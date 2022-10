Rusijos stačiatikių Bažnyčia perka nekilnojamąjį turtą šalia karinių bazių Norvegijoje

Pastaraisiais metais Rusijos stačiatikių bažnyčia Norvegijoje įsigijo keletą nekilnojamojo turto objektų netoli šalies karinių bazių, skelbia vietos laikraštis „Dagbladet“.

Vienas iš objektų – seni maldos namai Bergeno savivaldybė, iš kurių atsiveria vaizdas į Haakonsverną. Tai pagrindinė Norvegijos karališkojo laivyno bazė ir didžiausia karinio jūrų laivyno bazė Šiaurės šalyse. Registro duomenimis, 2016 m. patalpas įsigijo Maskvos patriarchato Epifanijos parapija. Leidinyje pažymima, kad maldos namai yra už trijų kilometrų tiesia linija nuo Haakonsverno ir kad iš jų gerai matoma didžioji dalis Norvegijos laivyno.

2017–2021 m. Bažnyčia įsigijo dar keletą nekilnojamojo turto objektų Norvegijos Rugalando pakrantės regione. Visų pirma Stavangeryje yra Šventosios didžiosios kankinės Irenos parapija, kuri yra maždaug už 15 minučių kelio pėsčiomis nuo NATO Jungtinio karo centro būstinės.

Stačiatikių Kalėdos Rusijoje; Patriarchas Kirilas / AP nuotr.

Be to, Rusijos stačiatikių bažnyčia turi nuosavybę Kirkeneso mieste, esančiame už kelių kilometrų nuo sienos su Rusija. Be to, Rusų stačiatikių bažnyčia Osle turi bažnyčios pastatą. Pamaldos čia vyksta nuo 1996 m. Parapijoje taip pat veikia sekmadieninė mokyklėlė vaikams, ikonų tapybos kursai, vyksta paskaitos apie stačiatikybę rusų ir norvegų kalbomis.

Interviu leidiniui „Alfa Sefland Winge“ saugumo ekspertas pažymėjo, kad Bažnyčiai priklausantis turtas, pavyzdžiui, Haakonsverne, gali kelti problemų, nes pastatai gali būti naudojami ne tik religiniais tikslais.