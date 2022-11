Baltieji rūmai: Bidenas, Xi Jinpingas lapkričio 14-ąją susitiks derybų Balyje

Joe Bidenas lapkričio 14 dieną Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

Tai bus pirmosios jųdviejų tiesioginės derybos nuo tada, kai JAV lyderis tapo prezidentu.

„Lyderiai aptars pastangas išsaugoti ir stiprinti bendravimo linijas“, – pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.

Taip pat, anot jos, bus kalbama apie „atsakingą konkurencijos valdymą ir bendradarbiavimą srityse, kuriose turime suderinamų interesų, ir ypač tarptautinių problemų klausimais“.

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Xi Jinpingas ir J. Bidenas buvo asmeniškai susitikę prieš tai, kai pastarasis tapo JAV prezidentu. Be to, per pastaruosius 22 mėnesius jie ne kartą kalbėjosi telefonu, tačiau COVID-19 pandemija ir Xi Jinpingo akivaizdus nenoras vykti į užsienį iki šiol jiems trukdė susitikti akis į akį.

Dviejų valstybių vadovų susitikimas Balyje rengiamo viršūnių susitikimo kuluaruose įvyks po to, kai Xi Jinpingas Komunistų partijos suvažiavime praėjusį mėnesį užsitikrino istorinę trečiąją partijos generalinio sekretoriaus kadenciją.

Tuo tarpu J. Bideno likusiu jo kadencijos laikotarpiu gali laukti sunkesnis kelias, nes opozicijoje esantys respublikonai po antradienį įvykusių vidurio kadencijos rinkimų galbūt perėmė bent vienų Kongreso rūmų kontrolę.

Dvi šalis sieja tvirti investicijų ir prekybos santykiai, tačiau jos taip pat siekia pakirsti viena kitos karinę ir diplomatinę įtaką, ypač Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.

Tarp šalių taip pat gali įsiplieksti konfliktas dėl autonominio Taivano, artimo JAV sąjungininko, kurį Kinija laiko savo teritorija ir žada kada nors susigrąžinti, prireikus – jėga.

Trečiadienį J. Bidenas pareiškė jau davęs Xi Jinpingui suprasti, kad jis „siekia konkurencijos, o ne konflikto“.

JAV prezidentas pažymėjo, kad susitikime su Kinijos lyderiu bus kalbama apie Taivaną, bet pridūrė, kad JAV pozicija dėl šios salos „nė kiek nepasikeitė“. Bus kalbama ir apie padažnėjusius Šiaurės Korėjos raketų bandymus.

J. Bidenas trečiadienį sakė norįs įvertinti „kokios yra kiekvieno iš mūsų raudonosios linijos, suprasti, kas, Xi [Jinpingo] nuomone, atitinka Kinijos ypatingos svarbos nacionalinius interesus, kas, kaip aš žinau, atitinka Jungtinių Valstijų ypatingos svarbos interesus, ir nustatyti, ar jie prieštarauja vieni kitiems, ar ne“.

„Ir jeigu taip, kaip tai galima išspręsti ir kaip tai galima sureguliuoti“, – pridūrė jis.

J. Bideno administracijos pareigūnas pareiškė, kad du lyderiai po susitikimo neplanuoja skelbti jokio bendro pareiškimo.