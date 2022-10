Etiopijos Tigrėjuje per išpuolį žuvo Tarptautinio gelbėjimo komiteto darbuotojas

Tarptautinis gelbėjimo komitetas šeštadienį pranešė, kad per išpuolį Etiopijos karo draskomame Tigrėjaus regione žuvo vienas komiteto darbuotojas, o dar vienas buvo sužeistas.

„Tarptautinis gelbėjimo komitetas (IRC) su liūdesiu patvirtina pranešimus apie vieno iš mūsų kolegų mirtį. Jis mirė nuo sužalojimų, patirtų per vakarykštį išpuolį Etiopijos Tigrėjaus regiono Širo mieste“, – pareiškė JAV įsikūrusi humanitarinė organizacija.

„Per šį išpuolį taip pat buvo sužeistas dar vienas IRC darbuotojas. Be to, per šį incidentą, kaip pranešama, žuvo dar du civiliai, o trys buvo sužeisti.“

Žuvęs darbuotojas „pristatinėjo gyvybes gelbstinčią humanitarinę pagalbą moterims ir vaikams“.

„Pagalbos darbuotojai ir civiliai niekada neturėtų būti taikiniais“, – pabrėžė komitetas, padedantis humanitarinių krizių ištiktiems žmonėms.

Pasak diplomatinių ir humanitarinių šaltinių, Etiopijos ir Eritrėjos pajėgos, pradėjusios bendrą puolimą prieš regiono sukilėlius, jau kelias dienas bombarduoja Širo miestą Tigrėjaus šiaurės-vakaruose.

Miestas, kuriame gyvena apie 100 tūkst. žmonių, „visą šią savaitę nuolat apšaudomas artilerijos ir bombarduojamas aviacijos“, pareiškė naujienų agentūros AFP šaltinis mieste, paminėjęs, kad yra aukų.

Etiopija ir jos sąjungininkai jau beveik dvejus metus kovoja su Tigrėjaus sukilėliais. Per šį brutalų konfliktą žuvo daugybė žmonių, o šalies šiaurėje kilo humanitarinė katastrofa.