Rusija sustabdė dujų tiekimą Italijai, motyvuodama „problemomis“ Austrijoje

Rusijos „Gazprom“ sustabdė dujų tiekimą Italijos įmonei „Eni“ neva dėl transporto problemos Austrijoje, šeštadienį pranešė Italijos energetikos milžinė.

„Gazprom“ mums pasakė, kad negali pristatyti dujų šiai dienai reikalinga apimtimi ir motyvavo tuo, jog neįmanoma transportuoti dujų per Austriją“, – sakoma „Eni“ pranešime. Dėl to „Rusijos dujų srautai „Eni“ per Tarvizijaus vartus bus nuliniai“, – rašoma pranešime.

Didžioji dalis rusiškų dujų tiekiama į Italiją per Ukrainą dujotiekiu „Trans Austria“ (TAG) į Tarvizijų Šiaurės Italijoje prie Austrijos sienos. Iki karo Ukrainoje Italija importavo 95 proc. suvartojamų dujų, maždaug 45 proc. jų buvo iš Rusijos.

Kadenciją baigiantis ministras pirmininkas Mario Draghi pasirašė naujus susitarimus su kitais dujų tiekėjais, kad sumažintų Italijos priklausomybę nuo Rusijos, nuo birželio ji sumažėjo iki 25 proc., tuo pačiu spartinamas perėjimas prie atsinaujinančios energijos.