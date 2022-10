„Išverkėme visas ašaras“: atsitraukiančios rusų pajėgos Rytų Ukrainoje palieka apvogtus ir sugriautus namus

„Kaip jaučiamės? Fantastiškai!“ – sarkastiškai kalbėjo Maryna Snižynska, su seserimi, svainiu ir dėde stovėdama prie namo, kurį kelerius metus statė viename Rytų Ukrainos kaime, liekanų.

„Išverkėme visas ašaras“, – sakė ji, o dėdė ją pertarė: „Todėl stovim čia ir juokiamės.“

„Kaip kokie bepročiai“, – pridūrė M. Snižynska, ir jie visi prapliupo karčiu juoku.

Dolyna buvo nušluota nuo žemės paviršiaus, kaip ir daugelis kitų ties fronto linija atsidūrusių Rytų Ukrainos kaimų, kai vasario 24 dieną į Ukrainą įsiveržusios Rusijos pajėgos pavasarį ir vasarą skverbėsi gilyn, o rugsėjį traukėsi atgal, stumiamos įspūdingo ukrainiečių kontrpuolimo.

42 metų M. Snižynska taip ir nespėjo persikelti į naują namą, o dabar nebeliko, kur kaustytis, – į namą pataikė 12 sviedinių. Namas, kuriame ji užaugo ir kur gyveno jos tėvai, taip pat buvo paverstas griuvėsiais. Kaip ir jos dėdės Mykolos Myronenkos namai ir parduotuvė, kurioje buvo prekiaujama maisto produktais ir namų apyvokos reikmenimis.

„Šiuo metu visi esame bedarbiai“, – sakė 58 metų M. Myronenka.

Pastarąsias penkias dienas M. Snižynska, kartu su giminaičiais, šukavo šių pastatų griuvėsius, bandydama išgelbėti viską, kas liko iš jų buvusio gyvenimo.

„Tai, kas nebuvo sunaikinta, buvo pavogta“, – sakė ji.

Dolyna, esanti Donecko ir Charkivo sričių sankirtoje, nebuvo okupuota. Rusų kariai pasiekė jos prieigas, bet jiems nepavyko prasiveržti link Slovjansko – netoliese esančio miesto, kur karas tarp Ukrainos ir Rusijos remiamų pajėgų prasidėjo dar 2014 m. Kontrpuolimo metu Ukrainos kariai buvo įsitvirtinę gyventojų apleistuose būstuose.

Šeima pasitraukė iš kaimo kovą, kai jame ėmė kristi pirmosios raketos. Pirmiausia jie pabėgo į Svjatohirsko vienuolyną, esantį už maždaug 10 kilometrų, bet vėliau išvyko į Vakarų Ukrainą, kad Marynos sūnui, kuris per vienuolyno apšaudymą buvo sunkiai sužeistas į koją, būtų suteiktas reikiamas gydymas.

Pasak jų, visi Dolynos gyventojai išvyko į saugesnes Ukrainos vietas, Europą arba Rusiją.

„Nėra ko čia grįžti, – žvelgdamas į kalvas ir miškus, kurie jį supo didžiąją gyvenimo dalį, sakė M. Myronenko. – Tai – karas, nieko nepadarysi. Jei būčiau karys, taip pat būčiau sunaikinęs savo namus.“

Liko vietoje

Didžiulė teritorija, kurią Ukraina atkovojo kontrpuolimo rytuose metu, driekiasi nuo šiauriau Charkivo einančios Rusijos sienos į pietus, į rytus nuo miesto ir žemyn į kaimyninę Donecko sritį, kuri priklauso vadinamajam Donbasui.

Vienas iš Ukrainos kariuomenės išlaisvintų kaimų – Ruski Tyšky – esantis pusiaukelėje tarp Charkivo ir Rusijos sienos, praktiškai nebegyvenamas. Vieną popietę jame buvo galima stebėti dešimtis valkataujančių šunų, uostinėjančių namų griuvėsius ir nuolaužų bei šiukšlių krūvose ieškančių bet ko, ką būtų galima suėsti.

Šalia iš dalies apdegusio daugiabučio šurmuliavo grupelė žmonių, kažką virusių puode ant laužo. Maisto kvapo suvilioti šunys patraukė link jų.

Olena Bubijenka sakė, kad jiedu su vyru negalėjo išvykti, nes jos motina, kuriai 81-eri, yra paralyžiuota ir negali vaikščioti. Ji kelis mėnesius gulėjo lovoje pastato rūsyje, kuris išliko palyginti sveikas, apsupta narvų su iš viso kaimo surinktomis katėmis.

Rusų kariai iš Ruski Tyšky buvo išstumti gegužės pradžioje po 72 dienų okupacijos, tačiau apšaudymai nutilo tik prieš kelias savaites, ukrainiečiams išvadavus daugiau aplinkinių rajonų.

O. Bubijenkos namas, kaip ir jos motinos bei sesers namai, buvo sugriautas apšaudymų metu, todėl jos visos trys apsigyveno bute pas kaimyną. Jos dukra ir anūkė yra užsienyje, taip pat ir sūnus su sužadėtine – jie per Rusiją išvyko į Lenkiją.

Pati O. Bubijenka neketina išvykti.

„Čia yra daugiau nei 100 šunų ir 100 kačių, – sakė ji. – Kai kurių jų savininkai grįžta jų pasiimti ir dėkoja man, kad juos išsaugojau.“

„Dabar gyvenimas jau beveik normalus“

Lymane – Donecko srities mieste, iš kurio po 127 dienas trukusios okupacijos ukrainiečių spaudžiamos Rusijos pajėgos pasitraukė spalio 1 d., – pagyvenusi pora sukrovė medienos gabalus į priekabą, pritvirtintą prie triračio motociklo. Į eglę pataikė sviedinys.

„Geri vaikinai! Jie surado pjūklą ir supjovė man malkas“, – sakė Volodymyras Kucevyčius apie Ukrainos karius, kurių šiuo metu nemažai patruliuoja mieste.

Rusų pasitraukimas iš Lymano, laikomas didžiule Kremliaus nesėkme, įvyko kitą dieną po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dokumentus, kuriuose nepagrįstai tvirtinama, jog Donecko sritis ir dar trys iš dalies rusų okupuotos Ukrainos sritys nuo šiol priklauso Rusijai.

Praėjus savaitei po deokupacijos, Lymanas beveik tuščias; keli likę miestiečiai stovi eilėje miesto centre, laukdami humanitarinės pagalbos. Dauguma aplinkinių pastatų sugriauti. Tolumoje nuolat griaudžia artilerija, bet niekas į tą garsą nebereaguoja.

Į Lymaną vedantys keliai nusėti apdegusiais tankais ir sutraiškytais automobiliais. Ką tik buvo išvežti mieste ir jo apylinkėse gulėję žuvusių rusų kareivių kūnai. Jų uniformos, maisto davinio paketai ir asmeniniai daiktai vis dar mėtosi gatvėse.

V. Kucevyčius su žmona bandė palikti Lymaną, bet jiems nepavyko laiku suplanuoti pabėgimo, o paskui tapo per vėlu, – apšaudymas pasidarė pernelyg intensyvus, todėl jie išbuvo mieste per visą okupaciją. Jie gyveno be šildymo ir elektros, o dabar renka malkas, kad pasiruoštų rudens šalčiams.

V. Kucevyčius per apšaudymą prarado brolį, taip pat daug pažįstamų. Rusų kariai pavogė sovietinius medalius ir pašto ženklus, kuriuos jis rinko daugelį metų. Pora pasakojo, kad jų vaikai yra užsienyje, rusų okupacijos metu su jais negalėjo susisiekti, o dabar irgi nedažnai susiskambina.

„Dabar gyvenimas jau beveik normalus, – kalbėjo jis, mesdamas malkas į priekabą, – išskyrus tai, kad man vis dar dreba kojos.“