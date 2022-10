Karo istorikas apie sėkmingus ukrainiečių smūgius rusams: „Jie rėkia ir klykia, reiškia – pataikyta į jautrią vietą“

Vladimiras Putinas pasirašė dekretą dėl Chersono, Zaporiižios, Donecko ir Luhansko sričių aneksijos, nors nė vienOs jų Rusija nekontroliuoja. Vis dar neaišku, kokiomis tiksliai sienomis šias teritorijas Kremlius paskelbs savomis. Tačiau šį Maskvos spektaklį sėkmingai griauna Ukraina, atsiimanti teritorijas Chersono ir Luhansko kryptimis. Kas lemia rusų nesėkmes ir ko galime tikėtis toliau?

Karo istorikas, Seimo narys prof. Valdas Rakutis LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ sako, kad jokie ekspertai negalėjo prognozuoti tokio didelio Ukrainos pajėgų proveržio. Maskvos kalbos, kad jie tik persigrupuoja, anot pašnekovo, gali būti tiesiog racionalaus paaiškinimo paieškos.

Pasak V. Rakučio, Ukrainos pajėgų sėkmę ypač lėmė silpnų vietų identifikavimas, Vakarų ginkluotė, vadų sugebėjimas sėkmingai vykdyti užduotis, pasiruošimas iš anksčiau. „Tos misijos tarp 2014 ir 2022 metų duoda savo rezultatus“, – sako V. Rakutis.

Jis pabrėžia, kad tokių sistemų kaip JAV suteiktų HIMARS smūgiai pažeidė jautriausias Rusijos pajėgų vietas – atsargas, komunikacijos linijas, vadavietes.

„Kai sunaikini šituos dalykus, tada fronto kariuomenė be aprūpinimo, be vadovavimo, be aiškaus plano, tada ji rūpinasi, kaip pasitraukti. Šis efektas buvo panaudotas vokiečių Antrajame pasauliniame kare“, – sako karo istorikas.

Pasak jo, ukrainiečiai sugebėjo atakuoti pora krypčių, tuo metu Rusija nesugebėjo koncentruoti jėgų nei vienoje, nei kitoje pusėje.

Sėkmės puolant priduoda, anot V. Rakučio, ir silpna Rusijos karių motyvacija.

„Rusui atsakyti, kodėl jis kariauja, asmeniškai iš savo mažos varpinėlės... jis neturi atsakymo, ko jam trūksta, kas iš to, jei mes laimėsim“, – sako karo istorikas, priduriantis, kad į frontą atvykę kariai pamato, kad jiems buvo meluojama, ir tuomet melas atsisuka prieš jų vadovybę.

Ar galime kalbėti apie ilgalaikes pozityvias karo eigos tendencijas?

V. Rakutis pažymi, kad prasidėjęs ruduo gali kelti nemažai iššūkių – technika iš esmės galės judėti tik keliais, nes kitur bus sudėtinga, be to, po aktyvaus ukrainiečių kontrpuolimo turi ateiti pertrauka – pajėgos pavargsta, išeikvojami šaudmenys, kuras.

Kalbėdamas apie Maskvos kalbas apie karo eigą, karo istorikas pažymi, kad Rusiją protu suvokti nėra sunku.

„Jie rėkia ir klykia. Reiškia – pataikyta į jautrią vietą. <...> Kartais sako, kad Rusiją sunku protu suvokti. Labai nesunku. Jei labai rėkia, reiškia taikliai pataikyta, jei sako, kad taip tikrai nebus, reiškia tikrai taip bus. Ir taip toliau“, – sako V. Rakutis.

