Somalio sostinėje per du sprogimus žuvo mažiausiai 30 žmonių

Somalio sostinėje, judrioje sankryžoje netoli svarbiausių vyriausybės įstaigų, šeštadienį sprogo du automobiliai su paslėptomis bombomis ir nukentėjo „daugybė civilių“, įskaitant vaikus, pranešė šalies policija.

Vienas ligoninės darbuotojas suskaičiavo mažiausiai 30 kūnų.

Išpuolis Mogadiše buvo įvykdytas tą dieną, kai prezidentas, ministras pirmininkas ir kiti aukšto rango pareigūnai buvo susitikę aptarti kovos su smurtiniu ekstremizmu, ypač su „al Qaeda“ susijusios grupuotės „al Shabab“, kuri dažnai atakuoja sostinę, veiksmų.

Be to, prieš penkerius metus toje pačioje vietoje irgi įvyko didžiulis sprogimas, per kurį žuvo daugiau kaip 500 žmonių.

Atsakomybės už sprogdinimus kol kas niekas neprisiėmė. „Al Shabab“ retai prisiima atsakomybę už išpuolius, per kuriuos žūsta daug civilių gyventojų, kaip per 2017 metų sprogimą. Tačiau ministras pirmininkas Hamza Abdi Barre kaltino dėl naujausio išpuolio „al-Shabab“.

Medinos ligoninės savanoris Hassanas Osmanas sakė, kad „iš mažiausiai 30 į ligoninę atvežtų mirusių žmonių dauguma yra moterys. Tai mačiau savo akimis“.

Greitosios pagalbos tarnyba pranešė, kad paėmė mažiausiai 35 sužeistuosius. Vienas greitosios pagalbos automobilis, reagavęs į pirmąjį išpuolį, buvo sunaikintas per antrąjį sprogimą, tviteryje sakė tarnybos direktorius Abdulkadiras Adanas.

„Kai įvyko antrasis sprogimas, buvau už 100 metrų“, – sakė liudininkas Abdirazakas Hasanas.

Jis pasakojo, kad pirmasis sprogimas nugriaudėjo prie Švietimo ministerijos, šalia kurios buvo įsikūrę gatvės prekeiviai ir pinigų keitėjai.

Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AP žurnalistas sakė, kad antrasis sprogimas įvyko priešais vieną restoraną pietų metu.

Rajone, kur įsikūrę daug restoranų ir viešbučių, driokstelėję sprogimai sunaikino tuktukų ir kitų transporto priemonių.