Iraniečių aktyvistė Norouzi: hidžabas yra tarsi Berlyno siena, be kurios islamo respublika negali egzistuoti

Į Europą persikėlusi garsi Irano aktorė ir režisierė Shaghayegh Norouzi LRT RADIJUI sako, kad islamo respublikos valdžiai hidžabas yra priemonė, leidžianti kontroliuoti net pusę visuomenės pagal griežtus šariato ir politinio islamo principus. Drąsos nestokojanti žmogaus teisių aktyvistė, oficialiai pasiskelbusi kovojanti prieš seksualinį smurtą, tikina, kad iš visuomeninio gyvenimo trinamos ne tik moterys, bet ir kitos pažeidžiamos bendruomenės, kaip kad LGBT. „Kalbu apie visus, kurių režimas nelaiko visaverčiais piliečiais“, – sako ji.

Jau tris savaites Irane tęsiasi masiniai protestai, kurių varomąja jėga tapo moterys. Iraniečių pyktį įžiebė Mahsos Amini mirtis – 22-ejų mergina mirė po to, kai ją sulaikė dorovės policija dėl netinkamai dėvimo hidžabo, galvos apdangalo, kuris viešose vietose Irane yra privalomas visoms moterims.

Pasak liudininkų, mergina buvo suimta dėl to, kad jos skara neuždengė kelių plaukų sruogų. Mahsa buvo prievarta įsodinta į automobilį ir išvežta nežinoma kryptimi. Po kurio laiko ji atsidūrė ligoninėje, o po trijų dienų komoje mergina mirė.

Mahsos artimieji tikina, kad auka patyrė policijos pareigūnų smurtą. Toks jėgos struktūrų brutalumas tūkstančiams iraniečių tapo lūžio tašku. Žmonės ėmė protestuoti visose Irano provincijose – nuo 9 milijonus gyventojų turinčios sostinės Teherano iki konservatyvių miestų Rytuose bei Mahsos gimtojo Kurdistano regiono šalies vakarinėje dalyje.

Protestai Irane / AP nuotr.

Teherano gatvėse ir aikštėse protestuojančios moterys degina skaras ir žirklėmis kerpa plaukus. Iki šiol čia skamba skanduotės „zan, zendegi, azadi“ (pers. moteris, gyvenimas, laisvė). Šis šūkis jau tapo ryškiausiu šių protestų simbolių.

Ispanijoje, Barselonoje, gyvenanti iraniečių aktyvistė Shaghayegh Norouzi, gyvendama Irane buvo žinoma aktorė ir režisierė, kovojusi prieš seksualinį priekabiavimą šalies teatre, televizijos ir kino industrijoje.

Persikėlusi į Europą, Shaghayegh administruoja su seksualine prievarta kovojančio judėjimo „Me Too Iran“ paskyrą Instagramo platformoje, kur ji turi kelis šimtus tūkstančių sekėjų.

S. Norouzi sako, kad milijonams iraniečių brutali Mahsos Amini mirtis tapo lūžio tašku. Islamo respublikai M. Amini žmogžudystė taip pat yra lūžio taškas, įsitikinusi ji, mat „privalomas hidžabas nėra tik medžiagos gabalėlis“.

„Hidžabas yra tarsi Berlyno siena. Jei Irano moterims pavyks šią sieną nuversti, islamo respublika negalės egzistuoti. Privalomas hidžabas – vienas labiausiai matomų represijos simbolių milijonams iraniečių. Islamo respublikai tai vienas jos, kaip valstybės, ramsčių“, – tikina už moterų teises kovojanti iranietė.

Hidžabus dėvinčios musulmonės sukryžiavo rankas prieš smurtą ir už žmogaus teises / Shutterstock nuotr.

Užsiminusi apie islamo respubliką laikančius ramsčius, jų pašnekovė įvardija tris. Pirmasis, anot jos, yra mirtis Amerikai, antrasis – mirtis Izraeliui. „Na ir trečiasis yra hidžabas, – liūdnai konstatuoja ji. – Taigi, nuo pat pradžių jie naudoja privalomą hidžabą visuomenei kontroliuoti.“

Organizacijos „Iran Human Rights“ duomenimis, nuo protestų pradžios žuvo per 90 protestuotojų. Šimtai, o gal net tūkstančiai sužeista. Pabrėžiama, kad dėl blokuojamo interneto ir komunikacijos trikdžių tikrąjį aukų skaičių įvertinti yra sunku.

Paklausta, ką reiškia būti moterimi Irane, Shaghayegh sako, kad atsakymas dabar jau yra akivaizdus stebint tai, kas šiuo metu vyksta šioje islamo respublikoje. Pasak jos, moterys Irane labai ryžtingai pradėjo kovoti už savo teises, už teisę į savo kūną.

„Girdime skanduotes „zan, zendegi, azadi“, matome jų ryžtą ir pyktį pasiekti pokyčius. Matome, kad moterys labai rizikuoja šitaip kovodamos už savo teises. Neįmanoma žodžiais išreikšti visko, ką reiškia būti moterimi pagal šariato principus valdomoje valstybėje. Trumpai tariant, gyvename nuolatinėje priespaudoje.

Protestai Irane / AP nuotr.

Moterys nuolat verčiamos jaustis nusikaltėlėmis, kad daro kažką ne taip, nors iš tiesų – kovojame už savo pamatines teises. Norime gyventi taip, kaip norime. Norime rengtis taip, kaip norime. Norime elgtis taip, kaip norime. Norime rinktis taip, kaip norime. Gyvenant pagal šariatą, visi šie dalykai tampa milžiniškais iššūkiais“, – trumpai moterų situaciją islamo respublikoje nušviečia šiuo metu Katalonijos sostinėje gyvenanti žmogaus teisių aktyvistė.

Visas moters gyvenimas Irane yra kova už savo teises, toliau tęsia pašnekovė. Pasak jos, kalbant apskritai apie Artimuosius Rytus, moterys dėl šios priežasties yra nepaprastai stiprios.

„Jos puikiai supranta diskriminaciją, žino, koks svarbus solidarumas ir bendrystė. Tai, kas vyksta Irane, yra labai tamsu – gyvenimas pagal šariatą keturis dešimtmečius yra labai tamsus, – teigia Shaghayegh. – Visgi, ši tamsa mus skatina būti drąsias. Neturime ko prarasti, bet galima labai daug ko laimėti.“

Protestai Irane dėl Mahsos Amini mirties / AP nuotr.

Moterų protestus karštai palaikanti aktyvistė prisimena, kad kai gyveno Irane, tekdavo nuolat susidurti su dorovės policija. Irane turbūt nėra nė vienos moters, kuri nebūtų su ja susidūrusi, neabejoja ji.

„Net tos, kurios pačios savo visą gyvenimą renkasi nešioti hidžabą, taip pat susiduria su dorovės policijos smurtu ir priespauda. Deja, tokia yra visų mūsų bendra patirtis. Tai labai svarbu suprasti, siekiant atskleisti Irane tebesitęsiančių protestų prasmę ir tikslus, kodėl kovojama būtent prieš privalomą hidžabo nešiojimą“, – pasakoja S. Norouzi.

Hidžabas šioje šalyje nėra paprasčiausia aprangos dalis, slepianti plaukus, patikina moteris. Dėl griežtų ir žmogaus orumą žeminančių šariato taisyklių kenčia ne tik Irano moterys, bet ir homoseksualūs asmenys bei kitos, anot jos, labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės.

„Mūsų valdžiai hidžabas yra priemonė, leidžianti kontroliuoti visuomenę pagal šariato ir politinio islamo principus, kurie sukuria dingstį spausti pusę visuomenės. Kalbu ne tik apie moteris, – tikina ji. – Aš kalbu ir apie kitas pažeidžiamas bendruomenes, kaip kad LGBT – visus, kurių režimas nelaiko visaverčiais piliečiais.“

Protestai Irane / AP nuotr.

Anot pašnekovės, šioje (šariato ir politinio islamo – LRT.lt) sistemoje numatyti tam tikri elgesio principai, kaip turi atrodyti ar ką turi daryti tokie žmonės. Privalomas hidžabas nėra vien tik galvos apdangalas – tai kontrolės ir priespaudos įrankis, paverčiantis moteris ir kitų pažeidžiamų bendruomenių narius nematomais visuomenėje, atsidūsta tiesiogiai iš Barselonos LRT RADIJUI interviu duodama žmogaus teisių aktyvistė.

„Privalomas hidžabas paverčia moteris nematomomis. Kai tai įstatymas, kuriamos specialios struktūros jam užtikrinti. Tai dorovės policija bei kitos institucijos. Vien dėl to, kad moters išvaizda nėra tokia, kokios tikimasi, ji gali būti sulaikyta tiesiog gatvėje. Pusei visuomenės siunčiama žinia, kad ji negali dalyvauti viešajame gyvenime. Mes turime būti nematomos. Tad kovojame ne dėl to, kad norime nusiimti hidžabus – tiesiog kovojame dėl to, kad norime būti tokios, kokios esame. Norime būti priimamos tokios, kokios esame. Puikiai suprantame, kad režimas to akivaizdžiai nenori, nes pakeitus šį įstatymą ir šias taisykles, jie negalės išlikti.

Tai vienas šio režimo, šariato sistemos ir diktatūros Irane, ramsčių. Diktatūra yra grįsta priespauda ir dalies visuomenės nematomumu. Nors buvo daug protestų ir susirėmimų, jokių prasmingų pokyčių neįvyko, nes represijos yra šios diktatūros esmė. Tad klausimas čia kyla ne vien tik dėl hidžabo, bet apskritai dėl visos sistemos, kurią norime pakeisti. Mūsų šūkis yra „moteris, gyvybė, laisvė“, nes be laisvų Irano moterų niekas šalyje negalės būti laisvas. Manau, kad dėl šios priežasties tebesitęsiantys protestai yra unikalūs, nes iraniečių sąmonėje įvyko lūžis“, – viliasi garsi Irano aktorė, režisierė ir feministė Shaghayegh Norouzi.

Viso pokalbio su žmogaus teisių aktyviste A. Norouzi klausykitės LRT RADIJO laidos „Pasaulio 5“ radiotekos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.