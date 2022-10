LRT FAKTAI. Ukraina. Putino karas ar rusų karas: kodėl Rusijos piliečiai yra atsakingi už režimo nusikaltimus?

Frazė „Tai ne mes, tai – Putinas“ yra populiari tarp rusų, kurie save laiko apolitiškais ar net kritiškais Rusijos valdžios atžvilgiu. Jie nesupranta, kodėl turi kentėti dėl sankcijų ir vizų išdavimo apribojimų, jei karą prieš Ukrainą pradėjo Kremliaus režimas. Tačiau pastarojo meto įvykiai pateikia dar daugiau argumentų, kodėl piliečiai turėtų atsakyti už savo valstybės veiksmus.

Ciklo „LRT faktai. Ukraina“ straipsniai publikuojami pagal Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą tarptautinę programą „MediaFit“, siekiant padidinti Ukrainos regionų informacinį stabilumą. Už skelbiamos medžiagos turinį atsako tik LRT ir autoriai; ji nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį.

Nuolanki mobilizacija ir „kolektyvinis ochlobystinas“

Praėjusio mėnesio pabaigos įvykiai vėl užaštrino klausimą dėl kolektyvinės rusų atsakomybės už nusikalstamą Vladimiro Putino režimo politiką. Rugsėjo 21 dieną Rusijos Federacijos prezidentas, galima sakyti, paskelbė apie naują karo prieš Ukrainą ir visą demokratinį pasaulį etapą. Rusijoje prasidėjo totali mobilizacija (V. Putino vadinama daline), okupuotose Ukrainos teritorijose buvo surengti fiktyvūs „referendumai“, kuriems pasibaigus, rugsėjo 30 d., Kremliaus, vadovas išrėžęs šizofrenišką antivakarietišką kalbą, paskelbė apie keturių Ukrainos regionų aneksiją. V. Putinas vėl ėmėsi branduolinio šantažo, patikinęs, kad šį kartą „neblefuoja“.

Rusijos visuomenės reakcija į tokius šalies lyderio veiksmus sukrėtė daugelį, nors apskritai ją buvo galima nuspėti. Visuotinė mobilizacija ir masiškai fiksuojami jos pažeidimai, žmonių, neturinčių karinės patirties, dažnai vyresnio amžiaus, turinčių negalią ar daugiavaikių tėvų šaukimas, nepaisant V. Putino pažadų, nepaskatino rusų išeiti į masinius protestus prieš režimą. Į neskaitlingus protestus susirinko tik liberalių pažiūrų jaunimas – mažytė Rusijos visuomenės dalis, tradiciškai dalyvaujanti mitinguose prieš V. Putiną.

Protestas prieš mobilizaciją Rusijoje / AP nuotr.

Kita dalis jaunimo, įskaitant ir palaikančius valdžią, „balsavo kojomis“, sudarydami daugiakilometrines eiles Sakartvelo, Kazachstano, Suomijos ir Mongolijos pasienyje. Ir tik keliose nacionalinėse respublikose, kurios, remiantis atvirų šaltinių duomenimis, jau patyrė didžiausius nuostolius V. Putino „specialiojoje operacijoje“, kilo riaušės, dėl kurių ten mobilizacija buvo pristabdyta.

Tuo pačiu metu vadinamoji „giluminė liaudis“ (vidutinis rusas – vidutinio amžiaus, gyvenantis etniniame Rusijos regione ir gaunantis vidutines pajamas) iš esmės liko protestų nuošalyje. Pašalinį stebėtoją šokiruoja nuolankumas, su kuriuo dešimtys ar šimtai tūkstančių rusų patraukė į karinius komisariatus, o iš ten į mobilizacijos punktus, kur jiems buvo išduotos praėjusio amžiaus pabaigos karinės uniformos ir surūdiję kulkosvaidžiai.

Kai kuriais atvejais jie buvo įkurdinti antisanitarinėmis sąlygomis ar net vidury lauko ar miško. Pirmosios mobilizuotųjų grupės, praktiškai nesulaukusios jokio karinio parengimo, jau buvo pasiųstos į frontą. Bent jau toks įspūdis susidaro iš karo belaisvių apklausų vaizdo įrašų, kuriuos išplatino ukrainiečiai.

Prieš paskelbiant mobilizaciją, daugelis stebėtojų manė, kad V. Putinas nedrįs žengti tokio žingsnio, baimindamasis socialinės įtampos augimo šalyje. Juk rusai pasiruošę palaikyti karą prieš Ukrainą tol, kol jis vyksta televizoriaus ekrane ir neturi tiesioginės įtakos paprasto piliečio gyvenimui. Fronte žūsta kariai sutartininkiai, samdiniai, kaliniai – tie, kurie patys taip pasirinko. O daugumai rusų karas yra tarsi futbolo rungtynės, kuriose iš žiūrovo reikalaujama tik palaikyti saviškius.

Mobilizacija Rusijoje / AP nuotr.

Dabar gi tapo akivaizdu, kad V. Putino nuogąstavimai (jei tokių buvo) neturėjo jokio pagrindo. Rusai aprauda į karą išsiųstus artimuosius, žaloja save, kad išvengtų mobilizacijos, arba bėga į užsienį, bet nemaištauja prieš valdžią, įklampinusią šalį į šį liūną.

Anot Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataro, diplomato, buvusio Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus patarėjo Albino Januškos, bėda ta, kad Rusijoje iki šiol nebuvo sukurta pilietinė visuomenė.

„Tai masė žmonių, kurie nelaiko savęs valstybės piliečiais. Jie sutinka būti „patrankų mėsa“. Žinoma, galima tikėtis, kad mobilizacija kažką pakeis, bet tam reikia ten gyvenančias tautas įstumti į visišką neviltį, tik bėda ta, kad per tiek metų jie įprato gyventi tokioje būsenoje. Jie tiesiog neturi vilčių, jų poreikiai minimalūs“, – aiškina jis.

Albinas Januška / E.Blaževič/LRT nuotr.

Naujausios provyriausybinio Rusijos fondo „Visuomenės nuomonė“ (FOM) apklausos, atliktos rugsėjo 23–25 d., duomenimis, rusų nerimo lygis paskelbus mobilizaciją išaugo beveik dvigubai – nuo 35 proc. iki 69 proc., taip pat 3 proc. – nuo 77 proc. iki 74 proc. sumenko pasitikėjimas V. Putinu, o remiantis „Levada“ centro apklausa, parama vadinamajai „specialiajai operacijai“ Ukrainoje rugsėjį sumažėjo iki 72 proc., lyginant su 76 proc. rugpjūtį. Tačiau tik 9 proc. mano, kad specialioji operacija vyksta sėkmingai.

Žinoma, sociologinės apklausos (ypač provyriausybinės) karinės cenzūros ir baudžiamojo persekiojimo už bet kokią alternatyvią mintį apie karą kontekste negali būti objektyvios. Tačiau jos atspindi tam tikras tendencijas. Pavyzdžiui, nepaisant cenzūros, rusai žino apie pastarojo meto savo kariuomenės nesėkmes Ukrainoje (pralaimėjimą Charkivo srityje ir Lymane), tačiau ir toliau remia V. Putino režimą ir grobikišką karą, kuris jei ir praranda populiarumą visuomenės akyse, tai labai nežymiai.

Vaizdinga diktatoriaus „vienybės“ su žmonėmis iliustracija tapo „šventinis“ mitingas-koncertas Maskvoje laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų „aneksijos“ proga. Žinoma, tie, kurie atėjo į Raudonąją aikštę pasiklausyti dar vienų V. Putino ir prokremliškų „žvaigždžių“ kliedesių ir kartu su jais parėkti ura – neįasmenina visų Rusijos žmonių. Tai radikali šovinistinė mažuma, „kolektyvinis ochlobystinas“, į kurio palaikymą remiasi Rusijos režimas. Tikėtina, kad daugumą Rusijos gyventojų sudaro konformistai, pasiruošę nuolankiai sutikti su visais valdžios veiksmais ir neketinantys rodyti jokio aktyvumo.

Žmonės stebi Putino kalbą / AP nuotr.

Kita rusų mažuma, kuri pastaraisiais metais buvo marginalizuota, o šiuo metu yra iš esmės išstumta iš šalies, yra sąlyginiai liberalai, V. Putino režimo priešininkai.

„Bausmė už pasą“: ar vizų apribojimai yra veiksmingi?

Rusijos žmonių inercija, tylus (o kartais ir aktyvus) pritarimas Kremliaus agresijai prieš Ukrainą, pilietinio aktyvumo stoka – visa tai verčia Vakarų šalis persvarstyti savo požiūrį ne tik į Rusijos režimą, bet ir į paprastus rusus. Jei plataus masto invazijos į Ukrainą pradžioje karas Vakarų žiniasklaidoje buvo vienareikšmiškai vadinamas V. Putino karu, daug dėmesio skiriant protestams Rusijoje ir politiniams tremtiniams, tai dabar rimtai diskutuojama apie vizų išdavimo apribojimus Rusijos piliečiams.

Ši diskusija dar labiau sustiprėjo po Kremliaus paskelbtos mobilizacijos. Vakarai nesutaria, ar suteikti prieglobstį nuo šaukimo į karą bėgantiems rusams. Jungtinės Valstijos, Vokietija ir Nyderlandai paskelbė esantys pasirengę priimti atsisakančius eiti į kariuomenę rusus. Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija griežtai prieš.

„Lietuva nesuteiks prieglobsčio tiems, kurie tiesiog bėga nuo atsakomybės. Rusai turi likti ir kovoti. Prieš Putiną”, – pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vadovas Gabrielius Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Neleisime įvažiuoti rusams, kurie iki šiol palaikė Vladimiro Putino režimą, ir staiga, kai atsirado perspektyva nebe žodžiais remti režimą, o atsidurti fronte, tapo dideliais demokratais ir planuoja palikti Rusiją. Tokių tikrai nepalaikysime“, – panašią poziciją išsakė ir Lenkijos ministro pirmininko kanceliarijos vadovas Michalas Dvorčikas

Dar vienas nuogąstavimas – tokius emigrantus vėliau Kremlius gali panaudoti kaip agentus.

„Jie realiai su Z raide dabar gyvena Armėnijoje, Sakartvele, kelia vėliavas, jaučiasi ten kaip namie. Ir tai yra labai daug žmonių. Tikriausiai tarp jų yra žmonių, kuriais V. Putinas pasinaudos, todėl tokios šalys kaip Lietuva neketina jų įsileisti. Manau, kad jie suformuos penktąją koloną“, – sakė Lietuvos diplomatas A. Januška.

Įdomu tai, kad net Ukrainos valdžios atstovai pakeitė savo požiūrį į kolektyvinę rusų atsakomybę už V. Putino veiksmus. Kovo mėnesį Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius sakė, kad „kolektyvinė atsakomybė griauna Europos civilizacijos pamatus. Negali būti jokios kolektyvinės atsakomybės“. Vietoj to jis siūlė bausti už agresiją Rusijos valstybę, teikiant privačius ir korporatyvinius ieškinius.

Oleksijus Arestovyčius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau jau rugpjūčio 8 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „The Washington Post“ paragino Vakarų šalis uždrausti įvažiavimą visiems rusams. Jis pabrėžė, kad visi Rusijos gyventojai gali būti atsakingi už savo Vyriausybės veiksmus, nes „jie išrinko šią Vyriausybę ir su ja nekovoja, su ja nesiginčija, nepeikia jos“.

Rusijos atsakomybės klausimas skaldo ir Rusijos opoziciją. Rugpjūčio 31–rugsėjo 2 dienomis Vilniuje vykusiame Laisvosios Rusijos kongrese buvo išsakytos skirtingos nuomonės. Rusų opozicionierius, rašytojas Viktoras Šenderovičius įsitikinęs, kad kolektyvinės kaltės būti negali.

„Etika ir kaltė yra absoliučiai asmeninė ir matavimo vienetas ten yra tik žmogus“, – sakė jis. Jo nuomone, apibendrinimo čia negali būti ir Europa neturėtų „šaudyti nesitaikydama“, bausti už rusišką pasą. Tuo tarpu ekonomistas Vladimiras Inozemcevas sakė, kad „taip, tai yra mūsų žmonės, ir mes turime atsakyti už šiuos nusikaltimus“.

Ar teisinga kolektyvinė atsakomybė?

Tautos atsakomybės už autokratinio režimo nusikaltimus klausimas buvo plačiai aptartas 1945 m. po pergalės prieš nacistinę Vokietiją. Tuomet buvo akivaizdu, kad Adolfas Hitleris savo žiaurumus vykdė ne be plataus Trečiojo Reicho gyventojų palaikymo. Šimtai tūkstančių vokiečių buvo tiesiogiai įsitraukę į siaubingus nusikaltimus žmoniškumui, milijonus paveikė šovinistinė propaganda ir idėjos apie tautinį ir rasinį pranašumą. Savaime prašosi tiesioginė analogija su šiuolaikine Rusija. Tačiau yra ir vienas skirtumas – jei 1944 metais daugelis vokiečių nežinojo visos tiesos apie nacių nusikaltimus, mirties stovyklas, Holokaustą, tai šiandien rusai per internetą turi prieigą prie informacijos apie savo kariuomenės vykdomus žiaurumus.

Adolfas Hitleris / AP nuotr.

1946 metais vokiečių psichiatras ir filosofas Karlas Jaspersas išleido knygą „Klausimai apie vokiečių kaltę“, kurioje išskyrė kelias „kaltės“ sąvokos reikšmes. Anot K. Jasperso, yra baudžiamoji arba teisinė, politinė, moralinė ir metafizinė („atsakomybė už bendrą neteisybę pasaulyje“) kaltė. Iš jų tik politinė kaltė gali būti kolektyvinė. Tai atsakomybė už valstybininkų veiksmus, kuriuose netiesiogiai dalyvauja visi piliečiai. Filosofas manė, kad nacizmo nusikaltimai buvo socialinių normų pokyčio išdava. Vokiečių tautos didybės idėjos fone smurtas prieš kitas tautas tapo visuomenės norma.

Socialinės normos iškraipymas yra reiškinio, kurį rusuose aiškiai pastebi ukrainiečiai, priežastis – empatijos stoka. Šių metų vasario 24-ąją prasidėję plataus masto karo veiksmai sukrėtė tik dalį Rusijos piliečių. Dauguma šaltai sutiko žinią apie Ukrainos miestų bombardavimus ir civilių gyventojų žūtis, jau nekalbant apie savo šalį ginančius Ukrainos karius. Daugelis ukrainiečių, turinčių giminių Rusijoje, pirmosiomis karo dienomis skambino savo dėdėms, tetoms, seserims ar broliams, kalbėjo apie karą, siuntė sugriautų miestų nuotraukas. Tačiau dažnai susidurdavo su visišku abejingumu – rusai tai, kas vyksta, suvokė kaip normą. Rusijos visuomenės norma V. Putino valdymo laikais tapo „stipriojo teisė“ – tai, kad Rusija griauna Ukrainos miestus, yra normalu, nes Rusija gali sau tai leisti, turėdama karinį pranašumą.

Protestai Rusijoje prieš karą Ukrainoje / AP nuotr.

Tačiau ukrainiečių nenoras paklusti stipriojo valiai rusams buvo sunkiai suvokiamas. Toks socialinių normų pokytis vyksta bent nuo dešimtojo dešimtmečio, kai masinis Čečėnijos civilių gyventojų naikinimas taip pat nesukėlė rusų pasipiktinimo. 2008 metų invazija į Sakartvelą, Krymo aneksija ir karo Donbase pradžia 2014 metais, Sirijos bombardavimas – visi šie Rusijos valdžios veiksmai neprieštaravo tam, ką dauguma rusų laiko norma.

Remiantis K. Jaspersu, politinė kaltė dėl agresijos prieš Ukrainą krenta ant visų Rusijos Federacijos piliečių pečių, nepaisant to, ar jie palaiko V. Putino režimą, ar ne. Rusas yra atsakingas už tai, kad nerodė tinkamo politinio aktyvumo, mokėjo mokesčius, kurie buvo panaudoti ruošiantis karinei invazijai.

Vokiečių tautos moralinio atsinaujinimo procesas buvo sudėtingas. Šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje tik 5 procentai Vakarų vokiečių pripažino jaučią kaltę prieš žydus. Istorikai mano, kad per 12 nacionalsocializmo metų žmonės užmezgė stiprų emocinį ryšį su Hitleriu. Jam nutraukti prireikė daugiau nei dešimtmečio. Tik septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose kolektyvinėje vokiečių sąmonėje įvyko kardinalūs pokyčiai. Palyginimui, V. Putino režimas Rusijoje gyvuoja jau 22 metus – beveik dvigubai ilgiau nei Hitlerio Vokietijoje.

Laikinai prezidento pareigas einantis Vladimiras Putinas 2000-aisiais / AP nuotr.

Istorinės rusų mentaliteto ištakos

Rusų tautos imperinės sąmonės ir vadinamojo „vergų mentaliteto“ ištakų dažnai ieškoma istorijoje. Maskvos valstybė nuo pat savo atsiradimo 15 amžiuje rėmėsi vadinamąja patvaldyste – autokratine valdžia, griežta hierarchija, kuri, siekdama stiprėti, niekada nevengė vykdyti masinių represijų prieš savo žmones. Kai kurie istorikai mano, kad tai yra ilgo šiaurės rytų Rusijos žemių priklausimo Aukso ordai, iš kurios buvo paveldėtas azijietiškas, „mongoliškas“ valstybės kūrimo modelis, pasekmė. Tačiau egzistuoja ir kita versija, teigianti, kad Rusijos teritorija dėl savo geografinės padėties viduramžiais buvo menkai pritaikyta žemdirbystei, palyginti su Europa. Esą riboti ištekliai ir bado grėsmė sustiprino centrinės valdžios, kuri turėjo paskirstyti turimus išteklius, vaidmenį.

Kolektyvinėje rusų sąmonėje įsitvirtinęs paternalizmas – idėja, kad žmonėms reikia „tvirtos rankos“, be kurios neva nebus tvarkos. Atmetamas bet koks piliečių dalyvavimas valstybės valdyme, vieša valstybės institucijų kontrolė. Rusų požiūriu, liaudies valdžia veda į chaosą – „suirutę“, pilietinį karą, dešimtojo dešimtmečio „bardaką“. Savo ruožtu vadinamoji „tvarka“ laikoma aukščiausia vertybe, dėl kurios galima iškęsti bet kokį valstybės tyčiojimąsi iš žmogaus, masines represijas, karą. Tai puikiai iliustruoja požiūris į Josifą Staliną („nesvarbu, kad buvo masinės egzekucijos, svarbiausia, kad buvo tvarka“). Besąlygiškas atsidavimas valdovui, kantrybė, susitaikymas tokioje koordinačių sistemoje laikomos moralinėmis dorybėmis, o bet koks prieštaravimas valdžiai – moraliniu nusikaltimu.

Neapsieinama ir be kolonijinės eros sampratos, kad būtina nuolat plėsti imperijos sienas. Naujų žemių užkariavimas, nesvarbu, kokia kaina, yra neginčytina nauda ir valdovo sėkmės rodiklis. Be to, vyrauja „ypatingo rusiško dvasingumo“, kaip atsvaros „nedvasingiems Vakarams“ idėja, užgimusi klasikinėje rusų literatūroje (Fiodoro Dostojevskio kūryboje).

Fiodoras Dostojevskis / wikipedia.org nuotr.

„Karlas Marksas apie Rusiją rašė, kad ši šalis stipri, nes yra nepralenkiama vergijos meistriškume. Ir kad visa Rusijos politika yra tautų pavergimas. Net marksizmo klasikai 19 amžiuje nematė Rusijai šviesios ateities. Iš tikrųjų ten nebuvo žemės nuosavybės, visa žemė priklausė valdovui, o vergija faktiškai egzistavo iki 1864 m. Net jei prisimintume Boriso Jelcino demokratiją, ji taip pat buvo šiek tiek pritempta, nes Vakarai palaikė B. Jelciną prieš komunistus, remdami kovą su komunistais nedemokratiniais metodais. Tai reiškia, kad faktiškai Rusijoje nerastume nė vieno demokratinės patirties pavyzdžio. Nes demokratija nesuderinama su imperija, nesuderinama su kitų tautų pavergimu“, – mano A. Januška.

Buvusio Lietuvos prezidento patarėjo teigimu, dėl demokratinės patirties stokos Rusijai trūksta ir neimperinio elito. Jis galėtų atsirasti tik surengus šalyje iš tiesų laisvus rinkimus.

„Net Rusijos liberalai, kurie svajoja apie demokratiją, tebėra imperiniai liberalai. Tikriausiai tokioje didelėje šalyje su tokia istorija neįmanoma greitai pasikeisti ir pasakyti: „Ne, Krymas – ne mano“. Yra Rusijoje žmonių, kurie nėra krymnašistai. Gerbiu tokius žmones, bet sunku įsivaizduoti, kad jie šiuo metu Rusijoje vaidintų svarbų vaidmenį“, – kalbėjo A. Januška.

Albinas Januška / BNS nuotr.

Karinis Rusijos pralaimėjimas – vienintelė išeitis?

Vakaruose vis dažniau pasigirsta nuomonė, kad Rusijos visuomenė gali pasikeisti tik šaliai pralaimėjus karą. Tauta, kurią užvaldė imperinės, mesijinės idėjos, didybės manija, nepriima moralinių argumentų. O ekonomines problemas rusiškojo pasaulio adeptai suvoks kaip neišvengiamus sunkumus. Tuo tarpu karinis pralaimėjimas reikštų, kad visos aukos, kurių pareikalavo imperijos didybės idėja, buvo bergždžios.

Nacizmo idėjomis persmelktos vokiečių tautos denacifikacija 20 amžiaus viduryje galėjo būti įvykdyta tik fiziškai sunaikinus Vermachtą ir okupavus Vokietijos teritoriją. Tačiau mūsų atveju net ir visiško Rusijos kariuomenės pralaimėjimo Ukrainoje atveju sunku įsivaizduoti Ukrainos ar NATO tankus Maskvos gatvėse. Juk V. Putinas, skirtingai nei Hitleris, savo arsenale turi branduolinį ginklą.

Sergejus Surovikinas, Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Bet kuriuo atveju net Ukrainos suverenių teritorijų deokupacija, akivaizdu, suduotų triuškinantį smūgį Rusijos imperinei sąmonei. A. Januškos teigimu, įrodymas, kad imperiniai rusų įsitikinimai susvyravo, būtų jų pasiryžimas atsisakyti teritorinių pretenzijų kitoms valstybėms.

„Kada jie pasikeis? Kai savo galvose atsisakys Krymo. Arba juos reikia priversti – atimti iš jų Krymą, kad suprastų, jog gali gyventi ir be jo. Reikia, kad jie pamirštų, jog Rusija neturi sienų. Turime padėti jiems suprasti, kur tos sienos yra. Aš nežinau, kaip tai padaryti. Bet jie turi būti nugalėti. Svarbiausia – ukrainiečių gyvybė, ji mums turi labiausiai rūpėti. Ir mes, visi Vakarai, turime padėti materialiai, ginklais ir politiškai. Mums tai sunkiai sekasi, bet po truputį pavyksta. Ir yra optimizmo, kad Ukraina pati išsivaduos ir apgins Vakarus“, – sako jis.