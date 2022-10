Rusų žurnalistas: Kadyrovas ir Prigožinas be Putino būtų visiški nuliai, bet tikrąją galią turi FSB vadas

Rusijos visuomenė nuolat sulaukia Europos ir kitų pasaulio šalių gyventojų pasmerkimo dėl neveiklumo, plataus masto Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje. Kartu vyrauja nuomonė, kad perversmas Rusijoje įmanomas tik tada, jei to imsis elitas. Apie tai, kas vyksta politinio elito viduje, interviu LRT RADIJO laidai rusų kalba pasakoja Rusijos tiriamosios žurnalistikos atstovas, leidinio „The Insider“ kūrėjas Romanas Dobrochotovas.

„Europos šalyse veikia stabdžių ir atsvarų sistema demokratijai išsaugoti, o Rusijoje stabdžių ir atsvarų sistema padeda išsaugoti diktatūrą. Teisėsaugos institucijos tramdo viena kitą, kad nė viena nekaišiotų be reikalo galvos ir negautų per snapą. Tokia sistema yra labai efektyvi, ir be masinių protestų jos neperlauši“, – kalbėjo žurnalistas.

R. Dobrochotovas mano, kad jei Rusijoje būtų bent kiek atleistos vadžios, viskas gali baigtis tikra revoliucija.

„Vladimiras Putinas užgniaužia bet kokią, net ir pačią nekalčiausią ir nepolitiškiausią iniciatyvą (pavyzdžiui, rinkėjų teisių gynimo judėjimą „Golos“, kuris buvo likviduotas 2016 m.), nes bet kokis atsipalaidavimas gali vėl iššaukti tokią pačią situaciją, kokia susiklostė Chabarovske, kai žmonės visą mėnesį ėjo į mitingus, o represinė mašina buvo bejėgė“, – aiškino jis.

Komentuodamas tiriamosios žurnalistikos atstovo Christo Grozevo teiginį, kad į valdžią Kremliuje gali ateiti radikalus karinis sparnas, kuris bus dar pavojingesnis už V. Putiną, R. Dobrochotovas sakė, kad nelikus V. Putino, nemažai Kremliaus elito atstovų neteks savo svorio. „Manau, kad tokie žmonės kaip Jevgenijus Prigožinas ir Ramzanas Kadyrovas be V. Putino akimirksniu taps visiškais nuliais, nes visa jų valdžia remiasi Rusijos prezidentu. V. Putinui dingus, visos jų galimybės būtų dauginamos iš nulio, todėl V. Putinas jais pasitiki“, – aiškino žurnalistas.

R. Dobrochotovas įsitikinęs, kad FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas yra stipriausias V. Putino aplinkos žaidėjas. „A. Bortnikovas turi realias, o ne formalias galias, todėl V. Putinas jo per daug arti neprisileidžia. Visi prisimename, kas atsitiko su Lavrentijum Berija po Stalino mirties; jis turėjo didžiules galimybes monopolizuoti valdžią, tačiau tuometis elitas tam pasipriešino“, – sakė žurnalistas.

Pasak R. Dobrochotovo, FSB ir GRU viduje yra nepatenkintų V. Putino politika žmonių, kurie norėtų nutraukti karą ir atnaujinti santykius su Vakarais.

Jevgenijus Prigožinas ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

„Kai kurie aukšto rango generolai nesutinka su V. Putinu dėl nesutampančių asmeninių vertybių; jie nuo pat pradžių nebuvo patenkinti Aleksejaus Navalno apnuodijimu, Ukrainos puolimu, autoritarizmu Rusijoje, – aiškino žurnalistas. – Žinoma, yra ir tokių V. Putiną supančių žmonių, kurie nesutinka su Kremliaus politika dėl praktinių priežasčių, nes daugelis generolų taip pat yra ir verslininkai, tačiau dėl karo bet kokia jų ekonominė veikla tapo niekinė.“

R. Dobrochotovas teigė, kad potencialas perversmui egzistuoja, nes šalis juda link ekonominės katastrofos. „Mano giliu įsitikinimu, Kremliaus elitas gali ryžtis perversmui tik tada, kai gatvėse pamatys milijonus žmonių – tada viduje gali prasidėti skilimas“, – teigė žurnalistas.