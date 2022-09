LRT faktai. Ukraina. Ar dėl karo atsakingi visi rusai ir ką padės pasiekti vizų draudimas?

Diskusija apie galimą turistinių kelionių draudimą šalies agresorės piliečiams suskaldė ne tik Europą, bet ir Rusijos opoziciją. Iškilo kolektyvinės atsakomybės klausimas – ar galima bausti visą tautą už valdančiojo režimo nusikaltimus, jei toks režimas remiasi daugumos gyventojų palaikymu ar konformizmu? Pamažu Vakarų šalys ima suprasti, kad tokia atsakomybė neišvengiama.

Estijos ir prezidento Zelenskio raginimas

Rugsėjo 6 dieną Europos Komisija pritarė siūlymui sustabdyti susitarimo su Rusijos Federacija dėl supaprastinto vizų išdavimo galiojimą. Jeigu šiam sprendimui pritars Europos Vadovų Taryba, nuo pirmadienio, rugsėjo 12 d., įsigalios naujos sienos kirtimo taisyklės. Kiek anksčiau, rugpjūčio 30 d., Prahoje vykusiame neoficialiame susitikime ES šalių užsienio reikalų ministrai susitarė įšaldyti supaprastinto ES ir Rusijos vizų režimo taikymą.

Šis ES sprendimas tapo pirmąja, galbūt tarpine, maždaug prieš mėnesį Europoje prasidėjusios diskusijos išdava. Rugpjūčio 9 dieną Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas įrašu socialiniame tinkle „Twitter“ paragino nutraukti turistinių vizų išdavimą rusams kelionėms į ES. „Lankymasis Europoje yra privilegija, o ne teisė, – rašė K. Kallas. – Kol Šengeno šalys išduoda vizas, Rusijos kaimynės Suomija, Estija ir Latvija prisiima atsakomybės naštą. Atėjo laikas sustabdyti turizmą iš Rusijos.“

Tą pačią dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Vakarų šalis visiškai uždrausti Rusijos piliečiams atvykti. Interviu leidiniui „The Washington Post“ Ukrainos lyderis sakė: „Rusai turėtų gyventi savo pasaulyje, kol nepakeis filosofijos“. „Kad ir kokie būtų rusai, tegul važiuoja į Rusiją“, – pridūrė V. Zelenskis ir pažymėjo, kad Rusijos Federacijos gyventojai neprotestuoja prieš savo valdžios sprendimus, todėl turėtų dalytis su ja atsakomybe.

Vėliau Ukrainos prezidentas dar kelis kartus pakartojo savo poziciją. Rugsėjo 4 d. vaizdo žinutėje jis paragino įtraukti „vizų sprendimus“ į aštuntąjį ES sankcijų Rusijai paketą. Jei Rusijos piliečiai palaiko terorą prieš Ukrainą, prieš visą Europą, jei tyliai stebi genocidą, jie neturėtų naudotis Europa pramogoms ir linksmybėms. Tai svarbus moralinis dalykas. Europa yra vertybių teritorija, o ne teroro šalininkų Disneilendas“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidento žodžiai sukėlė nemažai triukšmo – daugelis juos vertino nevienareikšmiškai. V. Zelenskio raginimas užaštrino keletą probleminių klausimų ir palietė moralinę dilemą dėl kolektyvinės atsakomybės. ES šalių nuomonės „vizų klausimu“ išsiskyrė. Skilimo neišvengė ir Rusijos opozicija.

Įdomu tai, kad net ir V. Zelenskio aplinkoje pasigirdo balsų prieš tokią iniciatyvą. Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius komentuodamas situaciją „The Washington Post“ pažymėjo, kad nėra kolektyvinės atsakomybės šalininkas ir pasisako už selektyvumą įvedant vizų išavimo ribojimus. Tiesa, vėliau jis teigė, kad amerikiečių leidinys ištraukė jo žodžius iš konteksto, tačiau propagandinė Rusijos žiniasklaida jau buvo spėjusi išplatinti šį pareiškimą.

Klausimo istorija

Pažymėtina, kad apie galimus vizų išdavimo ribojimus pradėta kalbėti jau pirmosiomis karo savaitėmis, tačiau tik rugpjūčio pradžioje ši tema darbotvarkėje pakilo iki pirmo punkto. Galiausiai rugsėjo pradžioje buvo priimtas pirmasis konkretus sprendimas visos Europos lygmeniu.

Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Europos šalys masiškai apribojo oro susisiekimą su šalimi agresore. Dėl to į ES patekti norintiems rusams liko tik sausumos kelias. Šalys, turinčios bendrą sieną su Rusijos Federacija, – Lenkija, Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva – susidūrė su precedento neturinčiu Rusijos piliečių antplūdžiu. Tarp jų buvo ir disidentų, ir bėgančių nuo režimo, ir paprastų turistų. Leidinio „The Financial Times“ duomenimis, nuo vasario pabaigos iki rugpjūčio pabaigos į penkias minėtas ES šalis atvyko daugiau nei 700 tūkst. rusų. Šiuo požiūriu valstybės kalba apie grėsmę nacionaliniam saugumui.

ES pirmininkaujanti Čekija dar vasario 25 d. nutraukė vizų išdavimą Rusijos piliečiams, vėliau šį sprendimą praplėtė, įtraukdama ir Baltarusijos piliečius. „Tai – mūsų saugumo klausimas“, – tuomet sakė Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavsky.

Susirūpinimas dėl saugumo nėra nepagrįstas, atsižvelgiant į sabotažo atvejus ir užsakomąsias žmogžudystes, kurias per pastaruosius kelerius metus greičiausiai įvykdė Rusijos saugumo tarnybų atstovai. Apie turistais apsimetančius rusų diversantus ir žudikus viename iš savo kreipimųsi kalbėjo ir V. Zelenskis.

„Jie jau pakankamai prisižiūrėjo į Solsberio smailes, Vokietijos gatves ir Čekijos ginklų sandėlius“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Kalbant apie Ukrainą, vizų režimą su Rusija ministrų kabinetas įvedė birželį, o veikti jis pradėjo nuo liepos 1 d. Prieš tai rusai galėjo atvykti į Ukrainą be vizos, nors per pastaruosius aštuonerius metus rusams, ypač jauniems vyrams, keletą kartų buvo taikomi įvažiavimo apribojimai. Šį kartą per pirmąjį vizų režimo galiojimo mėnesį prašymus gauti vizą pateikė apie 80 Rusijos piliečių. Nė vienam iš jų kol kas nebuvo suteiktas leidimas įvažiuoti į šalį.

Viena iš aktyviausiai už vizų draudimą rusams pasisakančių šalių yra Estija. Turistinės kelionės į šią šalį Rusijos Federacijos piliečiams ribojamos nuo rugpjūčio 18 d. Išimtys numatytos tiems, kurie su turistinėmis vizomis atvyksta aplankyti giminaičių arba humanitariniais tikslais (pavyzdžiui, į laidotuves). Suomija taip pat sumažino rusams išduodamų vizų skaičių. Jau šį mėnesį Helsinkis ketina į šalį įleisti dešimt kartų mažiau Rusijos piliečių nei paprastai.

Rugsėjo 8 dieną tapo žinoma, kad keturios su Rusija besiribojančios ES valstybės – Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija – susitarė neišduoti vizų Rusijos piliečiams ir neįsileisti jau turinčių Šengeno vizas. Sprendimas įsigalios rugsėjo 19 d. Keturių šalių vyriausybių vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad tarp į ES atvykstančių rusų yra asmenų, kurių tikslas – pakenkti Europos valstybių saugumui. Juk maždaug trys ketvirtadaliai Rusijos piliečių palaiko grobikišką karą prieš Ukrainą. Tuo pat metu Lietuvos užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas patikslino, kad draudimas nebus taikomas prieš režimą kovojantiems Rusijos piliečiams, nepriklausomiems žurnalistams, diplomatams, diplomatiniams kurjeriams ir jų šeimų nariams.

„Diskriminacija“ ir „ES įstatymų pažeidimas“

Nuo rugpjūčio 9 dienos Rusijos propaganda aktyviai atakuoja ES svarstomus vizų išdavimo Rusijos piliečiams ribojimus. Tuo tikslu stumiami du pagrindiniai naratyvai. Pirmasis susijęs su tradiciniais kaltinimais rusofobija, rusų diskriminacija, nacizmu. Rugpjūčio 14 dieną Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ paskelbė straipsnį „Europa ketina uždaryti langą Rusijai“. Straipsnio autorius Maksimas Sokolovas vizų išdavimo ribojimus lygina su Hitlerio režimo politika. Jis priminė, kad 1933 metais nacistinėje Vokietijoje pasirodė užrašai „Žydai čia nepageidaujami“. Anot jo, diskusija apie rusų neįsileidimą į ES yra modernus užrašo „rusai čia nepageidaujami“ analogas.

Po kelių dienų Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu idėją nutraukti vizų išdavimą Rusijos piliečiams pavadino „rusofobiška“ ir „akivaizdžia nacių politikos apraiška“.

Tokie ir panašūs palyginimai yra įprastas Rusijos propagandos bandymas vaizduoti auką, pamirštant priežastinius ryšius (antirusiški ribojimai yra Rusijos invazijos į Ukrainą, rusų karių vykdomų karo nusikaltimų pasekmė). Tokiu pat būdu Rusijos žiniasklaida bet kokias Europos ir JAV sankcijas Rusijai pateikia kaip „rusofobiją“, „neapykantą rusams“.

Antrasis Kremliaus propagandos argumentas yra tariamas vizų išdavimo ribojimų neteisėtumas. „Šengeno vizų kodeksas nenumato galimybės įvesti visišką neselektyvų draudimą išduoti trumpalaikes vizas“, – rugpjūčio 11 dieną sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos departamento direktoriaus pavaduotojas Ivanas Nečajevas. Vėliau Rusijos žiniasklaida išplatino partijai „Alternatyva Vokietijai“ atstovaujančio Europos parlamentaro Gunnaro Becko žodžius, kad ES vizų kodekse, atrodo, nėra numatytas pagrindas atsisakyti išduoti vizas konkrečios šalies piliečiams. Deputato nuomonę Rusijos propaganda pateikė kaip oficialią ES poziciją.

Gunnaras Beckas rėmėsi Vizų kodekso 32 straipsniu, kuriame teigiama, kad besikreipiančiam asmeniui „gali būti atsisakyta išduoti vizą tik tuo atveju, jei jis kelia grėsmę ES šalies viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai“. Anot europarlamentaro, draudimas išduoti vizas visiems Rusijos piliečiams prieštarautų šiam straipsniui.

Tuo pat metu Europos Komisija paaiškino, kad pagal to paties Vizų kodekso nuostatas prašymus išduoti vizą svarsto ir sprendimus priima ES valstybės narės. „Kiekviena šalis pati įvertina galimas grėsmes viešajai tvarkai ar savo vidaus saugumui“, – sakė Europos Komisijos atstovė spaudai Anita Hipper.

„Putino karas“, o ne „rusų karas“

„Vizų embargo“ iniciatyva sukėlė nemenką Vakarų politikų pasipriešinimą. Apribojimų priešininkai savo poziciją paprastai argumentuoja nenoru taikyti kolektyvinę atsakomybę visiems rusams ir „įstumti“ potencialius disidentus į Kremliaus glėbį.

„Mums svarbu tai, kad daugelis žmonių bėga iš Rusijos, nes nesutinka su Rusijos režimu, – rugpjūčio 15 dieną Šiaurės šalių lyderių susitikime sakė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas. – Visi mūsų priimami sprendimai neturėtų apsunkinti išvykimo iš šalies, atsiribojimo nuo Rusijos vadovybės ir diktatūros.“ Kitame pareiškime federalinės vyriausybės vadovas pažymėjo Rusijos karą prieš Ukrainą laikąs „Putino karu“, o ne visų rusų karu, ir nenorįs permesti atsakomybės už agresiją Rusijos Federacijos piliečiams.

Jungtinės Valstijos taip pat nepritaria visiškam vizų išdavimo draudimui. Bent jau tokią poziciją išreiškė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby. Jis mano, kad sankcijos turėtų būti taikomos tik tiems, kurie tiesiogiai padeda V. Putino režimui funkcionuoti. Bausti visus rusus vizų išdavimo ribojimais, J. Kirby nuomone, yra neveiksminga. Be to, Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad sankcijos neturėtų virsti „karu su visa rusų tauta“.

Dar vienas pakankamai naiviai skambantis argumentas yra viltis, kad sąlytis su Vakarų visuomene gali pakeisti rusų sąmonę, atitraukti juos nuo V. Putino autoritarizmo. Apie tai visų pirma kalbama Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijos laiške, kurį cituoja „Bloomberg“: „Nenuvertinkime transformacinio gyvenimo demokratinėse sistemose patirties poveikio asmenybei, ypač ateities kartoms“.

Šį teiginį nesunku užginčyti, ypač turint omenyje, kad daugelis rusų, net ir dešimtmečius gyvenusių Vakarų šalyse, lieka V. Putino ideologijos šalininkais. Apmaudu, tačiau naudojimasis Vakarų civilizacijos privalumais, nepriartina šių žmonių prie vakarietiškų vertybių išpažinimo.

„Už karą reikia mokėti“

Diskusija apie vizų išdavimo draudimą suskaldė ir Rusijos opoziciją. Pavyzdžiui, televizijos laidų vedėja Ksenia Sobčak aršiai kritikavo V. Zelenskio pareiškimus.

„Tokios sankcijos visiškai neveiksmingos, – savo „Instagram“ paskyroje rašė K. Sobčak. – Jei norite pakenkti abstraktiems abstrakčios šalies autoritetams, perviliokite iš jos šviesiausius protus, pasiūlykite jiems geriausias sąlygas, pastatykite „filosofų garlaivį“. Ar protų nutekėjimas netapo vienu iš SSRS žlugimo simbolių? Tačiau šiandien Vakarai, atvirkščiai, stumia pasiturinčius ir aktyvius žmones į valdžios glėbį.“

Televizijos laidų vedėja taip pat išsakė įsitikinimą, kad jei viduriniosios klasės atstovai bus „užrakinti“ vieni su V. Putinu, jie neišeis protestuoti, o veikiau ims klijuoti Z lipdukus ant automobilių, kad niekas prie jų nesikabinėtų“.

Tuo pat metu kita Rusijos opozicijos dalis pasisako už visišką turistinių vizų uždraudimą, tačiau primygtinai reikalauja, kad į Vakarų šalis būtų leista atvykti žmonėms, atsiribojusiems nuo V. Putino režimo. Už tokį sprendimą pasisako garsus šachmatininkas, Rusijos opozicionierius Garis Kasparovas. Interviu LRT politikas pažymėjo, kad tarp Rusijos ir Vakarų vyksta nepaskelbtas karas, o karo sąlygomis judėjimas pirmyn ir atgal per sieną yra neįmanomas.

„Tai labai teisinga priemonė. Kalbame apie milijonus žmonių. Didelį skaičių. Ir dauguma jų kol kas nepatiria karo sunkumų. V. Putinas nevykdo mobilizacijos Maskvoje ir Sankt Peterburge, didžiuosiuose miestuose. Jiems karas yra kažkur ten, televizoriaus ekrane. Tačiau vizos iš karto taptų signalu visiems šiems žmonėms, kad už karą reikia mokėti. Todėl manome, kad labai svarbu, jog šis signalas būtų pasiųstas“, – sakė G. Kasparovas.

V. Putino kritikas primygtinai reikalauja, kad į Vakarus būtų įleidžiami tik viešai V. Putino režimo išsižadėję rusai. Rusijos opozicija netgi parengė deklaraciją, kurią siūlo duoti pasirašyti visiems, norintiems išvykti į ES. Šios deklaracijos turinys detaliai buvo aptartas rugpjūčio 31–rugsėjo 2 dienomis Lietuvoje vykusiame Laisvosios Rusijos kongrese.

„Šia deklaracija karas pripažįstamas nusikalstamu, o V. Putino režimas – neteisėtu. Ir atitinkamai pasirašantysis pripažįsta Ukrainos suverenitetą ir jos teritorinį vientisumą“, – sakė G. Kasparovas.

Jis pridūrė, kad tokios atrankos nepraeitų ir dalis tų, kurie save vadina Rusijos opozicija.

„Daugelis Rusijos opozicijos atstovų šiandien užsikerta paklausti, kieno Krymas? Net šiandien. Jie sako: „Taip, žinoma, Ukrainos, bet...“ Kaip žinia, jei sakinyje yra žodis „bet“, viskas, kas buvo pasakyta iki jo, netenka prasmės“, – aiškino politikas.

„Labai svarbu, ar žmogus būtų pasirengęs nutraukti ryšius su V. Putino Rusija. Psichologiškai svarbu. Pusiau juokais sakome, kad čia yra mūsų Pietų Korėja. Virtuali. O ten – V. Putino Šiaurės Korėja. Turime suteikti žmonėms galimybę rinktis. Man atrodo, kad tai labai teisinga, europietiška. Susidarius palankiai situacijai, iš šių žmonių bus galima sukurti būsimo Rusijos administracinio aparato griaučius“, – pridūrė G. Kasparovas.

ES „vizų paketas“ ir naujų apribojimų perspektyvos

Reikia pastebėti, kad rugsėjo 6 dieną Europos Komisijos patvirtintas sprendimas yra kompromisinis ir gana stipriai prasilenkia su tuo, ko norėjo Ukraina. Vizų režimo supaprastinimo sutarties nutraukimas nereiškia draudimo išduoti vizas, o tik šios procedūros apsunkinimą ir pabranginimą. ES vizos kaina pagal naujas taisykles rusams išaugs nuo 35 iki 80 eurų. Leidimų įvažiuoti išdavimo terminas gali užsitęsti iki šešių mėnesių. Ilgalaikių ir daugkartinių vizų bus mažiau arba jų iš viso nebeliks.

Kur kas svarbesni yra kiti pakeitimai, įtraukti į vadinamąjį „vizų paketą“. Taip, Europos Komisija sutiko uždrausti rusams išduoti bet kokias vizas ES šalių konsulatuose. Be to, buvo sutarta dėl oficialaus Rusijos Federacijos dokumentų, išduotų laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, nepripažinimo. Dar vienas svarbus susitarimas, galintis suvaidinti lemiamą vaidmenį, yra rankų atrišimas ES valstybių narių nacionalinėms vyriausybėms. Kiekviena valstybė gali įvesti savus vizų išdavimo ribojimus – tuo jau pasinaudojo Baltijos šalys. Labai tikėtina, kad netrukus panašius sprendimus priims Lenkija ir Suomija. Be to, sustabdžius susitarimo dėl supaprastinto vizų išdavimo galiojimą, kiekviena šalis galės savarankiškai nuspręsti, kiek kruopščiai tikrinti besikreipiančius dėl vizos. Jei 2019 m., prieš koronaviruso pandemiją, atsisakymų išduoti vizą Rusijos Federacijos piliečiams skaičius neviršijo 1,5 proc., dabar, akivaizdu, požiūris bus daug griežtesnis.

Klausimas, į kurį ES šalys dar nerado atsakymo, – ką daryti su jau išduotomis vizomis. Oficiali Europos Komisijos atstovė vidaus reikalams Anita Hipper sakė, kad rugsėjo 1 dienos duomenimis galiojančias ES vizas turi beveik milijonas rusų. Tokiu būdu Europos pareigūnė paneigė Baltijos šalių teiginius, kad išduotų vizų skaičius siekia 10–12 mln. Tačiau net ir vienas milijonas yra daug. Tarp jų yra ir paprastų rusų, ir valdininkų. Ir valdžios kritikų, ir, greičiausiai, aistringų vadinamosios „operacijos Z“ šalininkų. Taip pat kariškių, kovojusių prieš Ukrainą, ir jų šeimos narių. Kol kas nėra tokių vizų anuliavimo mechanizmo ir tai dar viena didelė problema.

Bet kuriuo atveju civilizuoto pasaulio atsiribojimas nuo šalies, kuri kasdien vykdo naujus nusikaltimus žmoniškumui, yra neišvengiamas. Kaip ir atsiribojimas nuo visko, kas su šia šalimi susiję, įskaitant jos kultūrą, kalbą ir piliečius. Kuo daugiau nusikaltimų įvykdys V. Putino režimas, tuo gilesnė bedugnė versis. Todėl kiekvienas rusas anksčiau ar vėliau turės pasirinkti.