„Skambina ir mobilizuotieji“ – ukrainiečiai aiškina, kaip rusų kariams Ukrainoje pasiduoti į nelaisvę

Neseniai Ukrainoje buvo pradėtas vykdyti valstybinis projektas „Noriu gyventi“, kuriuo Rusijos kariai informuojami apie galimybę pasiduoti į nelaisvę. Per tą laiką koordinacinis projekto štabas jau sulaukė apie 2,5 tūkstančio kreipimųsi. LRT RADIJO laida rusų kalba kalbėjosi su projekto „Noriu gyventi“ koordinuojančio štabo atstovu spaudai Vitalijumi Matvijenka.

Projekto „Noriu gyventi“ tikslas – padidinti sąmoningai pasiduoti į nelaisvę apsisprendusių Rusijos karių skaičių. Svarbi projekto dalis – Rusijos Federacijos karinio personalo, taip pat jų artimųjų informavimas apie galimybę išgyventi, pasinaudojant šiuo valstybiniu projektu.

„Asmenys, nusprendę pasiduoti į nelaisvę, gali karštąja linija paskambinti Ukrainos vadovybės įgaliotiems atstovams, taip pat užsiregistruoti per pokalbių robotą „Noriu gyventi“, – sako Vitalijus Matvijenka. – Kai mobilizuotas karys iš Rusijos atsiduria Ukrainos teritorijoje, jam reikia paskambinti į skambučių centrą karštosios linijos numeriais. Mūsų operatoriai surinks iš jo visą reikiamą informaciją, o mes užtikrinsime saugų pasitraukimą.“

Po to į nelaisvę pasidavę kariai išsiunčiami į nuolatines gyvenamąsias vietas. V. Matvijenka teigė, kad Ukraina laikosi visų Ženevos konvencijos dėl elgesio su karo belaisviais normų – užtikrina medicininę priežiūrą, maitinimą tris kartus per dieną, reguliarius skambučius artimiesiems ir draugams, taip pat teisines konsultacijas ir tarptautinių organizacijų paramą.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Projekto „Noriu gyventi“ atstovas taip pat sakė, kad yra tam tikra tvarka, suteikianti karo belaisviams galimybę gauti leidimą gyventi Ukrainoje.

„Savo noru į nelaisvę pasidavusį Rusijos karį patikrina teisėsaugos institucijos, ar jis nėra dalyvavęs karo ir kituose nusikaltimuose. Jei karys šį patikrinimą praeina, jis turi galimybę likti Ukrainos teritorijoje, – aiškino V. Matvijenka. – Karo belaisvis pats nusprendžia, ką nori daryti toliau, – likti Ukrainos teritorijoje ar grįžti į Rusiją.“

Pašnekovas taip pat pasakojo, kad paskelbus mobilizaciją kreipimųsi į centrą padaugėjo. „Todėl, kad yra daug žmonių, kurie nori išsaugoti savo gyvybę ir nenori kovoti su Ukraina“, – teigė jis.

Projektas „Noriu gyventi“ savo veiklą pradėjo rugsėjo 18 d. ir nuo to laiko sulaukė jau apie pustrečio tūkstančio kreipimųsi. Be to, V. Matvienka sako, kad skambina ir karių artimieji, – tiek tų, kurie jau kariauja, tiek ir tų, kurie gali būti mobilizuoti.

„Juos labiausiai domina pats pasidavimo į nelaisvę procedūros algoritmas – kiek tai saugu ir kaip tai padaryti. Visų pirma reikia registruotis per pokalbių robotą, nes tokiu būdu duodamas ženklas, kad žmogus nenori kariauti. Jam jau atsidūrus Ukrainos teritorijoje, pradedama saugaus pasitraukimo procedūra. Neretai skambina ir iš laikinai okupuotų Donecko ir Luhansko sričių teritorijų ir sako, kad, pavyzdžiui, brolis vakar gavo šaukimą ir nežino, ką daryti,“ – pasakoja projekto atstovas spaudai.

Mobilizacija Rusijoje / AP nuotr.

V. Matvienka neslepia, kad skambina įvairūs žmonės, tarp jų ir nepatenkinti. Yra tokių, kurie skambina ir iškoneveikia, tačiau norintį gyventi žmogų atpažinsi iš pirmo žodžio. Projekto atstovas kaip pavyzdį pasakoja tokią istoriją: „Skambina potencialiai mobilizuotinas žmogus ir sako, kad tikrai žino, jog ateis šaukimas, bet pabėgti iš Rusijos negali, tad nebeturi jokių kitų pasirinkimų. Klausia: „Ką man daryti? Kaip elgtis. Nenoriu kariauti, nesuprantu ir nepritariu prezidento politikai.“ Jis ieško būtent to varianto, kuris leistų jam išsaugoti gyvybę. Skambinantys nenori kariauti prieš Ukrainą, be to, bijo patys žūti, troškimas gyventi jiems yra svarbiau už viską“.

Pasidavimo į nelaisvę procedūra:

– pasiduodantysis į nelaisvę turi išeiti be ginklo arba su neužtaisytu ginklu;

ant jo kūno turi būti minimalus daiktų kiekis;

– jo rankos turi būti pakeltos aukštyn;

– jis turi įsitikinti, kad niekas jo povyzoje neatspindi agresijos ir kokių nors pavojingų kėslų.

„Pirmiausia reikia įsitikinti, kad procedūra yra saugi pasiduodančiam žmogui. Tai yra pagrindinis dalykas, o visa kita specifika jau yra individuali, priklauso nuo konkrečios situacijos“, – sakė V. Matvienka.