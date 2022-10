„Kai stovi žmogus su automatu, greičiausiai nežymėsi ne“, – kaip vyko rusų „referendumai“ Ukrainoje

Rugsėjo 23–27 dienomis Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose vyko „referendumai“ dėl įstojimo į Rusijos Federaciją. Balsavimo inscenizacija buvo surengta Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono srityse. Nors nė vienas iš šių regionų nėra visiškai Rusijos kontroliuojamas, buvo keliamas klausimas dėl regionų prijungimo prie Rusijos Federacijos jų administracinėse ribose.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Hromadske“ originalus kūrinys.

Rugsėjo 27-osios vakarą Rusijos žiniasklaida jau pradėjo skelbti „išreikštos valios“ rezultatus. Kaip ir tikėtasi, buvo pranešta, kad daugiau nei 90 proc. pasisakė už. Vadinamojoje DLR okupacinė valdžia net sugalvojo paskelbti, kad už prisijungimą prie Rusijos Federacijos balsavo 99,23 proc. gyventojų.

Chersono sritis

Pirmąją vadinamojo „referendumo“ dieną kai kuriose „balsavimo apylinkėse“ okupacinė valdžia bandė sukurti šventinę atmosferą. Žmonėms buvo dalinamos Rusijos trispalvės, iš garsiakalbių skambėjo rusų liaudies dainos. Kai kurie pradėjo šokti ir tapo propagandinės žiniasklaidos „žvaigždėmis“.

„Tai ne Chersono žmonės, išanalizavome šį vaizdo įrašą kartu su vietiniais. Neįmanoma tų žmonių atpažinti, jie atvežti iš kitur. Tikslas – sukurti klasikinį propagandinį vaizdelį. Be to, daugumoje balsavimo apylinkių matėme, kad į šį „referendumą“ žmonės nesirinko. Jos buvo tuščios“, – sakė Chersono regiono tarybos deputatas Serhijus Chlanas.

Rusijos „referendumas“ okupuotose Ukrainos teritorijose / AP nuotr.

Rusijos paskirtas Chersono srities gauleiteris Volodymyras Saldo balsavimo apylinkėje Chersono gyventojams žadėjo, kad „nuo šiol jie bus saugūs Rusijos globoje“. Akivaizdu, kad V. Saldo kalbėjo ne apie tuos, kurie bijo išeiti į lauką ir slapstosi namuose nuo okupacinės valdžios.

„Mano močiutė liko Chersone. Nuo „referendumo“ pradžios ji nebuvo kojos iškėlusi iš savo buto. Taip elgiasi dauguma proukrainietiškų piliečių“, – komentare „Hromadske“ sakė iš Chersono kilęs Serhijus.

Supratę, kad rinkimų apylinkėse grūsties nebus, „rinkimų komisijų nariai“, lydimi ginkluotų kareivių, ėmė vaikščioti nuo durų prie durų, ragindami žmones „balsuoti“. Žmogaus teisių aktyvistai iš organizacijos „Media Initiative for Human Rights“ sužinojo, kad išlaužę duris okupantai įsiveržė į vieno Chersono gyventojo butą. Į reikalavimą „balsuoti“ vyras, vardu Viktoras, atsakė: „Gimiau Ukrainoje, čia ir mirsiu! Neturiu ko prarasti!“ Balsavimo biuletenyje jis nurodė nepritariąs referendumo iniciatyvai. Po to, anot žmogaus teisių gynėjų, kareiviai aukštyn kojomis apvertė jo butą.

„Tačiau net jei delegacijas lydintys kariai nesiima smurto, pats jų buvimas yra spaudimo priemonė, siekiant priversti žmones „balsuoti“, – pažymi „Media Initiative for Human Rights“ atstovė Anastasija Pantieliejeva. – Kai greta stovi žmogus su automatu, greičiausiai nežymėsi ne.“

Vaikščiojimas po namus su ginkluota palyda nėra vienintelis būdas priversti vietinius „išreikšti savo valią“. Anot Chersono leidinio MOST, „rinkimų komisijų“ nariai kviesdavo praeivius „balsuoti“ ir net ne visada pasivargindavo patikrinti jų dokumentus. O patys „komisijų nariai“ nuolat žvilgčiojo už „balsavimo“ širmų – stebėjo, kurį variantą „balsuojantysis“ pažymėjo. Be to, „komisijos“ atstovai sąmoningai kvietė žmones iš kitų regionų „balsuoti“ Chersone.

MOST vyriausiasis redaktorius Serhijus Nikitenka pažymi, kad rinkėjų aktyvumas Chersono srityje, kurį nurodo okupantai, toli gražu nėra tikslus ir tai yra dar vienas veiksnys, verčiantis suabejoti „balsavimo“ teisėtumu.

Rusijos rengiamas „referendumas“ Luhanske / AP nuotr.

„Tarptautinė teisė numato, kad referendumuose dėl apsisprendimo privalo dalyvauti ne mažiau kaip pusė gyventojų. Okupacinė valdžia pranešė, kad balsavo 50 proc. Bet 50 proc. ko? Iš rinkėjų sąrašo? Tačiau jis neegzistuoja, nes jie užrašo „balsuojančių“ žmonių pavardes ant tuščių lapų. Jame surašyti tik tie, kas atėjo. Tai reiškia, kad jie negali sakyti, jog balsavo 50 proc., nes nežinoma, kaip šis skaičius buvo apskaičiuotas“, – aiškina jis.

Rugsėjo 27-osios vakarą propagandistai pranešė, kad Chersono srityje jau suskaičiuoti visi balsai. Jie sugalvojo, kad 87,05 proc. visų „balsavusių“ pasisakė už stojimą į Rusijos Federaciją.

Zaporižios sritis

Kaimyninėje Zaporižios srityje okupantai iš karto griebėsi bauginimų. Pavyzdžiui, kaip teigiama Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos ataskaitoje, dėl katastrofiškai mažo rinkėjų aktyvumo Enerhodare rusai vidury gatvės ginklu vertė žmones „balsuoti“.

„Šiuo metu miesto ir aplinkinių gyvenviečių gatvės praktiškai tuščios. Vietiniai sėdi namuose ir stengiasi niekur iš jų neiti, jei nėra neatidėliotinos būtinybės, nes gatvėse stovi Rusijos Federacijos kariuomenės patruliai su „balsavimo“ vadinamajame „referendume“ biuleteniais. Ginklai buvo nukreipiami į visus praeivius, jiems duodami „balsavimo biuleteniai“ ir nurodoma, kurį langelį pažymėti. Užfiksuota nemažai atvejų, kai buvo verčiama „balsuoti“ už seniai mirusius artimuosius“, – pasakoja S. Nikitenka.

Rusijos „referendumas“ okupuotose Ukrainos teritorijose / AP nuotr.

Melitopolio mero Ivano Fiodorovo teigimu, šio nuo pat karo pradžios okupuoto miesto gyventojai taip pat buvo verčiami balsuoti už mirusius šeimos narius, tačiau daugumai jų pavyko išsisukti nuo vadinamųjų „referendumų“.

Kai kuriuose regiono miestuose rusai bandė sudaryti didelio „rinkėjų“ aktyvumo įvaizdį. Berdianske rusų kariai ne kartą beldėsi į atsisakiusiųjų „balsuoti“ duris. Tačiau, pasak Berdiansko miesto tarybos, miestiečiai nepabūgo net grasinimų. Tada okupantai griebėsi gudrybių.

„Zaporižios srityje jie atjungia elektrą, kad priverstų „referendumą“ ignoruojančius žmones eiti „balsuoti“, – sako A. Pantielijeva.

Pseudoreferendumo fone okupantai jau pradėjo dalyti šaukimus. Generalinio štabo žiniomis, tie Zaporižios ir Chersono sričių gyventojai, kurie kreipėsi dėl Rusijos pilietybės, jau gauna šaukimus į karinius komisariatus. Tačiau, pasak Zaporižios regiono karinės administracijos vadovo Oleksandro Starucho, priverstinės mobilizacijos į okupacines pajėgas pavojus kyla visiems regiono gyventojams.

„Laikinai okupuotose teritorijose vyrams gresia realus pavojus. Okupacinė valdžia planuoja dar kartą pažeisti karybos taisykles ir vykdyti mobilizaciją mūsų teritorijose, priversdama ukrainiečius kovoti prieš savo tautiečius. Šiuo tikslu 18-35 metų vyrams jau uždrausta išvykti per patikros punktą prie Vasylivkos“, – sako O. Staruchas.

Kai kuriuose miestuose ir kaimuose balsuoti atsisakę žmonės buvo nedelsiant sulaikyti ir išvežti nežinoma kryptimi. Pasak Zaporižios apygardos karinės administracijos Kultūros ir informacijos politikos departamento direktoriaus Vladyslavo Moroko, apie tai jam pranešė žmonės iš okupuotos Vasylivkos.

Rusijos surengtas „referendumas“ Ukrainos teritorijoje / AP nuotr.

„Moterys vaikšto po namus su nešiojama „balsadėže“ ir „balsavimo biuleteniais“. Jas lydi penki ginkluoti kariai. Žmonės pažymi langelį „taip“, nes į juos nukreipti kulkosvaidžiai. Tie, kurie bando protestuoti ar prieštarauti, išvežami“, – pasakoja jis.

Donecko sritis

Ypač ciniškai atrodo vadinamasis balsavimas Mariupolyje, kurį rusai praktiškai nušlavė nuo žemės paviršiaus. Viena iš „balsavimo apylinkės“ narių Olena komentare naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad atrodo, jog vietos žmonės tik ir ieško galimybės „balsuoti“. O sergantys ar prikaustyti prie lovos neva skambina ir prašo atvykti į namus.

Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka dalijasi kiek kitokia informacija. Anot jo, rugsėjo 23 d. „balsavimas“ mieste prasidėjo grasinant ginklu. Žmonės buvo stabdomi gatvėje ir verčiami „balsuoti“.

„Šiandien Mariupolyje balsuoti gali daugiausia 90 000 žmonių. Ne daugiau kaip 10 proc. jų yra atvirai prorusiški. Visi kiti tiesiog buvo sugauti gatvėje“, – sako P. Andriuščenka.

O paskutinę „referendumo“ dieną, siekdami sukurti masiškumo įspūdį, okupantai prie „balsuojančių“ priskyrė ir mieste statybose dirbančius rusus.

„Statybose dirba apie 15–20 tūkst. darbininkų ir beveik visi jie balsavo „referendume“. Kitaip tariant, Rusijos piliečiai atvirai sprendžia, kokie bus ukrainiečių Mariupolio gyventojų „išreikštos valios“ rezultatai“, – pažymi P. Andriuščenka.

Kaip praneša miesto taryba, tą pačią dieną Mariupolyje gyvenantys vyrai pradėjo gauti žinutes, kuriose buvo prašoma atvykti į karinį komisariatą. Okupantai tokį sprendimą grindžia tuo, kad, remiantis pseudoreferendumo rezultatais, Mariupolis taps Rusijos Federacijos dalimi. Tuo pat metu Mariupolio rezistentai paskelbė okupacinės administracijos dokumentus, kuriuose nurodoma, kad mobilizacija mieste prasidės spalio 10 d.

Atsižvelgdamas į šią informaciją, P. Andriuščenka pataria vyrams bėgti iš Mariupolio.

„Kol siena su Rusija atvira, važiuokit su ukrainietišku pasu per Rusiją į kokią normalią šalį. Pavyzdžiui, Baltijos šalis. Arba Sakartvelą“, – ragina jis.

„Referendumai“ Ukrainoje / AP nuotr.

Tuo pat metu okupacinė valdžia pranešė, kad Donecko srityje aktyvumas „referendume“ viršijo 86 proc. Donecko srities karinės-civilinės administracijos vadovas Pavlo Kirylenka mano, kad Kremlius visus skaičius išgalvojo.

„Visas civilizuotas pasaulis ir apskritai visi sąmoningi žmonės, gebantys kritiškai mąstyti, neabejoja, kad tai, ką Rusija surengė okupuotose teritorijose, yra ne kas kita, kaip farsas“, – sako jis.

Vienas ryškiausių žmogaus teisių normų pažeidimų įvyko okupuotoje Olenivkoje. Ten rusai privertė „balsuoti“ į nelaisvę paimtus Ukrainos karius ir visą tą farsą filmavo.

„Suprantame, kad laisvės atėmimo vietoje esančiam žmogui gali būti daromas papildomas spaudimas. Jo gyvybei ir sveikatai gali kilti grėsmė“, – pabrėžia A. Pantielieva.

Luhansko sritis

„Jei pirmąją vadinamojo „referendumo“ dieną ginkluoti kareiviai tik vaikščiojo po butus ir versdavo „balsuoti“ kiemuose, tai savaitgaliais vyrai su kulkosvaidžiais lankėsi masinio žmonių susibūrimo vietose. Pirmiausia turguose. Jie tikrino dokumentus ir siuntė žmones į „balsavimo apylinkes“, – apie pseudoreferendumo eigą Luhansko srityje pasakoja Regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus.

Anot jo, stebėtojo vaidmenį atliko penki asmenys iš Baltarusijos ir Kamerūno, turintys tarptautinę akreditaciją.

„Balsavusiųjų skaičius niekur neskelbiamas – tik procentas. Okupantai teigia, kad beveik visiškai sunaikintuose Lysyčanske, Sjevjerodonecke ir Rubižnėje rinkėjų aktyvumas siekia 41–46 proc., tačiau jie neturi šiuose miestuose likusių gyventojų sąrašų“, – priduria S. Haidajus.

„Referendumai“ Ukrainoje / AP nuotr.

Jo skaičiavimais, Sjevjerodonecke liko apie 10 tūkst. vietinių gyventojų. Iki plataus masto invazijos mieste gyveno 110 tūkst. žmonių.

Okupantai gali suskaičiuoti 46 proc. nuo 10 tūkst. žmonių, kurie liko Sjevjerodonecke. Tai bus tik 4,5 tūkst. Tuo tarpu, kaip praneša „Telegram“ kanalas „Sievierodonetsk | LHS 1934“, į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją išvykę žmonės surengė protestus prieš pseudoreferendumą.

Okupantai sugalvojo, kad norinčiųjų prisijungti prie Rusijos Luhansko srityje yra 98,42 proc.

„Tai – Ukrainos žemė“

„Rusijos Vyriausybė gali oficialiai paskelbti, kad „referendumas“ baigėsi, ir paviešinti rezultatus. Po to taps neįmanoma tęsti bet kokias diplomatines derybas su Rusijos Federacijos prezidentu ir jis tai puikiai žino. Aš apie tai esu sakęs viešai. Manau, kad tai labai pavojingas V. Putino siunčiamas signalas, rodantis, kad jis nesiruošia baigti šio karo“, – interviu televizijai „CBS News“ sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Savo ruožtu NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pseudoreferendumus pavadino neteisėtais ir „šiurkščiai pažeidžiančiais tarptautinę teisę“. Savo „Twitter“ paskyroje jis taip pat rašė, kad „tai – Ukrainos žemė“. J. Stoltenbergas patikino, kad NATO sąjungininkai „nepajudinamai“ remia Ukrainos suverenitetą ir teisę į savigyną.