastaruoju metu Rusijoje įvyko labai didelis poslinkis ne bendrumo ir kolektyvo, o privatumo link, bet dabar tarp karui prieštaraujančių rusų išaugo žmogiško bendravimo poreikis;

Rusijos visuomenę reikia informuoti apie tikruosius įvykius Ukrainoje, būtina ugdyti kritinį mąstymą, kad žmonės ieškotų alternatyvių informacijos šaltinių, užuot kliovęsi vien Rusijos televizija.

– Tačiau tokiu atveju galima kalbėti apie tai, kad atėjo moterų laikas? Parodyti ir įrodyti, kad „Rusijos kaimuose dar yra moterų“. Kaip Antrojo pasaulinio karo metu, kai vyrai išėjo į frontą, taip ir dabar moterys užims jų vietas prie staklių ir kompiuterių?

– Rusijos moterys labai ilgai gyveno rūpinimosi ir aukojimosi režimu. Iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo Antrojo pasaulinio karo, kai visas užnugaris gulė ant moterų pečių. Pokario karta daugiausia augo be tėvų, o moterys buvo vienintelės maitintojos – išlaikė šeimas, augino vaikus. Šią situaciją labai romantizavo sovietinis kinas ir literatūra, kur buvo kuriami tokių moterų įvaizdžiai. Ir dabar žmonės yra linkę romantizuoti karą. Jie nesupranta to siaubo, kuris ten vyksta, nes nemato [karo] kadrų.

Tačiau tos moterys, kurios išvežė savo vyrus, gelbėdamos juos nuo mobilizacijos, nieko neromantizuoja. Viena mano pažįstama išvežė savo sūnų, kuris niekada nebuvo išvykęs iš gimtojo miesto. Jis visiškai nesigaudė ir nesuprato, kaip kirsti sieną. Jis neturėjo ir užsienio paso, todėl teko išvykti į šalį, kurioje jo nereikalauja. Ji organizavo jam visą logistiką: surašė instrukcijas, kaip kirsti sieną, ieškojo, kur pernakvoti. O tą dieną, kai reikėjo išvykti, jis atsisakė, pareikšdamas: „Na, aš nežinau, kas ten bus. Man nepavyks.“ Ir ta moteris pati nuvažiavo visą maršrutą, kad grįžusi galėtų jam duoti konkrečius nurodymus. Man tai labai ryškus moters pasiaukojimo pavyzdys. Suprantama, kad tai – jos sūnus, tačiau tai labai daug pasako apie šiuolaikinius lyčių vaidmenis Rusijoje.

Irina Kosterina / Radio Free Europe/Radio Liberty nuotr.

– Ir kažkokius su kartų skirtumais susijusius dalykus?

– Greičiausiai, taip.

– Ji pasirodė kur kas ryžtingesnė ir labiau pasiruošusi permainoms nei jis.

– Taip, ji iki tol irgi niekur nebuvo išvykusi, bet ji sako: „Aš juk mama. Aš privalau.“

– Tačiau visą šią situaciją galima pavadinti „išgelbėk mano tėtį [sūnų, brolį, vyrą]“, bet neišgelbėk ukrainiečio?

– Ne, ne, kalba ne apie tai. Labai abejoju, kad daugelis ar bent didesnė jų dalis yra prieš karą. Jie tiesiog bėga, kad netaptų šiuo metu vykstančių siaubingų dalykų aukomis. Tačiau ir moterų yra įvairių. Yra moterų, kurios kaip tik kalba apie bailumą – tegul eina [į karą], antraip aš jo negerbsiu, antraip jis elgsis ne kaip vyras.

– Bet yra dar ir tokia retorika: nevykėlis, girtuokliaujantis, gal bent ten pravers.

– Kai kurie mano kolegos, dirbantys nevyriausybinėse organizacijose, padedančiose smurto artimoje aplinkoje aukoms, sako, kad dalis moterų lengviau atsikvėpė, kai buvo mobilizuoti jų smurtaujantys ir girtuokliaujantys vyrai. Jei jie žus, jos gaus valstybės kompensaciją ir, manau, per daug neliūdės.

– Man susidaro toks įspūdis, kad Vladimiras Putinas viską apskaičiavo ir visais atvejais išlošė. Kilo triukšmas dėl mobilizacijos, atrodė, kad Rusija tikrai pakils, – nepakilo. O kas pabandė pakilti, buvo nuslopinti. Visa ši retorika persimaišė ir į pirmą planą iškilo jau ne pasipriešinimas karui. Visa energija nukreipiama jam palankia kryptimi. Jis taip gerai supranta savo visuomenę? O gal jis labai gerai ją paruošė? Bet gal ir jis klysta?

– Man atrodo, kad jūs labai gerai išdėstėte jo logiką. Lažinuosi, kad ji tokia ir yra. Rusijos valdžia labai gerai supranta ir jaučia, kad šiuo metu Rusijos visuomenė iš tiesų nėra pasiruošusi dideliems protestams ir sukandusi dantis kentės viską, kas vyksta. Be to, per šiuos metus susiformavo labai didelė represinė mašina. Tai, kaip protestai buvo malšinami prieš 10 metų, yra niekis, palyginti su tuo, kaip protestai malšinami dabar. Viskas juk buvo išbandyta: o jei mes taip padarysime, kaip sureaguos žmonės? O jei taip? Irgi nieko. Vadinasi, viskas leistina.

Vladimiras Putinas paskelbia dalinę mobilizaciją / AP nuotr.

– Bet vis dėlto, jei, pavyzdžiui, ims plūsti karstai (ne su sutartininkais, kaip anksčiau, o su mobilizuotaisiais)?

– Man atrodo, kad Vakarų šalys labai klysta manydamos, kad karas [Ukrainoje] bus sustabdytas Rusijos viduje. Nematau tam jokių prielaidų. Kai tik prasidėjo karas, daug žmonių, ypač iš Ukrainos, rašė rusams: eikite į gatves, sustabdykite V. Putiną, užbaikite visą šį siaubą – mus bombarduoja. Išėjo tūkstančiai, bet buvo aišku, kad jie nieko nesustabdys. Todėl, kad, visų pirma, neišeina milijonai. Ir jie neišeis. Ir net jei karstai atkeliaus, milijonai neišeis. Vienintelė vieta, kur šiuo metu matau bent kiek kitokias nuotaikas, yra nacionalinės respublikos. Nes jose jau pradėjo aktyviai cirkuliuoti mintis, kad čia ne jų, o Rusijos imperijos karas.

– Turite omenyje Buriatiją, Dagestaną...

– Tatarstaną, Kabarda-Balkariją... Nacionalinių respublikų yra gana daug ir ten iš tiesų girdima tokia retorika. Neseniai skaičiau, kad net Baškirijoje kyla nauja banga – išeikime iš Rusijos Federacijos sudėties. Suprantama, kad visos šios respublikos kažkada buvo kolonizuotos Rusijos imperijos ir daugeliui ten gyvenančių žmonių susiformavusi imperinė sąmonė – jie taip pat kartoja naratyvą apie didžią ir plačią šalį. Bet pasigirsta ir tokių balsų: kodėl mes, buriatai, mes, avarai, turėtume mirti už V. Putiną? Man atrodo, kad tai yra dėmesio verta nauja tendencija.

Buriatijoje minimas Antrajame pasauliniame kare ir Rusijos kare prieš Ukrainą žuvusių karių atminimas / AP nuotr.

– Bet prie ko tai prives?

– Šiuo metu nieko negalime prognozuoti. Negalime numatyti šio karo eigos ir baigties – branduolinis smūgis kabo virš mūsų galvų kaip baisiausia grėsmė. Nėra nieko nuspėjamo. Bet aš nesitikėčiau, kad Rusijos visuomenėje vyks spartūs tektoniniai poslinkiai vien dėl to, kad žmonės pamatys pargabenamus karstus.

– O ko reikėtų tikėtis? Užsiminėte apie tautinės savimonės stiprėjimą respublikose, bet, kita vertus, kaip tik girdima Kremliaus retorika, kad „jie, Vakarai, siekia mūsų skilimo“. O jei eisime toliau, ar tik nekils pilietinis karas pačioje Rusijoje?

– Kai kurie analitikai kalba apie pilietinį karą, bet šiuo metu nematau tam jokių prielaidų. Tautiniai judėjimai kol kas tik kalbos. Konkrečių veiksmų, siekiant atsiskyrimo, nėra. Nematau, kad Baškirija šiuo metu būtų pajėgi surengti referendumą. Suprantame, kad iš regionų jau seniai pašalinti visi nepriklausomi ir stiprūs politikai. Regionai stengiasi būti lojalūs. Jei prasidės rimtesni judesiai atsiskyrimo link, manau, kad jie taip pat greitai bus nuslopinti.

– O kodėl būtent Dagestane kilo daugiausia masinių moterų protestų?

– Dagestanas yra labai aktyvus ir daugeliu atžvilgių labai nepriklausomas regionas. O Dagestano moterys daugeliu atvejų garsiau reiškia savo poziciją. Dagestane jau seniai vyksta žmogaus teisių pažeidimai, kuriuos fiksuoja ir žmogaus teisių aktyvistai. Pavyzdžiui, įtraukus salafitus musulmonus į profesinį registrą, buvo labai apribotos jų judėjimo teisės, nes jiems reikia nuolat atvykti užsiregistruoti. Dagestane taip pat buvo keli žmonių pagrobimo atvejai, kai žmonės tiesiog dingdavo, o paskui būdavo paskelbiami teroristais. Ir būtent Dagestano moterys išėjo protestuoti, nes buvo mobilizuoti jų sūnūs, vyrai ir broliai.

Protestai Maskvoje dėl mobilizacijos / AP nuotr.

– Kitaip tariant, jos jau turėjo tokios patirties?

– Taip, jos turi tokios patirties. Kai prasidėjo mobilizacija, Dagestanas buvo vienas pirmųjų regionų, kuriame kilo mintis, kad „tai – ne mūsų karas“ ir „kodėl mūsų vyrai turėtų į jį eiti ir mirti“? O vasarį daugiausiai imdavo žmones iš nacionalinių respublikų. Iš Maskvos ir Sankt Peterburgo neėmė, nes tai būtų buvę per daug pastebima ir žmonės būtų ėmę nerimauti. Imkime tuos, kurių negaila! O ko negaila? Imkime dagestaniečius! Jie tai puikiai pajuto, kai prasidėjus mobilizacijai respublikoje buvo antrą kartą pradėti rinkti į armiją žmonės – ne, dabar jau nebeduosime, užteks.

– Kitaip tariant, protestai nebuvo beverčiai, net jei visi jų dalyviai buvo sulaikyti? Jais vis tiek buvo pasiųstas atitinkamas signalas ir Kremlius privalės į tai reaguoti?

– Signalas, kad kažkas negerai. Ir valdžia su savo veiksmais yra priversta atsitraukti kelis žingsnius atgal – kad jau tiesiogiai neišeina, teks sugalvoti apgaulingų judesių ir pasakyti, kad bus kitaip. Kitaip tariant, jie į tai reaguoja ne kaip į kažką rimta. Jie tiesiog bando persigrupuoti ir rasti kitą būdą, kaip, pavyzdžiui, mobilizuoti tiek pat žmonių, nesukeliant aktyvaus nepasitenkinimo.

– O variantas, kodėl turėčiau vykti žūti ten, gal geriau čia kovosiu už savo teises? Tegul pasodina mane į kalėjimą, gal net žūsiu. Tokia transformacija neįmanoma? Kad tie žmonės, kurie vyksta į pražūtį Ukrainoje ar bėga iš Rusijos, pasuktų Kremliaus link?

– Sunkiai galėčiau tai įsivaizduoti. Man atrodo, kad žmonės, kurie vyksta į Ukrainą, nors ir priverstinai, tikisi, kad mirtis juos kaip nors aplenks. Pavyzdžiui, jie nebus siunčiami į frontą. Jiems juk sakoma, kad jie vyksta dirbti į išlaisvintas teritorijas. Bet, tarkime, atvažiavo mobilizuotieji, jiems buvo įduoti į rankas ginklai ir pasakyta eiti į frontą. Jie tikrai nebėgs su tais ginklais į Kremlių. Daugiausia, ką jie gali padaryti, tai pasiduoti į nelaisvę arba dezertyruoti. Iki Kremliaus per toli...

Protestai Maskvoje dėl mobilizacijos / AP nuotr.

– Na, aš čia šiaip, perkeltine prasme klausiu…

– Žinoma, niekas to ir neorganizuoja. Paprastas žmogus juk nemano, kad paskui jį patrauks milijonai ir jis sulauks palaikymo. Atvirkščiai, visi jaučiasi labai izoliuoti – tu esi vienas su savo bėda.

– Vadinasi, kaip tik tuo ir reikia užsiimti – pabandyti šiuos žmones suvienyti, ištraukti iš izoliacijos? Tiesiog beveik visi politiniai aktyvistai sėdi kalėjime arba jau išvažiavo.

– Tie žmonės niekada neužaugs iki protesto. Jiems sakoma: neimk šaukimo – ima, neik į karinį komisariatą – eina. Nors visose pokalbių svetainėse buvo milijonai rekomendacijų. Žmonės viską žino. Tai kažkoks nuolankumas ir viltis, kad kaip nors prasisuksiu.

– Jūs sakėte, kad Rusijoje – matriarchatas, ar jūsų kolegos?

– Aš nesakau, kad Rusijoje – matriarchatas. Tiesiog manau, kad Rusijoje moterys yra stiprioji lytis. Matriarchatas yra tada, kai moterys turi valdžią. Rusės turi mažai valdžios, todėl naudojasi įvairiomis spragomis, kaip tos valdžios gauti, ją panaudoti ir pan. Tačiau tai, kad šiuo metu Rusijoje moterys sprendžia problemas, priima sprendimus, gelbsti, prižiūri ir maitina, apskritai yra tiesa. O berniukai tiesiog pareigingai laukia, ką jiems pasakys vyresni draugai, valstybė ar mama.

– Tokia užaugo karta? O gal taip susiklostė tradiciškai? Jei grįžtume 100 metų, 50...

– Kas buvo prieš šimtą metų, tiksliai nepasakysiu, bet Sovietų Sąjungoje buvo sąmoninga valstybės politika, skatinanti paternalizmo idėją – valstybė yra kažkas didelio, kas tavimi rūpinasi. Valstybei buvo perduotos visos funkcijos: medicina, švietimas, saugumas, apsauga. Visa tai buvo sutelkta valstybės rankose, nieko privataus nebuvo. Ir visi priprato, kad valstybės reikia prašyti. Ir dabar ši idėja dar gaji. Todėl žmonės iš tikrųjų taip vangiai reaguoja. Man atrodo, kad jaunoji karta yra šiek tiek kitokia.

Protestai Maskvoje dėl mobilizacijos / AP nuotr.

– O kaip dėl auklėjimo šeimoje?

– Man atrodo, kad Sovietų Sąjungoje ir pastaruoju metu įvyko labai didelis poslinkis ne bendrumo ir kolektyvo, o privatumo link. Privatus gyvenimas yra pagrindinė vertybė.

– Bet juk tai gerai?

– Tai gerai, bet kartu vyksta labai stipri visuomenės atomizacija, žmonės yra atsiriboję vieni nuo kitų, mažai solidarumo, bendruomeniškumo. Matau tai lygindama su Maskva, kur gyvenau daugiabutyje, – ten kaimynai vieni su kitais nesisveikindavo. Išeini ir viskas aplinkui tampa svetimu pasauliu – išeini už savo buto ribų ir viskas – nepažįsti nė vieno savo kaimyno. Ir net kažkaip neįprasta į juos kreipti dėmesį, nes dar pamanys, kad per daug kiši nosį į kitų gyvenimą. O čia aš gyvenau nedideliame penkių aukštų name ir pastebėjau, kad visi kaimynai sveikinasi net iš gretimų laiptinių. Žmonės labiau bendrauja, yra bendruomeniškesni. Šypsotis vienas kitam yra normalu.

– Kalbėjausi su baltarusių filosofe Volha Šparaha. Anot jos, tai, kad kaimynai sveikinasi vieni su kitais ir net siūlo pagalbą, sužinoję, kad kurio nors šeimoje kažkas atsitiko, yra Baltarusijos revoliucijos pasekmė. Ji niekur nedingo. Nėra taip, kad protestai pralaimėjo ir viskas. Ne, žmonės tapo solidaresni, dėmesingesni vieni kitiems. Revoliucija pakeitė žmonių tarpusavio santykių temperatūrą.

– Man atrodo, kad Rusijoje tarp žmonių, pasisakančių prieš karą, išaugo žmogiško bendravimo poreikis. Daug kas sako: visi draugai išvažiavo, visas artimiausias ratas išsibarstė, nutrūko socialiniai ryšiai. Todėl kiekvieno ideologiškai artimo žmogaus vertė yra labai didelė. Žmonės už to laikosi. Kalbėjausi su draugėmis, jos sako tiesiog susirenkančios kartą per savaitę. Net ir tie žmonės, kurie nebuvo artimai pažįstami, jaučia poreikį daugiau bendrauti. Todėl, kad galima susiburti bute ir atvirai kalbėti apie viską, pasidalinti bendru skausmu. O žmonės, kurie yra už karą, kam jiems solidarizuotis? Jiems ir taip viskas gerai. Jie mano, kad yra teisingoje pusėje. Jie yra nepažeidžiami. Nors, kai mobilizuojamas jų artimasis, prasideda problemos. Bet kol kas jų filosofija tokia – mano troba kraštinė. Kol tai manęs neliečia, problemos nėra.

Protestai Maskvoje dėl mobilizacijos / AP nuotr.

– Kaip šiuo metu reikėtų dirbti su Rusijos visuomene?

– Man atrodo, kad, kaip ir anksčiau, reikia informuoti Rusijos visuomenę apie tai, kas vyksta [Ukrainoje]. Būtina ugdyti kritinį mąstymą, kad žmonės ieškotų alternatyvių informacijos šaltinių, užuot kliovęsi vien Rusijos televizija. Ir labai svarbu tęsti pokalbį apie tamsias ir nemalonias Rusijos istorijos puses. Juk nebuvo įsisąmoninti Stalino nusikaltimai. To siekė atskiros organizacijos, pavyzdžiui, „Memorial“. Tačiau tai neįvyko valstybės ir visuomenės lygmenimis. Ir todėl nėra supratimo, kad valstybė gali nusikalstamai elgtis tiek su savais, tiek kitų šalių piliečiais. Šiuo metu labai trūksta sąžiningo žvilgsnio į savo praeitį. O ir mokyklose to nebebus – viskas dabar kitaip.

– O kaip iki jų prisibelsti? Netgi tas tekstas su jūsų komentaru, kurį prieš kelias dienas davėte man paskaityti, labai įdomus, bet jame neminima nei Ukraina, nei karas.

– Bet tokie yra Rusijos žiniasklaidos cenzūros ypatumai, turite tai suprasti.

– Aš tai suprantu, bet kaip tuomet paaiškinti? Ypač jei leidinys, pavyzdžiui, leidžiamas Rusijoje.

– Reikia pasakyti, kad Rusijoje dar nuo sovietinių laikų vartojama Ezopo kalba. Žmonės įpratę viską vadinti „tas“, „anas“. Ir visi supranta, ką kalbėtojas turi omenyje. O leidiniai puikiai žino savo auditoriją ir jos vertybes. Redakcija supranta, kad yra bendras kontekstas, ir aprašo konkrečias detales. O žmonės jau patys užpildys paliktas spragas.

Bet šiaip šiuo metu kalbėtis su žmonėmis labai sunku. Todėl labai reikalingos rimtos neformaliojo švietimo programos. Mokyklose neįmanoma kalbėti. Nors yra adekvačių mokytojų, kurie bando kalbėti, pateikdami pavyzdžių iš praeities ir tikėdamiesi, kad patys vaikai galės visa tai palyginti. Ir, žinoma, Rusijoje reikia kalbėti apie dekolonizaciją ir apie tai, kad imperija nėra gerai.

Žinoma, daugeliui žmonių Rusijoje dar prieš karą buvo būdingas imperinis mąstymas. Jie tikrai laiko Rusiją didžia šalimi, turinčia savo misiją ir besipriešinančia pasaulio blogiui. Tačiau tuo pat metu atsisako pripažinti etninę įvairovę šalies viduje. O kaip negražiai daugelis elgiasi su emigrantais iš Vidurinės Azijos, laikydami juos antrarūšiais žmonėmis. Čia įžvelgiu labai rimtą problemą. Rusijos gyventojams trūksta pagarbos kitų šalių piliečiams, kitų tautybių žmonėms ir pan.

– Tai turbūt ir paaiškina, kodėl kilo šis karas.

– Taip, čia, mano nuomone, yra pagrindinė problema.

Tai redaguotas pokalbio su Irina Kosterina fragmentas; visą pokalbį rusų kalba galima klausyti čia.