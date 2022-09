Medalinskas tikras – Putinas nepanaudos strateginio branduolinio ginklo, tačiau gali sukelti kitų problemų

Keturiose Ukrainos teritorijose tęsiasi „referendumai“, kuriuos pasmerkė didžioji dalis tarptautinės bendruomenės. Kaip LRT TELEVIZIJOS laidai teigia Alvydas Medalinskas, krusi šiuo metu yra Ukrainoje, Odesoje, „referendumų“ netikrumu neleidžia suabejoti plika akimi matomi faktai, o Vakarai į Rusijos prezidento Vladimiro Putino grasinimus turi atsakyti naujais ginklais Ukrainai.

– Kokios paskutinės žinios? Kaip vyksta „referendumai“?

– Tas „referendumas“ yra labai įdomus. Čia, aišku, galime matyti tų vaizdų, kaip moteriškė atsistoja kaime, kuriame niekas nenori į ta „referendumą“, ir šaukia per megafoną, kad eitų žmonės į „referendumą“ ir barškena į vartelius, kad kažkas atidarytų. Arba kitas dalykas – eina į „referendumą“, o iš paskos eina ginkluotas automatu kareivis. Akivaizdu, kad visi žingsniai, kurie yra, aiškiai rodo, kad vyksta fiktyvūs „referendumai“, kad iš tikro tai okupuotoje teritorijoje jie vykdomi.

Be jokios abejonės, nekeista, kad Vakarų šalys sako, kad nepripažins tokio „referendumo“. Man tai įdomiai nuskambėjo Serbijos užsienio reikalų ministro pareiškimas, kuris pasakė, kad tokio „referendumo“ nepripažins. O tie skaičiai absoliučiai nesvarbūs, nes bus parašyta tiek, kiek Rusija norės. Gal jei V. Putinas asmeniškai reguliuoja kariuomenės veiksmus, kur reikia nueiti kariuomenei ir kur pulti, kas žino, gal V. Putinas ir padiktuos skaičius, kurie turi būti.

– Alvydai, ar aš teisingai suprantu, kad tai nėra visiškai okupuotos teritorijos, kur vyksta „referendumai“. Rusijai visiškai nekontroliuoja tų sričių, tik jų dalis. Zaporižios teritorijoje, aš girdėjau, netgi nėra reikiamo žmonių skaičiaus, nes daug kas spėjo pasitraukti.

– Taip, daug žmonių yra išvažiavę. Dar antras bei trečias klausimai yra. Antras klausimas, kad niekas nežino, kiek tų žmonių yra. Galima galvoti, kiek anksčiau gyveno toje teritorijoje, bet yra labai daug pabėgusių ir tai visikai suprantama – karas. Yra dalis žmonių atvažiavusių, pavyzdžiui, tie rusų kalbos mokytojai iš Rostovo srities ar dar kur nors, kaip jie balsuos. Jau nekalbant apie tai, kad balsavimai bus įvairiose Rusijos teritorijose, pavyzdžiui, Sahaline, sakant, kad ten esą išvežti buvo žmonės iš tų regionų, bet kas patikrins, kas sužiūrės? Tai visiškai neaišku ir, suprantama, kad tai falsifikacijos dalis.

Tas trečias klausimas yra dar rimtesnis. Iš tikrųjų, nė vienos teritorijos Rusija visiškai nekontroliuoja, net Luhansko srities, jei tikėsime tuo, ką sako Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus. Jis sakė net, kai Rusija puolė, tų dviejų kaimų negalėjo niekaip paimti Luhansko srityje. Ypač jei kalbame apie Donecko, Zaporižios, Chersono sritis, kur Rusija norėtų steigti vadinamąsias liaudies „respublikas“ arba nori tiesiog integruoti į Rusijos Federaciją, akivaizdu, kad jie nori patys užprogramuoti tolesnį karą. Ta prasme, jie sudaro sau galimybę, kad jie turi „teisę“ toliau kariauti ir atsiimti tas teritorijas. Kas yra paradoksalu, jei paklausysime to, ką sako Dmitrijus Medvedevas ir Sergejus Lavrovas, – jei ukrainiečiai bandys atsiimti teritorijas, tokiu atveju Rusija manys, kad tai yra kėsinimasis į jų teritorijas, kurios paskelbtos kaip Rusijos Federacijos dalis. Čia kyla tas grasinimas su branduolinio ginklo panaudojimu.

Alvydas Medalinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Rusija tikrai keistas sąlygas ir dalykus daro, bet, vėlgi, tai akivaizdu, kad žmogus sėdi bunkeryje, dėsto ateities planus, nesikalba su savo generolais, nurodo kažkokius žingsnius daryti. Kalbant apie tuos „referendumus“, visi jie yra prasilenkiantys ne tik su tarptautine teise, bet ir su elementaria sprendimų logika.

– Dėl to branduolinio ginklo. Iš tiesų, viena dalis politikos ir karo analitikų sako, kad tai blefas, nes V. Putinas nepanaudos to branduolinio ginklo Ukrainoje. Bet jei jo nepanaudos, kam jam tada taip skubiai tuos referendumus rengti? Ar čia tik skirta eskaluoti karą, ar čia iš tiesų nėra didelės grėsmės dėl to branduolinio ginklo panaudojimo po „referendumų“?

– Branduolinis ginklas skirstomas į strateginį ir taktinį. Kad strateginio ginklo nepanaudos, aš esu beveik įsitikinęs 100 proc. Jei mes kalbame apie taktinį ginklą, aš nesu toks tikras, kad V. Putinas iš nevilties, iš desperacijos nepanaudos šio ginklo.

Aišku, dar yra tarpinis momentas. Tą tarpinį momentą matėme ir šiandien, pavyzdžiui, Odesoje buvo neįprastas kiekis oro aliarmų, nuskambėjo gal 4–5 kartus nuo pat ryto. Dabar V. Putinas sugalvojo naują ginklą – Irano dronus. Leidžia juos ir jie atakuoja miestą. Dar toje tarpinėje zonoje yra kiti grasinimai, kurių nereikia užmiršti, tai nebūtinai net branduoliniai ginklai. Jis (kalboje – LRT.lt) nesakė branduolinis ginklas, jis sakė visos turimos priemonės. Čia jis pasiliko rezervą, galimybę naudoti kitus ginklus. Dažniausiai, ką galima atrasti, ką man parodo kiti pažįstami, ką rusų propagandistai sako, gal jūs irgi matot, dažniausiai eina kalba apie technogeninę, ekologinės katastrofos kėlimo grėsmę Ukrainoje.

Okupantų pajėgos netoli Zaporižios atominės elektrinės / AP nuotr.

Jie nelaukė net šildymo sezono, ką padarė su Kryvyj Riho užtvanka, ką padarė su Charkivo 5-ąja šilumos elektrine ir visa eile šilumos elektrinių aplink. Čia yra dar vienas dalykas, ką Rusija ir V. Putinas gali daryti, jis naudos įbauginimo taktiką ir darys Vakarams spaudimo taktiką. Čia bus svarbu, kaip Vakarai reaguos.

Ką gali Vakarai padaryti, jei V. Putinas pasakys, kad daro technogeninę katastrofą. Papildomos sankcijos? Bet tai sudėtinga, ypač Europos Sąjungoje. Atsakymas gali būti tik vienas – mes duosime Ukrainai toliašaudę artileriją, aviaciją, priešraketinę ginkluotę ir duosime tai kaip galima greičiau. Čia yra kalba su V. Putinu, nes aš manau, kad prasidės derybos spaudimas, čia gal dar Italijos rezultatais rinkimų bus pasinaudota, dar kitais dalykais. Žiūrėsime, čia bus gana įtemptas dialogas, aš nežinau, ar jis vyks su V. Putinu, ar per tarpininkus kokius nors, būtent šitų dalykų.

V. Putinas grasins ir žiūrės, kaip Vakarais atsakys į šituos grasinimus.

– Ukraina reikalauja sušaukti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą (JT ST) dėl šitų „referendumų“ ir kėslų prisijungti jos teritorijas. Netgi jei toks posėdis įvyks, ar jis sustabdys Rusiją? Jūsų požiūriu, nebūtų veiksmingiau atimti iš Rusijos veto teisę šioje Saugumo Taryboje?

– Tas antras klausimas mums labai gerai skamba, bet jis labai sudėtingas. Posėdį surengti nesudėtinga, bet jūs teisi, jeigu mes pasižiūrėkime į situaciją kituose pasaulio kraštuose, pavyzdžiui, Izraelio ir Paleistinos. Kiek yra buvę posėdžių dėl tų aneksijų teritorijų ar dar kokių panašių dalykų. Ir kas iš to – JT priima rezoliuciją, pasako, kad jūs turite panaikinti visus rezultatus ir tai kabo. Aišku, tai kabo kaip tarptautinės teisės spendimas, tai labai svarbu kalbant, jei toliau tarptautinė teisė įgyvendinama, bet esamajame metu – priima tarptautinė organizacija sprendimą ir viskas.

Šiuo atveju ginkluotės klausimai daug svarbesni, ypač jei kalbame apie Rusijos galimybes kelti technogeninius dalykus, ekologines katastrofas ar daužyti energetinės infrastruktūros dalykus.