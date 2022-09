Bidenas rengia kovos su ekstremizmu konferenciją Baltuosiuose rūmuose

JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose surengs konferenciją apie „neapykantos motyvuotą smurtą“, taip siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į incidentus, kuriuos pats valstybės vadovas laiko pavojinga ekstremizmo banga šalyje, pranešė pareigūnai.

Renginyje pavadinimu „United We Stand“ bus atkreiptas dėmesys į „niokojantį neapykantos skatinamo smurto poveikį mūsų demokratijai ir viešajam saugumui“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Pranešime kaip „neapykantos paskatintos atakos“, keliančios grėsmę Amerikai, minimas aukų pareikalavęs rasistinis išpuolis prieš juodaodžių bažnyčią Pietų Karolinos Čarlstone 2015 metais, masinės šaudynės lotynų amerikiečių bendruomenėje Teksaso El Pase 2019 metais, prieš afroamerikiečius nukreiptos žudynės Niujorko Bafale šių metų gegužę.

Konferencija rengiamas likus vos aštuonioms savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, per kuriuos respublikonai sieks perimti iš demokratų Kongreso kontrolę.

Be to, diskusijos vyks praėjus dviem savaitėms po to, kai J. Bidenas pasakė ugningą kalbą, kurioje „radikalios ideologijos“ skleidimu apkaltino savo pirmtaką Donaldą Trumpą. Pastarojo šalininkai šturmavo Kapitolijų ir bandė neleisti patvirtinti 2020 metų prezidento rinkimų rezultatus, o pats eksprezidentas tebesidalija ultradešiniųjų sąmokslo teorijomis.

Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas žurnalistams sakė, kad ketvirtadienio renginys, kuriame dalyvaus tiek respublikonų, tiek demokratų merai, nėra politinis – juo esą siekiama „pademonstruoti, kad galime susivienyti nepaisydami partinių ribų“.

Į konferenciją pakviesti ir daugybė pilietinių teisių aktyvistų, religinių lyderių, mokslininkų bei išrinktų pareigūnų, o pagrindinę kalbą sakys pats J. Bidenas.

„Susitikime bus pristatyta bendra vieningesnės Amerikos vizija, parodant, kad didžioji dauguma amerikiečių sutinka, kad mūsų šalyje nėra vietos neapykantos kurstomam smurtui“, – teigė Baltieji rūmai.

„Šiandien rengiamas aukščiausiojo lygio susitikimas – tik pradžia“, – pabrėžiama pranešime.