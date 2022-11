Paslaptingi svarbių kabelių pjaustymai vandenynų dugne – aplink sukinėjosi rusų žvejybiniai laivai

Mažai kas atkreipė dėmesį, kai 2021 m. balandį Arkties vandenyne be pėdsakų dingo 4,2 km ilgio povandeninis kabelis, tačiau šiomis dienomis povandeninės infrastruktūros saugumas tapo karšta tema.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „EUobserver“ originalus kūrinys.

Kabelis jungė Norvegijos salyną Svalbardą su žemynine Norvegija, kur juo siunčiamus duomenis filtravo Norvegijos aplinkos ir gynybos institucijos.

Jutikliais apkabinėtos šviesolaidinės linijos matavo aplinkos sąlygas ir žuvų migraciją, įrašinėjo vaizdus ir garsą ir siuntė visą šią informaciją į krantą.

Jos taip pat galėjo būti naudojamos kaip dreifuojantys hidrofonai, saugumo sumetimais klausantys, ar aplinkui neplaukioja laivai.

Duomenys atsidurdavo Norvegijos jūrų tyrimų instituto kompiuterių monitoriuose, tačiau 2021 m. balandžio 3 d. jų ekranai staiga užgeso.

„Dingo signalas ir viskas užgeso“, – prisimena mokslininkas Geiras Pedersenas, atsakingas už kabelius eksploatuojantį norvegų projektą „LoVe“.

Siekdami išsiaiškinti, kas atsitiko, inspektoriai surengė brangiai kainuojančią operaciją. Tik 2021 lapkritį jūroje, maždaug už 11 km nuo pradinės pozicijos, jie aptiko 3 km ilgio nutrūkusio kabelio gabalą.

„Tralu arba inkaru kabelis buvo užkabintas ir nutemptas. Esame tuo tikri. Apžiūrėjus vieną iš kabelio galų, tapo aišku, kad jis buvo nupjautas elektriniu įrankiu, o tai reiškia, kad jis buvo užtemptas ant laivo ir nupjautas rankiniu būdu“, – „EUobserver“ sakė G. Pedersenas.

„Tai galėjo būti nelaimingas atsitikimas arba sabotažas. Mes nežinome ir, manau, niekada nesužinosime“, – sakė jis.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Nutraukto Svalbardo kabelio remontas kainuos 5,6 mln. eurų, tačiau labiausiai gaila kelių metų prarastų duomenų, nes visiškai atstatyti jo funkciją pavyks tik 2024 m.

Norvegijos visuomeninio transliuotojo NRK žurnalistai ištyrė šį incidentą, pasinaudoję AIS laivų sekimo duomenimis ir palyginę laivų padėtis.

Jų tyrimas parodė, kad tuo metu, kai vandenyno tyrinėtojai gavo paskutinį signalą, kabelį perplaukė rusų traleris.

2022 m. sausio 7 d. buvo pažeistas ir kitas kabelis į Svalbardą, eksploatuojamas „Space Norway“.

NRK žurnalistai vėlgi nustatė, kad per kelias dienas prieš ir po to, kai buvo pažeista povandeninė linija, per kabelius 20 kartų praplaukė Rusijos žvejybos traleris.

Vietos policija apklausė Rusijos žvejybos laivo įgulą, tačiau kaltinimai nebuvo pareikšti.

Nėra nieko neįprasto, kad virš kabelių, kurie yra atvirai pažymėti Norvegijos jūrų žemėlapiuose, plaukioja Rusijos žvejybos laivai, neretai įplaukiantys ir į Norvegijos uostus.

Abi šalys dar aštuntojo dešimtmečio vidury pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl žvejybos ir nuolat derasi dėl metinių žvejybos kvotų.

Menkės veisiasi Rusijos jūrų zonoje ir plaukia į Norvegijos zoną, kur tampa subrendusia žuvimi, nes tai yra viena ekosistema.

Pagal galiojančius tausios žvejybos apsaugos susitarimus, Rusijos ir Norvegijos žvejams leidžiama įplaukti į vieni kitų vandenis.

Iš „Nord Stream“ Baltijos jūroje besiveržiančios dujos / Vida Press nuotr.

Rusų laivai, iškraunantys žuvį Norvegijos uostuose, gali parduoti ją kaip norvegišką, nepriklausomai nuo to, kur ji buvo sugauta, nes tai – pelningas verslas.

Įtartina?

Buvo pripažinta, kad Svalbardo kabelis greičiausiai buvo pažeistas dėl žmogaus klaidos.

Tačiau vasarį prasidėjęs plataus masto Rusijos karas Ukrainoje iš esmės pakeitė Norvegijos saugumo situaciją.

O rugsėjį įvykę dujotiekio „Nord Stream“ sprogimai Baltijos jūroje privertė NATO rimtai susirūpinti povandeninės infrastruktūros saugumu galimų Rusijos išpuolių akivaizdoje.

Po dviejų savaičių Norvegija uždraudė Rusijos žvejybos laivams įplaukti į praktiškai visus Norvegijos uostus.

„Atidžiai stebėjome Rusijos veiklą Norvegijos vandenyse ir uostuose, kad Norvegija netaptų nelegalaus prekių gabenimo į Rusiją tranzito šalimi“, – paskelbusi apie apribojimus sakė Norvegijos užsienio reikalų ministrė Anniken Huitfeldt.

„Griežtos sankcijos visoje Europoje paskatino Rusijos poreikį prekėms ir technologijoms. Jie daro viską, kas tik įmanoma, kad gautų šias prekes kitais būdais“, – pridūrė ji.

Siekiant palaikyti gerus žvejybos santykius, Rusijos laivams vis dar leidžiama įplaukti į tris Norvegijos uostus – Kirkenesą, Tromsę ir Botsfjordą – nepaisant draudimo patekti į visus kitus.

Norvegijos vėliava / Pixabay nuotr.

Išaugus įtampai, žvejyba lieka praktiškai vienintele sritimi, kur abiem šalims vis dar pavyksta sutarti.

Nuotolinių derybų būdu Oslas ir Maskva atnaujino dvišalį žvejybos susitarimą 2023 metams.

„Gerai, kad sudarėme su Rusija žvejybos susitarimą, nepaisant to, kad esame atsidūrę ypatingoje situacijoje“, – šią savaitę apie susitarimą sakė Norvegijos žuvininkystės ir vandenynų ministras Bjornaras Skjaeranas.

„Susitarimas užtikrina ilgalaikį ir tvarų išteklių valdymą šiaurinėse zonose ir leidžia mums pasirūpinti didžiausias pasaulyje menkių ištekliais ir kitomis Barenco jūros rūšimis“, – pridūrė jis.

Farerų kabelis

Bet kai atrodė, kad buvo pasiektas teigiamas postūmis, situacija pasikartojo kaip tik tuo metu, kai Rusija vedė derybas su Norvegija – spalio 15 d. dviejose vietose buvo perpjautas kabelis, jungęs Škotiją per Orknio ir Šetlando salas su Farerų salomis.

„Manome, kad kabelį pažeidė žvejybos laivai, bet labai retai vienu metu kyla dvi problemos“, – BBC sakė „Faroese Telecom“ infrastruktūros vadovas Pallas Vesturbu.

Pastarasis incidentas su kabeliu įvyko kaip tik tuo metu, kai Fareruose vyko diskusijos, ar apriboti žvejybos verslą su Rusija – labai svarbų sektorių šiai mažai tautai, kurią sudaro vos 53 000 žmonių.

Farerų salos nepriklauso ES, tačiau nusprendė laikytis daugumos ES sankcijų Rusijai, išskyrus susijusias su žuvininkyste.

Tai, kad Norvegija vis dar gali susitarti su Rusija dėl žvejybos, kiek sumažino spaudimą Farerų ministrui pirmininkui Barðurui a Steigui Nielsenui riboti bendradarbiavimą su Rusija.

Tačiau kad ir kas nukirto Farerų kabelį, jis paskatino karštesnes politines diskusijas.

„Manau, kad turime nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su Rusija, – naujienų portalui „In.fo“ sakė Farerų užsienio reikalų ministras ir centro partijos lyderis Jenis av Rana. – Žinau, kad rusų jūreiviai, kurie su savo laivais yra Farerų salose, nekalti, kaip ir dauguma rusų. Bet negalime tuo pateisinti savo neveiklumo.“