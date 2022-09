Ekvadore nužudytas neapykantos nusikaltimus tyręs prokuroras

Prie Ekvadoro prokuratūros Gvajakilyje pirmadienį buvo nužudytas prokuroras, tyręs neapykantos nusikaltimus ir moterų žudynes, pranešė institucija.

Šį rytą Gvajakilio uostamiestyje prie pastato, kuriame jis dirbo, Edgarą Escobarą nušovė šaulys, socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė prokuratūra.

Žmogžudystė įvykdyta tuo metu, kai Ekvadorą krečia smurto, susijusio su prekyba narkotikais, banga, o konkuruojančios gaujos sėja siaubą Gvajakilyje ir jo kalėjimų sistemoje.

Prokuratūra pranešė, kad du įtariamieji buvo sulaikyti per policijos operaciją mieste, kuris yra šalies komercinis centras.

Praėjusį mėnesį pasienyje su Kolumbija esančiame Lago Agrijaus mieste buvo nušautas teisėjas.

Ekvadoras. Asociatyvi nuotr. / Jaime Dantas/Unsplash nuotr.

Anksčiau šiemet ginkluoti užpuolikai taip pat nužudė Mantos uostamiesčio prokurorą.

E. Escobaras nužudytas po to, kai Kito policijos mokykloje dingo 34 metų advokatė Maria Belen Bernal .

Prieš savaitę M. B. Bernal nuvyko į mokyklą aplankyti ten dirbančio savo vyro Germano Cacereso.

Nuo tada, kai davė parodymus tyrėjams, jis slapstosi.

18 mln. gyventojų turinčioje šalyje nusikalstamumas auga. 2021 metais nužudymų skaičius, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo beveik dvigubai – iki 14 žmogžudysčių 100 000 gyventojų.

Be to, nuo 2021 metų vasario per virtinę kruvinų riaušių kalėjimuose žuvo beveik 400 kalinių, o nuo 2014 metų nužudytos mažiausiai 573 moterys – jų mirtys laikomos femicido atvejais.