Ukrainos karo analitikas Hetmanas: Rusija ruošiasi apkasų karui ir planuoja dar surinkti iki milijono karių

Chersono miesto gyventojai penktadienio vakarą susirinko Kyjivo Maidano aikštėje švęsti savo gimtojo miesto išvadavimo ir tai buvo pirmas džiaugsmo proveržis Ukrainos sostinėje per beveik devynis karo mėnesius.

Kyjivo gatvėse skambėjo muzika, aidėjo automobilių garsiniai signalai. Chersono atgavimą istorine diena pavadinęs Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog vienintelė galimybė rusų kariams – pasiduoti.

Chersonas buvo vienintelis Vladimiro Putino pajėgų užimtas šalies sričių centras. Miestas gali atverti kelią Ukrainos pajėgoms į visą Chersono sritį, Juodosios ir Azovo jūrų pakrantes.

Apie situaciją Chersona – LRT RADIJO pokalbis su Ukrainos karo analitiku Oleksijus Hetmanas.

– Chersonos sritį paliekančios V. Putino pajėgos sunaikina absoliučiai visus atsitraukimo kelius, tos vietovės yra užminuojamos. Pone Hetmanai, kiek dėl to bus apsunkintas Ukrainos ginkluotojų pajėgų veržimasis pirmyn ir pirmiausia išlaisvinant šį regioną?

– Ši taktika vadinama „išdegintos žemės taktika“. Rusijos armija ją naudojo ir Čečėnijos karų metu, ir net Antrojo pasaulinio karo metu, kai jie traukėsi. Jie naikino viską, ką tik galima buvo sunaikinti, arba užminuodavo. Ir karinius, ir civilinius objektus, jie negailėjo nei žmonių, nei pastatų... Tai, kas žinoma mūsų žvalgybai, taip pat ir Jungtinų Valstijų, Britanijos žvalgybai, ką išsiaiškino ir JAV karo tyrimų žurnalas – iki atsitraukimo iš Chersono kai kuri dalis rusų armijos persirengdavo civiliais drabužiais ir užimdavo kokius nors butus, iš kurių arba išvarydavo žmones, arba žmonės jau būdavo iš ten išvykę, ir tokiu būdu lūkuriavo mūsų karių. Greičiausiai, tai diversinės grupės, kurios tikisi vykdyti kokius nors teroro aktus, kai mūsų kariai įžengs į šiuos miestus. Jie užminavo visus, kokius tik įmanoma, kelius, sugadino tiltus, kuriais patys galėtų persikelti, t. y. pridarė problemų dar ir savo armijai, ji negali normaliai trauktis.

Bet kažkokia šios grupuotės dalis nesugebės išeiti iš šio regiono, jie pasmerkti – juos arba paims į nelaisvę, arba sunaikins. Kaip tai apsunkins mūsų karių veržimasi į priekį? Aš manau, smarkiai neapsunkins ir nesulėtins. Ten įžengs mūsų specialiosios pajėgos, po ateis žmonės, mokantys išminuoti, ieškoti paslėptų šaudmenų, kuriuos ten norima palikti, po to – armija ir policija, operacija iš karinės transformuosis į policijos operaciją. Tada išlaisvintose teritorijose mes surasime kolaborantus, išdavikus ir tuos diversantus, kuriuos jie planuoja ten palikti.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Jūsų vertinimu, V. Putino pajėgų pasitraukimas iš Chersono regiono žymi visišką V. Putino pralaimėjimą šiame kare?

– Visiškas V. Putino pralaimėjimas šiame kare buvo matomas dar iki to, kai jie susiruošė išeiti iš Chersono. Karo strategijos požiūriu rusai šį karą jau pralaimėjo. Dabar jie bando kontratakuoti Bachmuto rajone, bando kažkaip įsitvirtinti kairiajame Dniepro krante, ten stato fortifikacinius įtvirtinimus, net kasa tranšėjas ir apkasus Krymo šiaurėje, jie, greičiausiai, ruošiasi ilgam karui, sekinančiam priešininką karui, t. y. apkasų karui. Tai jiems labai būtina, nes reikia perkomplektuoti savo ginkluotąsias pajėgas. Pas juos dabar vyksta rudens šaukimas į būtinąją karinę Rusijos Federacijos tarnybą, o tai apie 130 tūkstančių žmonių. Dar Belgorodo ir Kursko srityse privati karinė kompanija „Wagner“, vadovaujama (Jevgenijaus – LRT.lt) Prigožino, stato „liaudies savanorių“, kaip jie juos vadina, parengimo centrus. Dar Mišcheto mieste, Irane, ruošiami tie kariai, kurie išvesti iš Afganistano į Iraną, jie taip pat ruošiami specialiosioms operacijoms. Tai kariai, kuriems ir jų šeimoms žadamos medicininės paslaugos bei užmokestis 1500-2000 dolerių.

Žmonės, kurie išėjo iš Afganistano, liko be darbo, todėl privati karinė kompanija „Wagner“ remiama Rusijos Federacijos ambasados Irane, o tam mieste Irane yra „Islamo revoliucijos sargų“ bazė. Jie ten rengiami ir iki metų pabaigos jie iš šių žmonių planuoja surinkti apie 3 tūkstančius karių, o iki kitų metų vasario – apie 5 tūkstančius žmonių. Dar 130 tūkstančių naujų karių, kurie dabar šaukiami, dar slapta mobilizacija, kuri tebesitęsia, t. y. jie planuoja dar surinkti iki milijono žmonių. Planuoja jų parengimą baigti, juos apmokyti kariauti maždaug iki kitų metų vasario. Iki to laiko jie nori bet kokiu būdu padaryti pauzę kare arba pabandyti pradėti kokias nors derybas, arba karą pervesti į apkasų, pozicinę stadiją, kad turėtų laiko tokiam manevrui. Mes žinom, ir kaip dar sakė Džocharas Dudajevas, jei Rusija karo metu pradeda siūlyti derybas, tai greičiausiai jiems reikia laimėti laiko ir pergrupuoti savo armiją. Kuo jie dabar ir užsiima. Todėl neturėtume iš jų tikėtis nieko gero. Taip pat neturėtume tikėtis, kad karas greitai baigsis. Greičiausiai šis karas tęsis bent iki kitos vasaros. Jei ir toliau bus taip, kaip dabar.

Rusijos kariai / AP nuotr.

– Pone Hetmanai, jūs buvęs Nacionalinės gvardijos karininkas, este gynęs Kyjivo prieigas. Jūsų žvilgsniu, ar šiandien Ukraina yra gavusi iš partnerių tokią ginkluotę, kuri iš esmės pakeistų karo eigą. Arba kokios ginkluotės reikia, kad karas baigtųsi greičiau?

– Iki šiol yra oficialių skaičiavimų, kiek ginklų mums buvo pristatyta, o jei atsižvelgsime į visas lėšas, kurias mūsų partneriai išleido Ukrainai paremti, įskaitant savanorių paramą, finansinę paramą, paramą ginklais. Ši suma siekia šimtą milijardų. Tai didžiulė pinigų suma, kuri mums labai padėjo išlaikyti pozicijas ir nepralaimėti karo. Norėtume, kad ginklai, kurie mums tiekiami, būtų tiekiami greičiau, tačiau nuo pat karo pradžios, nepaisant to, kad penktame ir šeštame Ramšteino susitikimuose buvo priimti sprendimai tiekti ginklus, kyla tam tikrų logistinių problemų, nes norint tiekti šiuos ginklus, pirmiausia jie turi atvykti slapta, kad pakeliui nebūtų sunaikinti. Antra, jie turi kirsti kelias sienas, o mūsų partneriai Europos Sąjungoje ir NATO yra įstatymų besilaikantys žmonės, todėl jie turi atlikti visas biurokratines procedūras šalyse, kurių sienas kerta šie ginklai. Ar šie ginklai mums padėjo, ar ne? Tai mums labai padėjo, nes vien tik HIMARS, „Javelin“, kurie mums buvo pristatyti, leido mums sunaikinti, jei kalbame apie prieštankinius ginklus, mes sunaikinome apie pusę Rusijos Federacijos parengtų kovai tankų. Tai didžiuliai skaičiai. Jei kalbame apie priešlėktuvinę gynybą, ypač neseniai pristatytas NASAMS ir „Aspaide“, (jos – LRT.lt) yra labai geros priešlėktuvinės gynybos priemonės – galime sunaikinti iki 80–90 proc. raketų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyksta apsaugoti dangų ir apsisaugoti nuo raketų, ar galima čia padaryti daugiau?

– Jei kalbėtume apie Rusijos Federacijos aviaciją, iki šiol esame sunaikinę nemažą dalį jų lėktuvų – 10-15 procentų visų Rusijos Federacijos kovinės parengties lėktuvų, tačiau bent jau šiandien jų lėktuvai praktiškai neskraido virš mūsų teritorijos. Jie skraido tik virš laikinai okupuotos teritorijos, nes mūsų priešlėktuvinė gynyba juos sunaikina. Kalbant apie likusias raketas, jie išnaudojo apie 80 procentų savo tiksliai valdomų raketų. Mes sėkmingai kovojame su šiomis raketomis, tačiau per masinius bombardavimus ir reidus jokie oro gynybos pajėgumai negali sunaikinti visų raketų, tačiau procentas, kurį mums pavyksta perimti, yra netgi didesnis nei mūsų naudojamose sistemose įdiegtas našumas.

– O tai kodėl taip atsitinka?

– Nes į mūsų oro gynybos pajėgas buvo pašaukta daug žmonių, tarp jų ir iš mokslinių tyrimų institutų. Ne tik specialistai, mokantys naudotis šiais ginklais, bet ir žmonės, dalyvavę kuriant bent jau tuos kompleksus, kurie yra Ukrainos arsenale – kompleksą „300“, kompleksą „Kubanė“, kompleksą „Tungus“ ir panašiai. Šie žmonės yra mokslo kandidatai, mokslo daktarai. Jie puikiai žino, kaip naudotis šia įranga. Jie atliko labai daug nedidelių šios įrangos patobulinimų, o mūsų priešlėktuvinės gynybos sistema numuša daugiau oro taikinių nei nurodyta taktinėse ir techninėse charakteristikose, nes juos labai sumaniai naudoja mūsų konstruktoriai. Taigi galima tikėtis dar vieno masinio Rusijos Federacijos oro antskrydžio, bet tai gali būti dar vieną, du, o gal ir tris kartus. Atrodo, kad dabar jie ruošiasi kitam masiniam bombardavimui, kaupia raketas, ruošiasi. Tačiau jų raketos nėra begalinės.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Generolas Benas Hodgesas, buvęs JAV pajėgų Europoje vadas neabejoja, kad Rusijos karių problemos žiemos sąlygomis tik dar labiau gilės. Ukrainos lyderis yra sakęs, jog žiemos metas galėtų būti lūžio taškas išvaduojant teritorijas. Pone Hetman, jūsų matymu, ar žiema gali lemti ankstyvą Ukrainos deokupaciją, kaip, kad tikisi prezidentas Volodymyras Zelenskis?

– Esame savo teritorijoje, t. y. Ukrainoje, ir žinome, kokios būna žiemos, kovojame savo žemėje, esame visiškai pasirengę bet kokiai žiemai, kuri gali būti šiais metais – ji gali būti šilta, kaip pas mus žiemą būna, gali būti šalta. Esame pasirengę šiai žiemai ir iš esmės nebijome, kad ji gali kaip nors padėti Rusijos Federacijai surengti kokį nors kontrpuolimą. Todėl jų viltys, kad žiema padės jiems šiek tiek atsikvėpti, yra klaidingos. Ar žiema sustabdys mūsų puolimą, ar ne, žinoma, kad pristabdys, nes žiemą sunkiau kovoti ir su žmonėmis, ir su technika. Žiema negali iš esmės pakeisti padėties fronte. Tai ukrainietiška žiema, esame jai pasiruošę ir nebijome.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Vašingtonas vis drąsiau reiškia nuomonę apie galimas Kyjivo ir Maskvos derybas. Štai JAV prezidentas cituojamas sakęs, jog kariaujančios pusės turės nuspręsti, ar žiemą eis į kompromisus. JAV amerikiečių karinis pareigūnas Markas Milley kalbėdamas apie Kyjivo diplomatijos perspektyvą pabrėžia, jog esant galimybei derėtis, kai galima pasiekti taiką, reikia tuo pasinaudoti. Pone Hetmanai, ar Ukraina pasirengusi eiti į kompromisą su Putinu pateikdama savo sąlygas?

– Mūsų Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba nusprendė, kad jokios derybos su Rusijos Federacija negali vykti, kol mūsų teritorijos nebus visiškai išlaisvintos. Prezidentas Zelenskis tiesiog pritarė šiam tarybos sprendimui. Prezidento J. Bideno ir kitų aukštų Jungtinių Valstijų vadovų žodžiai apie tai, kad geriau pradėti derybas ir pasiekti tam tikrą kompromisinį sprendimą – mes Ukrainoje tai puikiai suprantame, nes nei Amerika, nei Europa, nei visas pasaulis nėra suinteresuoti konflikto eskalavimu. Jiems, žinoma, būtų geriau, jei šis karas baigtųsi kokiu nors susitarimu. Tačiau yra vienas niuansas. Esmė ta, kad mūsų šalyje negali būti priimami jokie kompromisai dėl teritorijos, nes tada nei mūsų ginkluotosios pajėgos, nei mūsų žmonės neleis derybininkams atsisakyti nė kvadratinio metro mūsų žemės. Todėl, kaip jie mėgsta juokauti, derybos su Rusijos Federacija iki visiško išsilaisvinimo ir net po visiško išsilaisvinimo gali būti vedamos tik apie tai, koks bus meniu per Putino laidotuves. Tai mūsų pokštas. Taigi, visų pirma jie turėtų bet kokiu būdu išvesti savo karius. Antra, jie turėtų nustatyti, kokią kompensaciją turėtume gauti už sugriautą ekonomiką ir sugriautus miestus. Trečia, jie turėtų perduoti mums visus karo nusikaltėlius, kurių nusikaltimai užfiksuoti mūsų arba tarptautiniame teisme. Ir tik po to galėsime su jais susitarti. Tačiau bet koks susitarimas su Rusijos Federacija, kaip sakė (Otto van – LRT.lt) Bismackas, nėra vertas popieriaus, ant kurio jis parašytas. Todėl labai pavojinga sėsti prie derybų stalo ir pradėti su jais derėtis, nes jie gali pažadėti bet ką, o paskui to neįvykdyti. Mes Ukrainoje tai puikiai suprantame, jūs Lietuvoje, Lenkijoje, kitose šalyse, kurios nukentėjo nuo Rusijos agresijos, taip pat turėtumėte tai puikiai suprasti. Štai kodėl karas turi vykti tol, kol mūsų ginkluotosios pajėgos pasieks pergalę.