Nobelį pelniusios organizacijos „Memorial“ atstovai: kaip rusų kariai elgėsi Ukrainos miestuose, taip būtų darę ir Rusijoje

„Jeigu Voroneže ar kur nors kitur kiltų sukilimas ir jie būtų pasiųsti jo malšinti, jie lygiai taip pat elgtųsi su civiliais – žudytų ir prievartautų“, – taip apie Rusijos kariuomenės nusiteikimą kalba organizacijos „Memorial“ atstovas Sergejus Krivenka.

Su juo ir jo kolega Sergejumi Davidisu kalbamės apie Rusijos visuomenę ir kariuomenę, taip pat apie rusakalbių bendruomenes kitose šalyse. Žinią, kad „Memorialui“, taip pat Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistui Alesiui Beliackiui ir Ukrainos piliečių laisvių centrui skirta šių metų Nobelio taikos premija, jie išgirdo Vilniuje.

Tai pokalbio su Rusijos žmogaus teisių aktyvistais Sergejumi Krivenka ir Sergejumi Davidisu fragmentas; rusų kalba pokalbio galite klausytis čia.

– Žiūrėjau filmą apie „Memorialą“ su Arsenijumi Roginskiu, jis pasakoja, kad organizacija „Memorial“ atsirado kaip liaudies judėjimas. Ar toks impulsas vėl įmanomas Rusijoje ir jei taip, tai kada?

Sergejus Krivenka: „Memorial“ – perestroikos kūdikis. [Jis gimė], kai įsigalėjo glasnost era, kai visuomenei atsirado galimybė atvirai ir laisvai kalbėti apie sovietmečio nusikaltimus, represijas. Iki tol apie tokius dalykus buvo tylima arba kalbėdavo tik disidentai ir į viešąją [Sovietų Sąjungos] erdvę tokia informacija nepatekdavo. Ir staiga paaiškėjo, kad valstybė iš tikrųjų vykdė nusikaltimus. Remdamosi šia tiesa ėmė rastis ląstelės, žmonių grupelės, kurios pradėjo knaisiotis po represijų istoriją savo miestuose, – kur dingo tie žmonės, kur jie palaidoti? Pasirodo, čia yra masinių egzekucijų vieta!

Tiesios poreikis visuomenėje – teisė į tiesą apie mūsų šalį, teisė blogį vadinti blogiu, o budelius – budeliais – ir davė pradžią šiam [judėjimui]. Tai buvo melo konstrukcijos, kurią sovietinė valstybė išpažino ilgus metus, perlaužimas. Daugelis „memorialinių“ grupių atsirado visiškai nepriklausomai viena nuo kitos skirtinguose miestuose ir skirtingose šalyse. Tada įvyko šio judėjimo suvienijimas ir susiformavo tuomet dar sąjunginė draugija „Memorial“, ji tiesiog sujungė visas šias margas grupes. O jos iš tiesų buvo margos, nes jose dalyvavo ir buvusių represuotųjų atstovai, ir aktyvistai – apskritai labai skirtingi žmonės. Kada tai galėtų pasikartoti? Tik pasikeitus esamam režimui, nes esant dabartiniam režimui Rusijoje to sunku tikėtis. Jis turi būti pasmerktas kaip nusikalstamas ir tik po to, kai blogis bus pavadintas blogiu, kai karo nusikaltėliai Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu ir visi generolai bus pavadinti karo nusikaltėliais, žmonės sakys: „Taip, tai tiesa, pažiūrėk, ką jie išdarinėjo Ukrainoje.“ Ir tada galbūt atsiras kažkoks judėjimas už tiesą, o iki tol, žinoma, nieko nebus.

Organizacija „Memorial“ Rusijoje / AP nuotr.

– Ar kada nors svarstėte dirbti su vietinėmis rusakalbių bendruomenėmis? Tai labai sudėtinga aplinka, taip pat neišvengusi propagandos poveikio.

Sergejus Krivenka: Šiuo metu svarstomos idėjos, kaip dirbti su visomis rusakalbių bendruomenėmis – tiek su tais, kurie neseniai ar kiek seniau atvažiavo, tiek su nuolat gyvenančiais šioje šalyje. Tai svarbi užduotis, nes daugelis žmonių, ilgą laiką negyvenę Rusijoje...

– Kai kurie iš jų apskritai negyveno Rusijoje.

Sergejus Krivenka: Taip, bet jie vis tiek mano, kad su Rusija yra susiję per kalbą, per kažkokius prisiminimus, per šeimą. Atsiranda nuokrypis ir jie ima kurtis visiškai kitokį [tikrosios] Rusijos vaizdą, kaip kažkokios didelės, kultūringos, geros, sąžiningos, normalios, turtingos šalies, kovojančios už teisingą tikslą ir pasisakančios [už taiką]. Tai labai įdomus ir keistas reiškinys. Socialistinio realizmo metodas rodyti ne tai, kas yra, o tai, ko norėtų valdžia, iš tikrųjų veikia. Norėtųsi, kad žmonės kur kas realistiškiau žiūrėtų į dalykus ir suvoktų šalį tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, o ne kaip kažkokį propagandistų kuriamą rožinį įvaizdį.

– Panašu, kad jo nepajėgus sunaikinti net karas, tai labai patvarus reiškinys.

Sergejus Krivenka: Tai šiuo metu ir atsiskleidžia. Tiek pačioje Rusijoje, tiek rusakalbių bendruomenėse užsienyje daugelis vis dar sakoma, kad jie [rusai] negali taip elgtis, jie gi visada už taiką. Žiūrėkite, Treptovo parke yra paminklas [sovietų kariui], laikančiam vaiką ant rankų. Kaip jis gali šaudyti į [vaikus]? Juk tai neįmanoma.

Taip, labai norėtųsi su tuo kovoti, kad šie rožiniai akiniai nukristų jiems nuo akių ir galiausiai jie suvoktų, kad V. Putino režimas iš tiesų yra nepaprastai agresyvus, apgaulingas. Daug kas pagauna Rusijos valdžią atvirai meluojant, bet čia tai padaryti labai sunku, nes žmonės nemato realybės ir sudėtinga jiems perteikti, kad viskas ne taip, kaip jie įsivaizduoja.

Rusijos išplatintos nuotraukos, kuriose esą užfiksuotas mobilizuotų rusų karių rengimas / AP nuotr.

Ir iš tikrųjų matome, kad viskas toli gražu nėra taip – daugelis rusų karių neturi nei garbės, nei orumo. Tai, ką rusų kariai išdarinėjo įvairiuose Ukrainos miestuose, jie būtų darę ir Rusijoje. Jeigu Voroneže ar kur nors kitur kiltų sukilimas ir jie būtų pasiųsti jo malšinti, jie lygiai taip pat elgtųsi su civiliais – žudytų ir prievartautų. Kitaip tariant, tai nėra genetinė neapykanta ukrainiečiams, tautai, su kuria jie šiuo metu kovoja, – tokia yra Rusijos kariuomenės būklė. Žinoma, yra ir labai gerų karininkų. Matome pavyzdžių, kaip [rusų] karininkai gelbsti civilius ukrainiečius, kartais net paaukodami savo gyvybę. Bet apskritai visko, kas susiję su karu ir tarnybiniais santykiais, kokybė bloga. Karys liko be teisių, vadovavimas įgyvendinamas per keiksmus ir pažeminimus. Visa tai negali nesukelti, be kita ko, ir tokių [žiaurumo] proveržių.

– O galima manyti, kad mobilizacija sukels dar didesnį moralinį kariuomenės nuosmukį?

Sergejus Davidisas: Tiesą sakant, tai akivaizdu. Ir karą pradėjusi kariuomenė nebuvo motyvuota kautis. Jie gi ėjo pinigų užsidirbti. Tarnybos metu pagal sutartį nebuvo numatytas dalyvavimas kare, bent jau tokio plataus masto kare. Ekspedicinė operacija į Siriją – visai kitas dalykas, ten, jei gerai atsimenu, buvo keli tūkstančiai žmonių, daugiausia aviacija. Kitaip tariant, tiesioginių susidūrimų sausumoje ten beveik nebuvo. O tai, kad užuot sėdėję kareivinėse, dalyvavę pratybose, ėję sargybą ir už tai uždirbę gana padorią kai kuriems Rusijos regionams algą, jie atsidūrė kare, kur, kaip žinome, reikia mokėti savo gyvybe, tai nebuvo numatyta daugelio jų planuose. Todėl tai buvo menkai motyvuota, nenusiteikusi kautis kariuomenė. O kai šis karas pasirodė dar ir visai ne pergalingas, ir kariai, ačiū Dievui, ėmė patirti vieną pralaimėjimą po kito, aišku, kad jų motyvacija visiškai dingo. Tiesą sakant, pastarojo meto Ukrainos puolimo metu matome, kai nepasirengusi kautis Rusijos kariuomenė, ačiū Dievui, traukiasi. O kai prievarta į karą bus vežami tie, kurie nesirinko karinės tarnybos ir nespėjo pabėgti, žinoma, tai taps papildomu demotyvuojančiu veiksniu, keliančiu dar daugiau chaoso. Be to, jei [į Ukrainą] įsiveržusi kariuomenė turėjo bent kažkokią techniką ir ginkluotę, tai matome, kad [mobilizuotiems] tų rezervų, kurių, atrodė, yra pakankamai šioje beprotiškai neefektyvioje sistemoje, ačiū Dievui, neliko. Ir apginkluojami šie žmonės kuo papuolė, ir žieminių uniformų jiems nėra.

Rusijos išplatintos nuotraukos, kuriose esą užfiksuotas mobilizuotų rusų karių rengimas / AP nuotr.

Akivaizdu, kad tokiu būdu ekipuoti, aprūpinti ir apginkluoti žmonės nepasižymės stipria kovine dvasia. Jau nekalbu apie tai, kad jie apskritai nenori kautis. Tiek vidinių, tiek išorinių aplinkybių visuma rodo, kad, mano supratimu, negalima būtų iš jų tikėtis aktyvumo, įgyvendinant V. Putino grobikiškus planus. Sergejus gal geriau apie tai išmano.

Sergejus Krivenka: Kol kas dar nesuvokiama, kas įvyko, paskelbus mobilizaciją. Nes, visų pirma, buvo sulaužyta paradigma, kuria remdamasi valdžia Rusijoje bandė egzistuoti: „Jūs, profesionalūs kariai, dalyvaukite, o jūs, Rusijos piliečiai, gyvenkite savo gyvenimą, jums niekas nesikeičia, palaikykite mane ir viskas bus gerai“, – tarsi sakė V. Putinas. Pažymėtina, kad iki rugsėjo 20 d. jokių su karu susijusių pakeitimų Rusijos teisės aktuose nebuvo. Na, galbūt keletas smulkių dalykų. Ir štai rugsėjo 20 d., mobilizacijos paskelbimo išvakarėse, buvo pakeistas Rusijos baudžiamasis kodeksas – sugriežtintos bausmės kariškiams ir pridėta naujų straipsnių. O rugsėjo 21 d. prasidėjo mobilizacija.

Žmonėms, nepasirengusiems ir net negalvojantiems apie kariuomenę, iškilo grėsmė būti pašauktiems į karą. Sprendžiant iš daugybės kreipimųsi, kurie šiuo metu plūsta į mūsų organizaciją, ne į „Memorial“, o į kitą organizaciją, užsiimančią karių teisių apsauga, matau, kad daugelis vis dar nesuvokia, jog yra kviečiami ne į kažkokius karinius mokymus, o į karą. Ir staiga jie supranta, kad tame pačiame V. Putino dekrete parašyta, kad kariui draudžiama mesti tarnybą. Draudžiamas bet koks karių atleidimas iš tarnybos, išskyrus dėl amžiaus (tarnyboje pasiekta amžiaus riba), sveikatos ar įkalinimo. Ir viskas. Mesti karinės tarnybos šiuo metu negali net tie, kurie anksčiau pasirašė sutartį.

Vienu mostu V. Putinas visus pavertė net ne baudžiauninkais, o vergais, kurie negali panorėję išeiti. Sutartį visgi buvo galima nutraukti. Ir štai V. Putinas įstūmė visus kariškius į baisią padėtį ir ėmėsi kviesti civilius. Ir vėl liejasi melas, nes mes nežinome, kiek iš tikrųjų planuojama pašaukti – prezidento dekrete šio skaičiaus nėra, bent jau neįslaptintuose jo punktuose. O Gynybos ministerijos kontrolė – nei civilinė, nei parlamentinė – neįgyvendinama. Skaičiais, kuriuos įvardina S. Šoigu, negalima tikėti – jie dabar pašauks 300 ar 500 tūkstančių? Kitaip tariant, bet kuris žmogus gali būti ištrauktas iš taikaus gyvenimo ir išsiųstas į tikrą karą. O nuostoliai gana dideli, beveik kas trečias, o jei skaičiuosime sužeistuosius, tai kas antras jau pasitraukė iš kariuomenės rikiuotės. Rusijos visuomenei tai, kas įvyko rugsėjo 21 d., yra šiek tiek uždelstas šokas. Tačiau kai netrukus pradės plaukti karstai, tai bus suvokiama visiškai kitaip.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– O kiek karstų turi būti, kad kažkas imtų keistis?

Sergejus Krivenka: Manau, kad svarbu ne kiek, o kokybinės paradigmos pokytis. Vis dėlto, o aš kalbėjausi su daugeliu žmonių, sutartininkai buvo suvokiami kaip profesionalūs žmonės – jie patys taip pasirinko, o mirtis kare yra neatsiejama jų pasirinkimo dalis, galima rizika. Tai, kad jie žuvo, ir net didžiuliai skaičiai – 25 tūkstančiai, kai kuriais skaičiavimais, – iki šiol visuomenėje įtampos nekėlė, nes tai buvo tarsi jų pareiga. Bet mobilizuotieji yra visai kas kita, ir šauktiniai kas kita. Čečėnijoje šauktinių karių žūtys sukėlė „Karių motinų judėjimą“. Kai iš Afganistano pradėjo plūsti karstai, Sovietų Sąjungoje taip pat kilo įtampa, nors tuo metu informacijos apie tai beveik nebuvo.

Sergejus Davidisas: Deja, negalima tikėtis, kad su tam tikru karstų skaičiumi Rusijos žmonės ims į rankas šakes ir išvys V. Putiną iš Kremliaus, nes sutelkusi visus resursus savo rankose valstybė sukūrė totalinės kontrolės sistemą. 20 metų visuomenei buvo kalama į galvą, kad ji neturi įtakos. Rusijos visuomenė yra atomizuota. Tačiau galima kalbėti apie tai, kad paramos valdžiai lygis mažės, o nepasitenkinimas augs. Tai jau vyksta. O susiklosčius palankioms aplinkybėms, galbūt įvyks taip, kad dalis žmonių, kurie šiuo metu ne visai pritaria karui, bet tyliai su juo susitaiko, pakeis savo poziciją ir išeis į gatves. Tačiau tai jokiu būdu nėra garantuota. Rusijos visuomenės struktūra bei visuomenės ir valdžios santykis palieka labai mažai galimybių piliečiams daryti įtaką valdžiai. Tačiau ir paramos mažėjimas turės įtakos bendrai situacijai.

– Kelis kartus pokalbio metu nuskambėjo žodis „melas“. Vienas mano geras draugas socialiniuose tinkluose lietuviškai ir net esperanto kalba pacitavo Aleksandro Solženicyno žodžius: „Jie meluoja, mes žinome, kad jie meluoja, o jie žino, kad mes žinome, kad jie meluoja.“⁠⁠⁠ Kaip nutraukti šį ratą?

Sergejus Davidisas: A. Solženicynas kalbėjo iš informuoto, išmanančio žmogaus, aiškiai suvokiančio, kur tiesa, o kur melas, ir gebančio įvertinti tikrovę pozicijos. V. Putino režimo melas yra skirtas Vakarams ir rusų mažumai, kurie laikosi antikarinės, antidiktatūrinės pozicijos. Jiems nė nemirktelint pasakojamos įvairios absurdiškiausios nesąmonės, kuriomis neįmanoma patikėti. Kai Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebenzia sako, kad tie, kurie tiekia ginklus Ukrainai, yra atsakingi už karą ir yra karo kurstytojai, tai juk vos ne pažodinė Hitlerio citata. O šiuolaikinės Rusijos [valdžios atstovų] pasisakymuose gausu Adolfo Hitlerio ir Josepho Goebbelso citatų. Žinoma, jie nesitiki, kad tuo patikės tie, į kuriuos visa tai orientuota, – Anglijos, Prancūzijos ar Vokietijos piliečiai, tačiau trečiasis pasaulis, kuriam šie dalykai nėra itin įdomūs, dažnai užkimba. Bent jau žmonės sako, kad negali suprasti, kas yra tiesa, o kas [melas], todėl gal reikėtų visa tai sustabdyti. Ir pastarojo meto Elono Musko pareiškimai rodo, kad net protingi ir išsilavinę žmonės gali pasiduoti šiai propagandai.

Aleksandras Solženicynas / Vida Press nuotr.

Bet pirmiausia ši propaganda skirta Rusijos gyventojams, kurie atsidūrė dramatiškoje situacijoje, kai jiems psichologiškai daug lengviau yra pritarti valdžiai. Konformistinė pozicija yra tai, ko valstybė juos mokė 20 metų ir per propagandą, ir per praktiką, tad vienintelis būdas nutraukti šią grandinę yra pakeisti tikrovę. Kitaip tariant, kai V. Putinas patirs pralaimėjimą Ukrainoje, kai visuomenės nepasitenkinimo laipsnis ir galbūt kai kurie procesai elite – tai nėra tokia tikėtina įvykių eiga kaip pralaimėjimas – lems režimo pasikeitimą, tada bus įmanoma skelbti tiesą, dirbti su visuomenės sąmone. Tai užtruks gana ilgai, turiu omenyje, kad tokie dalykai nepasikeis per naktį. Jūs juk pati pateikėte pavyzdį apie kitų šalių rusakalbes mažumas, kurios turi galimybę rinktis bet kokią informaciją, be to, dominuojanti informacija...

– Patogiai įsitaisę ir nieko nebijodami…

Sergejus Davidisas: …visiškai kitokia. Taip, ir bijoti jiems nieko nereikia. Tačiau dėl tam tikrų sudėtingų ideologinių ir psichologinių priežasčių žmonės pasirenka tikėti atviru melu. Tai ką jau kalbėti apie žmones, kurie yra atsidūrę po šios diktatūros padu? Laukia ilgas ir sudėtingas procesas, kuris gali būti grįstas tik fizinės tikrovės pasikeitimu.

– Sakėte, kad kartais Rusijos pareigūnų kalbose pasigirsta A. Hitlerio ir J. Goebelso frazės – jie patys tai sugalvojo ar kažkur perskaitė?

Sergejus Davidisas: Žinoma, patys sugalvojo, tiesiog jų ideologija lygiai tokia pati. Skelbdami kovą su fašizmu, jie iš tiesų patys praktikavo kovos su fašizmu kargo kultą ir suformavo labai panašią struktūrą. Galima ginčytis dėl smulkių skirtumų, terminų tikslumo, tačiau įsivaizdavimas, kad tas, kuris stipresnis, yra teisus, kad nėra principų, nėra žmogaus teisių, kad kolektyvinės vertybės yra aukščiau už individualias, kad valstybė daug svarbiau už žmogų, kad visi mums linki blogo ir kad tik jėga galime išsikovoti sau teises, kad visi mums skolingi, kad ten, kur žengė rusų kareivio pėda, visam laikui turi būti Rusija, – tai jų išsiauginta ideologija, kuria jie nuoširdžiai tiki. Nemanau, kad jie skaitė Hitlerį, kad galėtų pakartoti jo kalbas, tiesiog jie sugalvojo tą patį.

Vasilijus Nebenzia / AP nuotr.

– Neseniai buvau laiškų politiniams kaliniams vakare ir kalbėjausi su ten atėjusiais žmonėmis. Ir jie papasakojo, kam rašo ir kodėl, pavyzdžiui, rašo į kalėjimą Ivanui Safronovui, nepaisant to, kad jis palaikė Krymo aneksiją. O kai kalbėjausi su Krymo totoriumi apie jo šeimos deportaciją į Uzbekiją, tik pokalbio metu jis iš manęs sužinojo, kad Lietuvos gyventojai taip pat buvo tremiami.

Sergejus Davidisas: Oho, kaip jam taip išėjo?!

– Ir tada susimąsčiau, koks čia reiškinys? Visi gyvename kažkokiose kapsulėse, ar tai tiesiog švietimo ydos, jo fragmentacija?

Sergejus Krivenka: Literatūros šia tema šiuo metu yra daug, bet jūs visiškai teisi – nepavyko sukurti bendro visos sovietinės valstybės nusikalstamos politikos vaizdo, nes pastaruosius 20 metų valdžia labai aktyviai tam priešinosi, įslaptindama archyvus, užkirsdama kelią bet kokioms diskusijoms, padėdama falsifikatoriams. Pavyzdžiui, užuot pasmerkus ir aiškiai visuomenėje iškėlus klausimą apie sovietinio režimo nusikaltimus, atsiranda paminklas Stalinui. O valdžia, atvirkščiai, remia šias jėgas. Visa tai neleido sukurti tikrovės paveikslo, todėl ir egzistuoja tokia mozaika.

Sergejus Davidisas: Man atrodo, kad paveikslas paveikslu, kai kurios jo detalės nėra žinomos, bet bendras vaizdas, plačiais potėpiais nutapytas, be abejo, yra. Užtenka perskaityti „Gulago archipelagą“, kad susidarytų bendras įspūdis, kas buvo represuoti ir kaip buvo represuoti. Čia veikiau yra kartų atotrūkio ir tam tikros Kremliaus propagandos bei švietimo politikos sėkmės klausimas. Kitaip tariant, visi klausimai, susiję su nemaloniais dalykais praeityje, su blogiu, kuris Rusijos vardu buvo padarytas tiek savo žmonėms, tiek aplinkinėms tautoms, pastumiami į šoną, ir net suinteresuotas asmuo nežino, o aš pažįstu tą jaunuolį, jis yra gana atsidavęs demokratijai...

Organizacijos „Memorial“ likvidavimas Rusijoje / Vida Press nuotr.

– Taip, taip. Ir jis puikiai išmano savo tautos istoriją.

Sergejus Davidisas: Taip, ir aš nuoširdžiai stebiuosi, kad jis nežinojo Lietuvos pasipriešinimo ir represijų istorijos. Jis, mokydamasis mokykloje, studijuodamas universitete ir būdamas tarp gana demokratiškai mąstančių žmonių, to nesužinojo. Tai reiškia, kad pačioje aplinkoje nėra šio natūralaus tikrojo pasaulio vaizdo. Jis perteiktas gana išsamiai. Jei tai, ką žino organizacija „Memorial“, būtų sakoma mokykloje, per televiziją, net jei nežinotume kai kurių budelių pavardžių, tai tiesiog taptų bendros kultūros elementu. Tačiau tai netapo bendros kultūros elementu ir net šiam pasaulio paveikslui pasišventęs žmogus jo automatiškai negauna ir turi sąmoningai kažkokiu būdu už jo užkliūti. Tai labai liūdina. Ir būtent tai lemia darbo, kurį reikės atlikti pasikeitus santvarkai, sudėtingumą. Dabar visa tai atrodo kaip trečiojo ar ketvirtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio Vokietijos kopija – taip gerai viskas buvo ir staiga pralaimėjome karą. Deja, tai bus naujos mitologijos pagrindas. Tai, kad žmonių galvos sklidinos šitų srutų ir jose nėra tiesos, – didelė problema.

Sergejus Krivenka: Ir bet kokių viešų diskusijų blokavimas. Kai kas nors Rusijoje bando kelti kokius nors klausimus, pavyzdžiui, apie Leningrado blokadą ir jos kainą, ar to reikėjo. Vienas jaunuolis, pagal bendradarbiavimo programą išvykęs į Vokietiją ir ten gavęs apdovanojimą, pabandė pasakoti, kokiomis baisiomis sąlygomis po karo gyveno vokiečių karo belaisviai Sibire, – jis iškart sulaukė pasmerkimo. Beprasidedanti diskusija buvo užgniaužta. Jau nekalbant apie lietuvių pasipriešinimą ir rezistenciją Vakarų Ukrainoje – tokios diskusijos apskritai nutildomos šūksniu: „Tai Bandera, tai fašistai, jie visi su Hitleriu.“

Kitaip tariant, Rusijos visuomenėje nebuvo galimybių normalioms viešoms diskusijoms, analizuoti sudėtingas istorines problemas. Sergejus teisingai sakė, kad Rusija yra nuolatinė grėsmė. Rusijos valdžia nuolat grasino savo gyventojams ir visiems kaimynams, užgrobdama jų žemes. Rusijoje tokio suvokimo nėra. Rusų supratimu, 1939-ieji metai žymi išvadavimo kampaniją Vakarų Ukrainoje ir Vakarų Baltarusijoje. Mes juos išvadavome. Nuo ko išvadavome? Na, nuo Hitlerio. Tai nėra suvokiama kaip agresija, naujų žemių užgrobimas ar naujų teritorijų aneksija.

Organizacijos „Memorial“ likvidavimas Rusijoje / Vida Press nuotr.

Mokykliniai vadovėliai buvo pakeisti, dešimtajame dešimtmetyje jie buvo kitokie. Dabar, deja, labai aktyviai brukamas nudailintas gražiosios Rusijos, kuri visada visiems darė gera, o visi, kurie yra prieš ją, yra niekšai fašistai, paveikslas. Ir tai yra problema.

– O „Memorial“ su savo edukacinėmis iniciatyvomis neplanuoja ateiti į mūsų rusakalbes mokyklas?

Sergejus Krivenka: Beje, su kolegomis apie tai kalbėjome. Netgi norėjome pasižiūrėti ir patikrinti vadovėlius rusų kalba Lietuvoje ar kitose šalyse. Nes pagyvenome čia 6 mėnesius ir šydas pro truputį prasiskleidžia. Pats anksčiau nesusimąstydavau, kalbėjau agresyvia kalba, žarsčiau kitoms tautoms galbūt skaudžius juokelius. Pats to nepastebėjau, o jiems tai yra Rusijos imperinės įtakos žymenys. Užtruks daug laiko, kol viso to atsikratysime, ir iš tiesų reikia viską peržiūrėti. Net rusų literatūrą, turime ir apie tai kalbėti! Pavyzdžiui, Ivano Turgenevo „Mumu“, ko ji moko? Mano dukra mokykloje ją perskaitė ir nesupranta, kodėl [Gerasimas] tai padarė. O tai juk pateikiama kaip rusų nacionalinis [charakteris]. Kodėl jis nuskandino vargšą šunį, jei ketino išeiti? Kodėl nepasiėmė jo su savimi? Kodėl iš pradžių įvykdė ponios įsakymą, o paskui ėmė priešintis?

– Ir kodėl gi?

Sergejus Davidisas: Tai ir yra būtent apie tai, kodėl šiuo metu žmonės, užuot priešinęsi mobilizacijai į kariuomenę, į kurią nenori eiti, vis tiek pareigingai eina. Kodėl jie žudo save, užuot pasinaudoję turimomis galimybėmis. „Mumu“ šiuo atveju, žinoma, nieko nemoko, priešingai, jis [I. Turgenevas] aprašo ir bando suprasti sąmonės paradigmą, kurioje iki šiol vis dar veikia nemaža dalis Rusijos žmonių. Bet tikrai svarbu peržiūrėti. O kolegų kompetencija, manau, kaip tik leidžia tai padaryti. Svarbu, kad šie mitai, tam tikros klaidingos sampratos, tarnaujančios Kremliaus interesams, nebūtų kitų šalių rusakalbių mokymo elementas.