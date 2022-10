Įsigaliojus įvažiavimo apribojimams, į Latviją neleista atvykti 222 Rusijos piliečiams

Nuo rugsėjo 19 dienos, kai įsigaliojo įvažiavimo į šalį apribojimai, kirsti Latvijos sieną neleista 222 Rusijos piliečiams, Latvijos naujienų agentūrai LETA pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Rusijos piliečių srautas į šalį sumažėjo 28 proc., pranešė tarnyba.

Praėjusią parą išorinę sieną kirto 262 Rusijos piliečiai, tai yra vidutiniškai keturis kartus mažiau nei kaimyninėse šalyse: Estijos sieną kirto 1 304 Rusijos piliečiai, o Lietuvos – 861.

Tik 15 proc. iš jų atvyko į Latviją pagal C arba D kategorijos vizas, dar 40 proc. turi Latvijos leidimus gyventi, įskaitant Latvijos piliečių šeimos narius, studentus, darbuotojus, asmenis, kurių atvykimas susijęs su darbo reikalais arba humanitariniais sumetimais.

Ryga, Latvija. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Beveik pusė Rusijos piliečių, kirtusių išorės sieną, naudojasi kitų šalių išduotomis vizomis arba leidimais gyventi, o tai reiškia, kad Latvija nėra šių asmenų tikslo šalis, o per ją tranzitu vykstama į kitas Europos Sąjungos šalis.

Be to, Valstybės sienos apsaugos tarnyba vykdo sustiprintą užsieniečių imigracijos kontrolę per visą asmenų buvimo Latvijoje laikotarpį, griežtai prižiūri, kad į Latviją atvykę užsieniečiai laikytųsi buvimo šalyje sąlygų, ir atidžiai kontroliuoja, ar nepažeidžiamos vizose nurodytos sąlygos ir ar užsieniečiai nustatytais terminais išvyksta iš Latvijos.

Per pastarąją parą į Latviją nebuvo leista įvažiuoti trims Rusijos piliečiams.