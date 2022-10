Nekliudo nei vėžys, nei aklumas: chaotiška mobilizacija pastatė Rusiją ant bedugnės krašto

Praėjus dienai po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie „dalinę“ mobilizaciją, taikomą tik ankstesnės karinės patirties turintiems rezervo kariams, kurie galėtų papildyti kovojančiųjų Kremliaus kare Ukrainoje gretas, 59 metų chirurgas Viktoras Diačokas ir 21 metų universiteto studentas Artiomas Skutinas gavo šaukimus prisistatyti į karinį komisariatą

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Rugsėjo 22 dieną įteikti šaukimai abu vyrus nemaloniai nustebino.

A. Skutinas turėjo būti atleistas nuo mobilizacijos, nes yra dieninio skyriaus studentas – visą rugsėjo 21-osios naktį jis kartu su savo mergina atidžiai skaitė smulkiu šriftu surašytą prierašą prie mobilizacijos įsakymo, kad įsitikintų, jog nebus pašauktas.

Tuo tarpu V. Diačokas buvo ką tik baigęs vakarinę pamainą ligoninėje ir tikėjo, kad dėl senyvo amžiaus ir prastos sveikatos – jis serga I stadijos odos vėžiu ir yra aklas viena akimi – nebus mobilizuotas.

Tačiau šaukimai buvo gauti ir kai abu vyrai nuėjo į vietos karinį komisariatą pateikti dokumentų ir pranešti, kad įsivėlė klaida, abiem buvo pasakyta, kad jie vis tiek bus išsiųsti į Ukrainą, ir įsakyta kitą dieną prisistatyti į mokymus, jei nenori sulaukti baudžiamojo persekiojimo.

„Bet kuris adekvatus medicinos ekspertas nebūtų patvirtinęs, kad mano tėtis yra tinkamas karinei tarnybai, – „Current Time“ sakė Viktoro dukra Polina Diačok. – Mokymuose, į kuriuos jis buvo išsiųstas, dalyvavo tik vienas kariuomenės vadas ir [jis] nepateikė jokių paaiškinimų, nebuvo ir sveikatos patikros.“

Galiausiai ir A. Skutinas, ir V. Diačokas buvo grąžinti iš mokymų ir atleisti nuo mobilizacijos, tačiau tik po to, kai V. Diačoko dukra ir ilgametė A. Skutino širdies draugė, pasitelkusios vietos pilietinės visuomenės grupių teisinę pagalbą, užsuko rimtą pasipriešinimo kampaniją – kvietė pasirašyti peticijas, siuntė laiškus įvairioms institucijoms, ėjo asmeniškai kalbėtis su karinio komisariato ir žiniasklaidos atstovais.

Rusijos mobilizuoti kariai / AP nuotr.

Pabėgimas nuo mobilizacijos

Šių dviejų vyrų patirtys toli gražu nėra pavieniai atvejai, atskleidžiantys chaotišką ir atsitiktinį mobilizacijos Rusijoje pobūdį, be kita ko vis pakurstantį nuogąstavimus, kad Kremlius siekia mobilizuoti kur kas daugiau nei 300 000 karių, kaip kad iš karto po V. Putino pareiškimo sakė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu.

Panika, kurią sukėlė kur kas platesnė nei tikėtasi mobilizacija ir vis dažniau pasirodantys pranešimai apie vyrus, kurie gavo šaukimus, nepaisant to, kad jiems turėjo būti pritaikytos išimtys, paskatino bandymus slėptis nuo verbuotojų, kurie, kaip rodo internete plintantys vaizdai, tiesiog persekioja žmones, grūda juos į autobusus ir lėktuvus ir siunčia į karinius mokymus, po kurių jie yra dislokuojami Ukrainoje.

Karo prievolės baimė taip pat privertė šimtus tūkstančių rusų sausuma ir oru bėgti per šalies sienas į Vidurinės Azijos valstybes, pavyzdžiui, Kazachstaną ir Kirgiziją, taip pat į Suomiją, Sakartvelą, Mongoliją, Turkiją ir Serbiją.

„[Iki šiol] daugelis žmonių gyveno ramiai ir manė, kad [karas Ukrainoje] mūsų neliečia, – „Current Time“ sakė A. Skutino mergina Polina Artamonova. – Tačiau dabar situacija tapo labai įtempta ir nors Artiomas šiuo metu yra namuose, neapleidžia baimė, kad jis bet kurią akimirką gali būti pašauktas ir priverstas grįžti į mokymus, jei bus paskelbta visuotinė mobilizacija“.

Rusijos mobilizuoti kariai / AP nuotr.

Chaotiška mobilizacija

Ne visi tie, kurie manė esą atleisti nuo rugsėjo 21-osios mobilizacijos įsakymo, buvo grąžinti namo, kaip A. Skutinas ir V. Diačokas.

37 metų Andrejus Griškovicas iš netoli Sankt Peterburgo esančio Vsevolžsko buvo išsiųstas į mokymus, kai bandė išspręsti, jo manymu, kanceliarinę klaidą – jo sesuo sužinojo, kad jam buvo išsiųstas šaukimas adresu, kur vyras gyveno prieš 10 metų.

A. Griškovicas, kuris dar būdamas jaunesnis dėl lėtinių sveikatos problemų buvo atleistas nuo privalomosios karo tarnybos, nesitikėjo būti pašauktas, tačiau atėjus į vietos karinį komisariatą, iš jo buvo paimtas pasas, kuris vėliau buvo išsiųstas į piečiau Sankt Peterburgo įsikūrusioje Lugoje esančią karinę administraciją.

A. Griškovico gyvenimo draugė Irina RFE / RL sakė, kad nepaisant jos bandymų viešinti šį atvejį, jai kol kas nieko apčiuopiamo pasiekti nepavyko – A. Griškovicas lieka mokymų stovykloje, kur kenčia dėl paūmėjusių sveikatos problemų ir prastų gyvenimo sąlygų bei baiminasi, kad netrukus gali būti išsiųstas į Ukrainą.

Tokie atvejai kaip A. Griškovico kursto pasipriešinimą mobilizacijai visoje Rusijoje, nes šimtai tūkstančių civilių baiminasi, kad dėl didelių Rusijos nuostolių mūšio lauke Ukrainoje bus priversti vykti į karą.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Policijos veiklą Rusijoje stebinčios žmogaus teisių grupės „OVD-Info“ duomenimis, nuo mobilizacijos paskelbimo buvo sulaikyta daugiau nei 2 000 protestuotojų, užfiksuota keletas išpuolių prieš karinius komisariatus, o viename jų užpuolikas net ėmė šaudyti į pareigūnus.

Visuomenės nuomonės apklausos taip pat rodo, kad po mobilizacijos paskelbimo rusai ėmė labiau nerimauti dėl karo.

Ilgą laiką patikimiausia laikytos Rusijos visuomenės nuomonės apklausų agentūros „Levada Center“ rugsėjo 29 d. atlikta apklausa parodė, kad rusų, manančių, jog Kremliaus „specialioji karinė operacija“ Ukrainoje vyksta „pagal planą“, sumažėjo nuo gegužę buvusių 73 proc. iki 53 proc. Be to, 47 procentai respondentų teigė esantys sunerimę, išsigandę ar pasibaisėję dėl Vyriausybės sprendimo paskelbti dalinę mobilizaciją, o 23 procentai teigė esą šokiruoti.

Mobilizaciją vykdančių pareigūnų akys taip pat gali nukrypti į jaunus vyrus, kurie rudenį baigs privalomąją karinę tarnybą. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas spalio 1 d. sakė, kad šių metų šaukimas bus atidėtas iki lapkričio 1 d., nes vykstant mobilizacijai, kariniai komisariatai yra perpildyti.

Augantis nerimas paskatino šaukiamojo amžiaus rusų vyrų emigraciją į kaimynines šalis, tikintis išvengti mobilizacijos. Kazachstanas, turintis 7 644 kilometrų sieną su Rusija, teigia, kad nuo mobilizacijos paskelbimo į šalį atvyko daugiau nei 100 000 Rusijos piliečių.

Nors daugelis tų, kurie pabėgo iš Rusijos iškart po vasario 24 d. invazijos, kliovėsi šeimos ryšiais ar darbdavių garantijomis, turėjusiomis palengvinti persikėlimo į kitą šalį procesą, bėgantys su šiandienine banga jokių konkrečių planų neturi. Kai kurie jų Kazachstaną ir kitas kaimynines šalis naudoja kaip tranzito punktą, iš kurio ketina vykti toliau, kiti gi siekia ilgesniam laikui įsikurti regione.

Su „Current Time“ kalbėjęs, tačiau viešinti pavardės, kad apsaugotų Rusijoje likusią šeimą, nepanoręs Sergejus pabėgo į Kirgizijos sostinę Biškeką. Anot jo, Kremliaus pastangos mobilizuoti šalies gyventojus dažniausiai lieka bevaisės.

„[Rusija] nepatyrė kažkokios konkrečios agresijos, priešingai, mūsų šalis pasitelkė agresiją prieš kitą šalį, – sakė jis. – Dauguma žmonių tiesiog nesupranta, už ką jie kovoja ir dėl ko turėtų mirti.“

Rusijos mobilizuoti kariai / AP nuotr.

Nusitaikė į mažumas

Viso jau septynis mėnesius trunkančio karo Ukrainoje metu Rusijos kariuomenė daugiausia rėmėsi iš etninių mažumų regionų gyventojų, įskaitant Sibirą ir Šiaurės Kaukazo provincijas, kuriose daugiausiai gyvena musulmonai, suformuotais kariniais daliniais, todėl šie regionai patyrė neproporcingai daug nuostolių.

Tos pačios mažumos sulaukė neproporcingai didelio dėmesio ir paskelbus mobilizaciją, todėl kai kuriuose iš šių regionų kilo rimti protestai, kuriuose daugiausia dalyvavo moterys, besipriešinančios vyrų ir sūnų šaukimui į kariuomenę. Jos blokavo kelius, susistumdė su policija, rengė antikarines demonstracijas.

Kremlius nepaskelbė oficialių duomenų, kurie leistų susidaryti aiškesnį įspūdį, kokia yra mobilizuojamųjų etninė sudėtis, be to, anot analitikų, daugelyje Rusijos etninių mažumų respublikų gali būti neproporcingai daug atsargos karių. Vis dėlto ši disproporcija sustiprino jausmą, kad formuodama pagrindinę kovos jėgą invazijai į Ukrainą, Rusija yra linkusi labiau kliautis etninėmis mažumomis.

Rusija taip pat siekia gausiai mobilizuoti totorius, įskaitant ir tuos, kurie gyvena Kryme, – 2014 metais Maskvos okupuotame ir aneksuotame Ukrainai priklausančiame pusiasalyje.

Vienas Krymo totorius, prašęs neskelbti pavardės, kad apsaugotų Kryme gyvenančius savo giminaičius, RFE / RL pasakojo per žemyninę Rusiją automobiliu pabėgęs į Kazachstaną po to, kai sesuo per pažįstamus sužinojo, kad jo vardas yra šaukiamųjų sąraše. Jis teigė nežinąs, ar kada dar grįš namo.

Pastaruoju metu Kyjivas taip pat stengiasi tiesiogiai kalbėtis su Rusijos etninėmis mažumomis. Rugsėjo 29 d. vaizdo kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino mažumų grupes visoje Rusijoje priešintis Kremliaus mobilizacijai.

„Jūs neprivalote mirti Ukrainoje. Jūsų sūnūs neprivalo mirti Ukrainoje“, – sakė V. Zelenskis, stovėdamas prie Kyjive esančio paminklo imamui iš Kaukazo.