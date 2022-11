Kanados premjeras: Kinija žaidžia „agresyvius žaidimus“ su demokratijomis

Kinija žaidžia „agresyvius žaidimus“ su demokratijomis ir Kanados institucijomis, pirmadienį perspėjo šios šalies ministras pirmininkas Justinas Trudeau po pranešimo apie užsienio kišimąsi į Šiaurės Amerikos valstybės vyriausybės rinkimus.

Jo komentarai pasirodė po to, kai vietos transliuotojas „Global News“ pranešė, kad Pekinas per neseniai vykusį balsavimą finansavo „slaptą kandidatų tinklą“, ir praėjus kelioms dienoms po to, kai valdžios institucijos pradėjo tyrimą dėl nelegalių Kinijos policijos nuovadų Toronto apylinkėse.

„Ėmėmės svarbių priemonių, kad sustiprintume savo rinkimų procesų ir sistemų vientisumą, ir toliau investuosime į kovą su kišimusi į rinkimus, su užsienio kišimusi į mūsų demokratijas ir institucijas“, – žurnalistams sakė J. Trudeau.

„Deja, matome, kaip šalys, valstybiniai subjektai iš viso pasaulio, nesvarbu, ar tai Kinija, ar kiti, ir toliau žaidžia agresyvius žaidimus su mūsų institucijomis, su mūsų demokratijomis“, – sakė jis.

Cituodamas neįvardytus šaltinius, „Global News“ teigė, kad žvalgybos pareigūnai J. Trudeau vyriausybei pranešė apie Kinijos siekius paveikti arba pakenkti jos demokratiniam procesui.

Kinija, Pekinas / AP nuotr.

Pranešime teigiama, kad Pekinas per vieną Ontarijo provincijos įstatymų leidėją ir kitus asmenis nurodė pervesti lėšas mažiausiai 11 federalinių rinkimų kandidatų ir Kinijos agentų, dirbusių jų rinkimų kampanijoje.

Jame taip pat teigiama, kad Rytų Azijos valstybė siekė įkurdinti savo agentus parlamento narių biuruose, kad darytų įtaką politiniams procesams.

Praėjusį mėnesį Kanados karališkoji raitoji policija informavo tirianti pranešimus apie „nusikalstamą veiklą, susijusią su vadinamosiomis „policijos“ nuovadomis“.

Anot Ispanijoje įsikūrusios žmogaus teisių gynimo grupės „Safeguard Defenders“, Kinijos policija šiuos postus naudoja operacijoms užsienio teritorijoje vykdyti ir spaudžia Kinijos piliečius grįžti į gimtinę, kur jiems būtų pateikti baudžiamieji kaltinimai.

Komunistinė valstybė atmetė kaltinimus neteisėta veikla, teigdama, kad šiose vietose jos piliečiams, esantiems užsienyje, tiesiog siūlomos paslaugos – pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo atnaujinimas.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Zhao Lijianas antradienį per įprastą spaudos konferenciją sakė, kad Kinija „nesidomi“ Kanados vidaus reikalais.

„Valstybių tarpusavio santykiai gali būti grindžiami tik abipuse pagarba, lygybe ir abipuse nauda, – komentavo jis. – Kinijos ir Kanados santykiai nėra išimtis. Kanada turėtų liautis daryti pastabas, kurios kenkia Kinijos ir Kanados santykiams.“