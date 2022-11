Rusija dešimtmečius slapta pirko Vakarų karines technologijas: kaltinimų daug, bet atsakymų trūksta

2019 m. birželio pabaigoje rusas, vardu Jurijus Orechovas, viename iš Europos viešbučių susitiko su verslininku, atstovaujančiu Kalifornijoje įsikūrusiai bendrovei, užsiimančiai konsultavimo ir logistikos veikla. Vokietijos pramonės įrangos ir prekybos įmonės bendrasavininkis J. Orechovas užjūrio verslininkui sakė norintis įsigyti JAV komponentų, skirtų naudoti Rusijos naikintuvų „Suchoi“ gamyboje.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Remiantis neseniai paskelbtu JAV federaliniu kaltinimu, J. Orechovas neva sakė neįvardytam verslininkui, kad norint išvengti JAV eksporto apribojimų, dokumentai turės būti suklastoti, parodant, jog pirkėjas yra fiktyvi Malaizijos įmonė.

Neilgai trukus J. Orechovui dirbusi rusė kreipėsi į verslininką ir paprašė padėti įsigyti jautrių karinių technologijų, įskaitant „taktinius oro navigacijos užklausiklius ir kelių režimų imtuvus, radiacijai atsparius karinio lygio dvipusius temperatūros daviklius“.

Pasak JAV prokurorų, šis sandoris neįvyko, tačiau kiti J. Orechovo bendrovės organizuoti sandoriai, įskaitant „įvairias jautrias karinio lygio technologijas 2018–2020 m. per penkis sandorius, kurių bendra suma viršija 250 000 JAV dolerių, įsigytas iš Niujorko bendrovės“, buvo sėkmingi.

Šios ir kitos detalės vardijamos rugsėjo 26 d. surašytame, tačiau tik šią savaitę paviešintame kaltinamajame akte, kuriuo J. Orechovas ir dar keturi Rusijos piliečiai kaltinami ne vienerius metus veikę pagal sudėtingą schemą, kad slaptai, apeidami eksporto ribojimus įsigytų JAV karinių technologijų. Dar du žmonės sulaukė kaltinimų dalyvavę nesusijusioje Venesuelos naftos pardavimo schemoje.

Iš šio kaltinamojo akto galime susidaryti įspūdį, kaip Rusija daugelį metų, o gal net dešimtmečių siekė įsigyti jautrių Vakarų technologijų ir karinės įrangos – nuo naktinio matymo akinių kariams iki galingų kompiuterių lustų pažangiems naikintuvams.

Klausimas, kiek sėkmingos buvo šios pastangos, lieka neatsakytas. Pasak naujienų pranešimų ir karo analitikų, jautrios Vakarų technologijos plačiai naudojamos Rusijos ginkluotėje ir karinėje įrangoje.

Rusijos penktosios kartos Sukhoi Su-57 naikintuvas / AP nuotr.

„Ne vieną milijardą kainavusi dešimtmečius trukusi Rusijos karinės modernizacijos programa buvo tiesiogiai priklausoma nuo galimybės panaudoti JAV, Japonijoje, Taivane, Pietų Korėjoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose, JK, Prancūzijoje ir Vokietijoje pagamintą mikroelektroniką“, – teigiama rugpjūtį Londone veikiančios ekspertų grupės „Royal United Services Institute“ paskelbtame pranešime.

J. Orechovas spalio 17 d. buvo suimtas Vokietijoje, o JAV prokurorai pareiškė sieksiantys jo ekstradicijos. Atsakymų į Hamburge (Vokietija) įsikūrusiai jo įmonei išsiųstus elektroninius laiškus, kuriuose buvo prašoma pakomentuoti situaciją, nesulaukėme.

Pasak JAV prokurorų, kaltinimai J. Orechovui ir jo bendražygiams iš dalies grindžiamas tuo, kad Ukrainoje konfiskuotoje rusiškoje įrangoje buvo rasta JAV technologijų, greičiausiai gautų iš kelių JAV įmonių, į kurias J. Orechovas kreipėsi.

„Čia pateikiami kaltinimai iš esmės apima sankcijų vengimą – tai, ką nuolat daro šiaurės korėjiečiai ar sirai, – sakė buvęs JAV iždo departamento sankcijų pareigūnas Brianas O'Toole`as. – Fiktyvios įmonės įsteigimas Dubajuje nėra nauja ar protinga idėja, taip pat nemanau, kad tai išskirtinai rusiškas veikimo būdas.“

„Importo pakeitimas... tebėra problema“

Kremlius jau anksčiau neslėpė, kad jo ginkluotųjų pajėgų priklausomybė nuo Vakarų technologijų yra Achilo kulnas. Šalies ekonomikos modernizavimas ir investicijų bei verslumo skatinimas kompiuterijos ir aukštųjų technologijų srityse buvo pagrindinis motyvas, paskatinęs pirmojo dešimtmečio pabaigoje, vadovaujant tuomečiam prezidentui Dmitrijui Medvedevui, sukurti „Skolkovo“ inovacijų centro projektą.

Šis projektas nuo pat pradžių sukėlė FTB susidomėjimą ir paskatino paskelbti neįprastą viešą įspėjimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į „Skolkovą“ ir teigiama, jog užsienio vyriausybės gali naudoti privačias įmones, kad įsigytų svarbių technologijų.

Partnerystę su Vakarais apsunkino tai, kad 2014 m. Rusija užgrobė Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį ir finansavo bei aprūpino separatistinį karą Ukrainos rytiniame Donbaso regione. Reaguodami į tai, Vakarai Rusijai įvedė plataus masto sankcijas.

Tuo tarpu Kremlius siekė sumažinti modernizuojamos Rusijos kariuomenės priklausomybę nuo legaliai ar nelegaliai įgytų Vakarų technologijų.

Rusijos penktosios kartos Sukhoi Su-57 naikintuvas / AP nuotr.

Remiantis vidine Rusijos Vyriausybės ataskaita, su kuria „Bloomberg“ turėjo galimybę susipažinti, nuo 2019 m. Vyriausybės pareigūnai nustatė konkrečius tikslus, kad sumažintų Rusijos priklausomybę nuo Vakarų šalių įvairiose karinės pramonės srityse, pradedant povandeniniais laivais ir radarais ir baigiant raketinės gynybos sistemomis.

Tačiau, kaip teigiama „Bloomberg“ pranešime, 2021 m. balandį – likus 10 mėnesių iki plataus masto Kremliaus invazijos į Ukrainą – Generalinės prokuratūra nustatė, kad planas įgyvendinamas netinkamai.

„Importo pakeitimas gynybos pramonėje tebėra problema“, – dar 2019 m., likus dvejiems metams iki vidaus audito, sakė tuometis generalinis prokuroras Jurijus Čaika.

Ekspertų grupės „Royal United Services Institute“ ataskaitą rašę mokslininkai teigia radę „mažiausiai 450 skirtingų rūšių unikalių užsienyje pagamintų komponentų 27 moderniausiose Rusijos karinėse sistemose, įskaitant sparnuotąsias raketas, ryšių sistemas ir elektroninio karo kompleksus“.

Vienas iš tokių pavyzdžių, gegužę išsamiai aprašytas RFE / RL Rusijos tarnybos tyrime, yra susijęs su prancūziškomis šiluminio vaizdo matricomis, naudojamomis rusų gamybos drono „Orlan“ taikikliuose.

Straipsnyje teigiama, kad dauguma jų „buvo pagaminta JAV įmonėse, ne vienerius metus kuriančiose ir gaminančiose sudėtingą mikroelektroniką JAV kariuomenei“.

Be to, mokslininkų teigimu, „mažiausiai 80-čiai skirtingų [šių] komponentų rūšių buvo taikoma JAV eksporto kontrolė, o tai rodo, kad Rusijos karinis-pramoninis kompleksas pastaraisiais dešimtmečiais sugebėjo sėkmingai jos išvengti“.

J. Orechovo pastangos, kaip išsamiai aprašyta kaltinamajame akte, rodo, kaip tai buvo daroma.

Rusijos penktosios kartos Sukhoi Su-57 naikintuvas / AP nuotr.

Dvejopos paskirties technologijos

2019 m. įvykęs J. Orechovo ir neįvardijamo JAV verslo vadovo susitikimas nebuvo pirmasis bandymas įsigyti jautrias technologijas, rašoma kaltinime, kuriame gausiai cituojamas J. Orechovo ir jo bendražygių „elektroninis susirašinėjimas“.

Kaltinamajame akte nėra įrodymų, kad J. Orechovas dirbo Rusijos žvalgybos agentūrose, tačiau galima rasti užuominų apie jo ryšius su įtakingais, politiškai angažuotais verslininkais.

Vienas iš Hamburge įsikūrusios J. Orechovo įmonės NDA Gmbh bendrasavininkių buvo Rusijos pilietis Artiomas Ussas, kurio tėvas, kaip pranešama, yra Krasnojarsko srities gubernatorius.

Pasak JAV prokurorų, A. Ussas ir J. Orekhovas taip pat turėjo ryšių su „Rusijos milijardieriumi ir pramonininku“, kontroliuojančiu Rusijos aliuminio įmonę.

Pastarasis neįvardijamas, tačiau kaltinamajame akte dėl atskiros naftos kontrabandos schemos cituojamame elektroniniame laiške J. Orechovas teigia, kad pramonininkui taikomos JAV sankcijos.

Kaip pranešė JAV pareigūnai, tą pačią spalio 17 d. A. Ussas buvo suimtas Italijoje.

Remiantis kaltinamuoju aktu, 2018 m. gegužės 23 d. J. Orechovo įmonės darbuotojas tariamai išsiuntė el. laišką vienai Kalifornijos bendrovei, siūlydamas sumokėti 4,5 milijono eurų už 60 „radiacijai atsparių, pagal kosmines technologijas pagamintų programuojamų loginių matricų“. Pasak prokurorų, ši technologija naudojama įvairiose ginklų sistemose, įskaitant balistines raketas ir išmaniąją amuniciją.

Prie šio el. laiško neva buvo pridėtas pasiūlymas, kuriame nenurodytas tikrasis galutinis pirkėjas – Rusijos bendrovė „Network Technologies“, kurios vienas iš savininkų taip pat įtrauktas į JAV kaltinamąjį aktą.

Remiantis kaltinime cituojamu el. laišku, „Network Technologies“ savininkas 2018 m. balandžio 3 d. informavo J. Orechovą, kad daugiau nei pusė ankstesnės jautrios įrangos siuntos buvo perduota bendrovei pavadinimu „Scientific Research Institute for Precision Instruments“.

Rusijos „Sukhoi Su-24“ naikintuvai (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Maskvoje įsikūręs institutas gamina radijo elektroninę įrangą ir programinės įrangos sistemas Rusijos kariuomenei, žvalgybos agentūroms ir kosmoso pramonei.

Niujorko valstijos įmonė, iš kurios 2018–2020 metais J. Orechovas sėkmingai įsigijo įrangos už daugiau nei 250 000 JAV dolerių, kaltinamajame akte neįvardijama. Tačiau prekės, kurias jam neva pavyko gauti, yra „radiacijai atsparūs atminties įrenginiai, mažo dydžio terminalų sąsajos grandinės, pažangūs ryšio variklio terminalai ir kitos dalys, tinkamos naudoti įvairiose ginklų sistemose, kariniuose orlaiviuose, palydovuose ir kosmose“.

Prokurorų teigimu, kaip galutinį vartotoją sandoriuose J. Orechovas nurodė fiktyvią Malaizijos bendrovę arba Rusijos kosmoso agentūrą „Roskosmos“, todėl JAV valdžios institucijoms nekilo įtarimų, išduodant eksporto licencijas.

Fiktyvūs galutiniai vartotojai

Nors kaltinamajame akte akcentuojama Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, tariamai siekiančių išvengti Vakarų eksporto sankcijų, problema, ekspertų manymu, JAV įmonių, suteikiančių joms galimybę tai padaryti, problema yra ne mažiau opi.

Privačioms įmonėms gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, „jei jos apie tai žinojo arba turėjo pagrindo žinoti, – elektroniniame laiške RFE / RL rašė B. O'Toole`as. – Jei jos tiesiog buvo apgautos, tuomet nebus (ir neturėtų būti) traukiamos baudžiamojon atsakomybėn. Nėra taip sudėtinga padirbti galutinio vartotojo sertifikatus ir kitus eksporto dokumentacijai reikalingus popierius.“

Pasak B. O'Toole`o, kaltinime aprašytos schemos nėra nei naujos, nei itin originalios.

Rusija; Rusijos vėliava / AP nuotr.

Tačiau jis pridūrė, kad tai, „ką įžvelgiu Rusijos veiksmuose, man labiau primena seną gerą „X linijos“ šnipinėjimą, apie kurį V. Putinas užsiminė prieš mėnesį ar du, kai pavagiama pagrindinė technologijos idėja ar procesas ir tada bandoma tai atkurti Rusijoje“.

„Tai užima laiko, be to, niekada nepavyksta sukurti tokio lygio technologijų kaip Vakaruose, nes jos nėra vystomos, tik atkuriamos ir pamėgdžiojamos, – aiškino jis. – Jiems vis tiek teks eiti šiuo keliu, nes priedangos fiktyviomis įmonėmis pajėgumai yra per maži tokiai didelei paklausai. To nepakaks masinės gamybos poreikiams patenkinti.“

Atskirame JAV teisminiame procese federaliniai prokurorai paskelbė kaltinimus trims asmenims iš Latvijos ir Ukrainos dėl įtariamo JAV eksporto kontrolės pažeidimo, bandant į Rusiją išgabenti kompiuteriu valdomas šlifavimo stakles.

Tokios koordinatinio šlifavimo staklės gali būti naudojamos branduoliniams ginklams ar kitai karinei įrangai gaminti.