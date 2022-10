Schultzas apie stebinantį Vokietijos elgesį: kancleris vis dar nežino, kaip jie remia Ukrainą

Jungtinės Valstijos ilgą laiką buvo Europos saugumo garantas, kuris ypač svarbus Rusijos pasienyje esančioms valstybėms, tačiau taip gali būti ne visada. Rusijos karas prieš Ukrainą tik dar labiau paskatino klausimą, kaip tokios šalys kaip Lietuva užtikrintų savo saugumą, o ypač dabar, kai ir didžiosios Europos galybės rodo pasimetimą.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) vizituojantis dėstytojas ir MRU LAB Teisingumo tyrimų laboratorijos narys Davidas Schultzas interviu LRT.lt portalui teigia, kad mažos šalys, ypač Europoje, turėtų pagalvoti, kaip save apgintų, nes situacija pasaulinėje arenoje nėra tokia kaip 1991 metais, o juo labiau keičiasi ir situacija pačiose JAV.

„Kas bus toliau, jei, pavyzdžiui, Donaldas Trumpas bus perrinktas? Arba kas bus, jei po 5–10 metų ekonominė situacija dar labiau pasikeis?“ – pabrėžia D. Schultzas.

Jis kartu su MRU profesore Aurelija Pūraite ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docente Vidmante Giedraityte sudarė kolektyvinę monografiją „Europe Alone. Small State Security Without the United States“, kurioje tiria Europos saugumo perspektyvas ateityje, kai gali nepakakti JAV resursų saugumui užtikrinti, ir kokie iššūkiai ypač kyla mažoms valstybėms, kurių saugumas priklausomas nuo kitų valstybių.

Davidas Schultzas ir Aurelija Pūraitė

– Kokie didžiausi iššūkiai Europai kyla dabar?

A. Pūraitė: Man atrodo, kad Europa susiduria su iššūkiais, kurių anksčiau nenumatė. Tai susiję su holistiniu požiūriu į saugumą. Holistinis požiūris reiškia, kad į saugumą žiūrima iš įvairių perspektyvų, ne tik iš karinės, bet, pavyzdžiui, iš ekologinės, energetinės, informacinės, aptariamos ir hibridinės grėsmės. Taigi, niekada anksčiau nebuvo taip galvojama, nes ypač kartos, kurios susidūrė su Pirmuoju ir Antruoju pasauliniais karais, teigė, kad saugumas yra tada, kai nėra karo. Tačiau dabartinė Europa susiduria su visiškai kitokiais iššūkiais.

D. Schultzas: Tai tikrai gera perspektyva, nes manau, kad daugelis žmonių mano, jog saugumas reiškia, kad esi saugus, jei nevyksta fizinis karas, o jei vyksta karas, tai kelia grėsmę. Aš manau, kad ši knyga labai svarbiu būdu iš naujo apibrėžia saugumo sąvoką. Knygoje bandoma pasakyti, kad apie saugumą reikia mąstyti daug plačiau. Tam, kad šalis būtų saugi, turime saugoti sienas, bet jos nėra tik fizinės, gyvename kibernetiniame pasaulyje ir turime mąstyti apie kibernetinį saugumą, vidaus saugumo klausimus, yra ir ekologinių, aplinkosaugos, ekonominių ir kitų klausimų. Deja, per pastaruosius kelerius metus tiek pandemija, tiek dabar Rusijos įsiveržimas į Ukrainą iš tiesų kelia tam tikrų iššūkių saugumo sąvokai. Kai kuriais atžvilgiais Rusija yra labai senamadiška grėsmė fiziniam saugumui, bet pagalvokite apie pandemiją. Pandemijos peržengia sienas, jos yra kažkas kita ir mes sakome, kad turime visapusiškai mąstyti apie saugumą.

Donaldas Trumpas mitinge Pensilvanijoje

Kitas aspektas knygoje – mažų valstybių saugumas. Kai Donaldas Trumpas buvo išrinktas JAV prezidentu, ėmė kvestionuoti tai, ką visi Europoje nuo 1945 m. laikė savaime suprantamu dalyku, – JAV buvimą regione. D. Trumpo komentarai apie NATO arba apie Paryžiaus susitarimus metė iššūkį. Mums reikia mąstyti apie tai, kad ne tik D. Trumpas galėjo lemti pokyčius, nes, pavyzdžiui, JAV karinė, ekonominė ir politinė padėtis dabar yra visai kitokia nei 1991 metais ar 1945 metais. Europa, o ypač mažosios valstybės, turi galvoti apie saugumą tiek su JAV, tiek apie tai, kas bus, jei Jungtinės Valstijos nebebus patikimos partnerės.

– Jūs knygą pradėjote rašyti, kai prezidentu buvo išrinktas D. Trumpas, tačiau situacija dabar atrodo pasikeitusi dėl Ukrainos karo, kokius pokyčius matote? Ar JAV tikrai gali vieną dieną atsitraukti nuo Europos?

D. Schultzas: Ir taip, ir ne. Nemanau, kad dauguma žmonių, kelios dienos po to, kai prasidėjo karas, buvo visiškai tikri, ką JAV ketina daryti. Ukraina nėra NATO narė, todėl jai nebuvo galima taikyti NATO 5 straipsnio. Prisiminkite, JAV prezidentas Joe Bidenas tam tikru momentu sakė, kad neketina siųsti fizinių karių, neketina įsitraukti į karą. Dabar, bent jau laikinai, tai, kad Jungtinės Valstijos vis dar skiria daug pinigų ginkluotei, manau, yra bent jau laikinas užtikrinimas pagalbos. Kas bus toliau, jei, pavyzdžiui, D. Trumpas vėl bus perrinktas? Arba kas bus, jei po 5–10 metų ekonominė situacija dar labiau pasikeis? Rusijos invazija į Ukrainą kelia klausimų, kaip tokios šalys kaip Lietuva užsitikrina, kad jos bus saugios?

Davidas Schultzas

A. Pūraitė: Karas Ukrainoje parodė, kad negalima likti vieniems, be tarptautinės bendruomenės paramos. Kartu parodė ir tai, kad reikia jėgų bent kurį laiką išsilaikyti vieniems, nes prieš gaudamas pagalbą turi įrodyti pasauliui, jog esi jos vertas. Tai buvo žavinga, turint omenyje Ukrainą, nes, visų pirma, Antrojo pasaulinio karo metu tokių dalykų nebuvo. Dabar, kai matome šią informaciją apie karą, suprantame, kad turime būti pasirengę ne kariauti, tai taip pat labai svarbu, bet taip pat turime būti pasirengę paaiškinti pasauliui, kad mums reikia pagalbos.

Jei ukrainiečiai nekovotų šiame informaciniame kare taip gerai, kaip jie tai daro dabar, nesame tikri, ar JAV, ar kitos Europos šalys įsikištų net taip, kaip įsikiša dabar. Jie spaudžia ne tik vyriausybes, jie spaudžia visuomenę, o tada visuomenė, kaip normalioje demokratijoje, spaudžia vyriausybes. Manau, kad po karo mes iš Ukrainos pasimokysime jų informacinės jėgos, tai bus didžiulės pamokos mažų Europos valstybių lyderiams.

Aurelija Pūraitė

– Jūs kalbate apie karo Ukrainoje pamokas, o ką šis karas parodė?

D. Schultzas: Jei dabar norėčiau pervadinti knygą, pavadinimas galbūt būtų „Europa viena. Mažų valstybių saugumas be Vokietijos“. Ir priežastis, kodėl taip sakau, yra, kad skaitau naujienas ir matau, kad Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vis dar sutrikęs, negali išsiaiškinti, ką Vokietija ketina daryti, ar jie ketina stipriai remti Ukrainą. Apskritai, kur jie yra? Ukraina rodo, kad reikalingas koalicijos darbas kartu. Ir net po 6–7 karo mėnesių vis dar nėra visiškai aišku, ar Vokietija pritaria šiai koalicijai. O juk galima pagalvoti, kad po Antrojo pasaulinio ir Šaltojo karų Vokietija pritartų tokiam dalykui, mane dabar jų elgesys stebina.

A. Pūraitė: Šis karas parodė kitą perspektyvą. Karas dar niekada nebuvo toks skaitmenizuotas. Dabar žmonės gali tiesiogiai ar beveik tiesiogiai dalyvauti kare, matydami „Tik Tok“, „Telegram“ ar kitur karo vaizdus iš arti. Dar niekada viskas nebuvo taip suasmeninta, nes per Antrąjį pasaulinį karą tiesiog skaitydavai laikraščius, ir viskas. Nebuvo jokio vaizdinio paaiškinimo, kas iš tikrųjų yra karas, ir kai mes tai matome taip aiškiai, tai dar labiau gąsdina, tada dar asmeniškiau jį priimi. Manau, kad dar nebuvo tokio laiko, kai tiek daug žmonių taip asmeniškai dalyvautų diskusijose apie saugumą.

Olafas Scholzas

Kai pradėjome rašyti knygą, karas vis dar buvo tik labai neaiški perspektyva, bet keista tai, jog skaitant visą knygą, beveik kiekviename skyriuje galima įžvelgti artėjančio kažkokio didelio blogio pojūtį. Tai reiškia, kad mes, akademikai, galime numatyti dalykus remdamiesi žiniomis ir savo tyrimais.

– Jūs sakote, kad skaitant knygą galima justi, kad artėja kažkas blogo. Kas privertė jus apie tai galvoti, kokie ženklai?

A. Pūraitė: Analizuojant istorines perspektyvas, analizuojant, kaip konstruojama pasaulio tvarka ir su kokiais iššūkiais ji susiduria, kalbant apie aplinkosaugos problemas, apie žmogaus teises, apie žmogaus teisių suvaržymus, kurie išaugo kartu su COVID-19 pandemija, nes per ją mes pradėjome knygą, taigi, tai privertė mus permąstyti esamą pasaulio tvarką. Ypač mus Lietuvoje, kurie pažįsta Rusiją, ir buvo aišku, kad 2008 m. ir 2014 m. įvykiai veda kažkur dar rimčiau.

D. Schultzas: Iš esmės mes gyvenome pagal pasaulio tvarką, nesvarbu, ar ją skirsime nuo 1945 m. ar nuo 1991 m. iki dabar, bet egzistavo prielaida, kad didieji karai baigėsi, todėl tarptautinės politikos struktūra pastovi. Rusijos invazija, pandemija mums iš tikrųjų parodė, kad negalima manyti, jog pasaulis bus toks, koks buvo vakar ar pastaruosius 20 metų. Manau, kad dalis knygos iš tiesų sako, kad turime būti lankstesni, turime mąstyti apie ateities scenarijus, apie tai, kaip keičiasi pasaulis.

Davidas Schultzas

A. Pūraitė: Turėtume būti pasirengę permainoms, nes akivaizdu, kad dabartinė pasaulio tvarka nebesugeba atspindėti visų iššūkių ir stoti su jais į kovą. Mes savo knygoje bandėme ieškoti tam tikrų sprendimų, galbūt siūlyti tam tikrus sprendimus ir paaiškinti, kad kai į saugumą žvelgiate ne tik kariniu požiūriu, bet matote visą vaizdą, galite būti geriau pasirengę.

Tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, labai ciniška tai sakyti, bet tai trumpalaikė problema ir, tiesą sakant, labai mažoje pasaulio dalyje. Yra ir daugiau didžiulių problemų, tokių kaip klimatas, skurdas, badas. Mums, esantiems netoli Ukrainos, kuri turi tokią pačią istoriją kaip mūsų, sunku suprasti, kad žmonės gali manyti, kad kažkokios kitos problemos yra didesnės nei karas Ukrainoje, bet mes neturime pamiršti, kad yra kitų problemų ir Lietuva, kaip maža šalis, su jomis susidurs.

– Jūs jau paminėjote mažųjų valstybių saugumo iššūkius, kokie pagrindiniai iššūkiai kyla Lietuvai?

D. Schultzas: Tai ieškojimas būdų, kaip kurti tarptautinį bendradarbiavimą, dirbti kartu, palaikyti saugumą, nes akivaizdu, kad Lietuva, susidūrusi su Rusija ar kitomis grėsmėmis – nesvarbu, ar tai būtų pandemija, ar energetikos problemos, ar globalinis atšilimas – viena pati su jomis susitvarkyti negali. Taigi manau, kad viena iš žinučių mažoms valstybėms yra santykių kūrimo svarba ir jų palaikymas.

Protestai prieš Baltarusijos režimo ir Rusijos karą prieš Ukrainą

A. Pūraitė: Akivaizdu, ką matome kare Ukrainoje, – be valdžios, visuomenės ir kariuomenės sinergijos neįmanoma tikra kova už savo laisvę. Paminėčiau, kad vidinis iššūkis yra visuomenės parengimas, jos švietimas įvairiais saugumo aspektais, nes dabar aišku, kad Lietuva jau įrodė pasauliui, o ypač Europai, kad buvo teisi dėl Rusijos, energetikos iššūkių. Taigi dabar jaučiamės šiek tiek stipresni tarptautiniame lauke, bet kalbant apie vidų, akivaizdu, kad turime daugiau investuoti į mūsų visuomenės švietimą ir greičiausiai mąstyti apie tikrai gerą informacinio poveikio visuomenei strategiją. Jei neturite stiprios visuomenės su tomis pačiomis vertybėmis, bus labai sunku paaiškinti savo visuomenei, kodėl reikia kovoti, kodėl reikia tiesiog kentėti šaltą žiemą. Jei neturite stiprios visuomenės, niekas nepadės.

– Jūs paminėjote pasaulio tvarkos pokyčių perspektyvas, kokios jos galėtų būti?

A. Pūraitė. Kai rašėme knygą, buvo aišku, kad pasaulis keičiasi ir keičiasi dėl daugybės įvairių priežasčių, ypač kai kalbame apie tarptautinę perspektyvą ir tarptautinių organizacijų perspektyvą, o karas Ukrainoje tai dar geriau parodė. Manome, kad dabar pasaulio tvarka greičiausiai susiduria ne su pokyčiais, o su krize ir greičiausiai po kelerių metų susidursime su tam tikru etapu, kai pradėsime kurti kažką naujo. Manau, kad tam laikui, kai jis ateis, mes taip pat turime būti pasirengę. Turime turėti informacijos, išsilavinimą, atsakymus sau, kokiomis vertybėmis vadovausimės ir tuo remdamiesi greičiausiai turėsime iš naujo keisti savo supratimą apie tai, kaip veikia pasaulis.

Aurelija Pūraitė

Dabar negalime sakyti jokių prognozių, nes tai neįmanoma. Tai labiau yra astrologija nei mokslas, nes dabar prognozuoti neįmanoma. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė Europos Sąjungoje ir Jungtinė Karalystė po „Brexito“ be Europos Sąjungos visiškai kitoks žaidėjas, to nebuvo galima numatyti prieš 10 metų. Karo Ukrainoje rezultatai absoliučiai pakeis situaciją ir pasaulis bus konstruojamas iš naujo. Bet Lietuva, aišku, dėl savo geografijos, dėl savo istorijos visada bus geopolitinių platformų pakraštyje ir mums niekada nebus tylaus ir ramaus laikotarpio. Turime būti pasiruošę ir suprasti, kad taip gyvensime. Pirmiausia turime pasirinkti savo sąjungą, visas vertybes ir turime žinoti savo kryptį.

D. Schultzas: Žinote, tai yra tikėjimas Jungtinėmis Tautomis ir tarptautine teise, idėja, kad mes turime atskiras suverenias valstybes su fizinėmis sienomis ir kad naudojame tarptautinę teisę kaip ginčų sprendimo būdą. Tai dažniausiai veikė tam tikru būdu – išvengėme kito pasaulinio karo, branduolinio karo, išsaugojome taiką. Tačiau dabar vėl manau, kad pandemija, klimato kaita ir Rusijos įsiveržimas į Ukrainą rodo, kad mums reikia sukurti kitokią pasaulio tvarką, nes pagalvokite apie klimato kaitą ir pandemiją – tai problemos, kurios peržengia fizines valstybių ribas.

Turime kitaip mąstyti apie pasaulį, nes jei ketiname spręsti klimato kaitos problemas, gali būti, kad senieji mąstymo apie teritorines ribas būdai nebeveiks. Jei galvojame apie pandemiją, turime galvoti ir apie tai, kaip bendradarbiauti, kad ją suvaldytume. Ir tada Rusijos invazija į Ukrainą iš esmės parodė, kad normos, kurios neva neleidžia vienai šaliai naudoti jėgos ginčams spręsti, galbūt tie valstybių teisiniai mechanizmai veikia ne taip efektyviai kaip ir anksčiau. Imama svarstyti, ar tai rodo, kad galbūt kada nors ateityje mums reikia pakeisti JT Saugumo Tarybą ir nebeturėti Rusijos kaip nuolatinės narės.