Ekspertai apie Ukrainos kontrpuolimą: žaibiškas Ukrainos proveržis ir ko galėtų imtis Rusija

Ukraina ir toliau sėkmingai rengia kontratakas prieš Rusijos kariuomenę. Kiek dar ukrainiečiams pavyks išlaikyti tokį proveržį ir ko gali imtis Rusija? Apie tai „Dienos temoje“ diskutavo karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis ir politologas Alvydas Medalinskas.

ؘ– Ukrainiečiai per kelias dienas pasiekė tokių laimėjimų, kokių okupantai nesugebėjo pasiekti beveik per pusmetį savo veiksmų. Kokia nuotaika šiuo metu yra Ukrainoje?

A. Medalinskas: Labai gera, jeigu mes kalbame apie Ukrainos žmones. Iš tikrųjų netgi tie, kurie visiškai nesidomėjo karo eiga arba buvo truputį jau nusivylę ir manė, kad čia viskas užsitęs, nes vis tiek nesimato, kad Ukraina padarytų kokį žymesnį progresą ir panašiai, dabar labai pakylėti.

Tą patį galiu pasakyti apie karius, kiek man tenka bendrauti, kurie yra tam pačiame Donbase. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kurie ėmė Iziumą, sakė, kad nuotaika iš tikrųjų labai labai pakili. Kai kurie net nemanė, kad Rusijos gynyba gali taip lūžti, nes jie suprato, kad jų pačių pajėgų buvo mažiau, negu reikėtų tokiai karinei operacijai.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Iš tikrųjų yra pakilios nuotaikos. Karo ekspertų, politologų nuotaikos yra atsargesnės. Yra džiugesys, bet yra ir atsargesnės nuotaikos. Suprantama, kad Rusija, aišku, neleis, kad Ukrainos kariuomenė judėtų toliau ir toliau, ir toliau, nors yra kalbančių, kad čia jau gali ir Luhansko sritį pradėti Ukraina atsiiminėti. Galbūt, niekas to neneigia, bet vis dėlto manoma, kad kažkuriuo metu Rusija, matyt, bandys stabdyti. Ir tas pasimetimas, ir panika, kuri dabar tvyro, sustos ar bent jau kažkaip stabilizuosis.

Alvydas Medalinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

ؘ– Pone Matoni, jūs irgi bendraujate su priešakinėse linijose esančiais kariais, ką jie pasakoja?

A. Matonis: Taip, tenka bendrauti telefonu, tenka susirašyti su kai kuriais šiuo metu kariaujančiais žmonėmis. Jie ir patys negali pasakyti, kur yra. Tačiau akivaizdu, kad jie yra apimti tikrai geros nuotaikos, jų kovinė moralė labai aukšta, visuomet padrąsina tai, kad juos pasitinka žmonės, kurie jų laukia. Na, ir žinoma, jie randa labai daug vadinamojo karo grobio, tai yra trofėjų.

Prieš kelias dienas savo garsiajame straipsnyje Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnyj kaip vieną iš pergalės kare sąlygų nurodė būtinybę sukurti dar 20 brigadų ir aprūpinti jas viskuo, ko joms reikia, o šis puolimas Ukrainos kariuomenei davė netikėtai daug įvairių trofėjų. Pradedant tankais, įvairių modifikacijų šarvuočiais, pagaliau, paprastais automobiliais, kurių, kaip mano draugai sako, „mes net neskaičiuojam“. O ten yra ir amunicijos, ir atsargų – visko, ko Ukrainos kariuomenei tikrai trūksta.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

ؘ– Dabar, remiantis skaičiais, kurie yra tikrai neoficialūs, kai kuriose srityse arba puolimo linijose pavyko prasiveržti dešimtis kilometrų. Pone Matoni, ką tai gali sakyti apie Rusijos gynybą? Žinome, kaip ji turėtų atrodyti ir kokią mes ją matome. Ar galim pasakyti, kad prakirtus pirmą liniją toliau ؘ– tuščia?

A. Matonis: Apie tai kalbėjo, beje, dar prieš 3–4 mėnesius vienų labai gerbiamas, kitų labai kritikuojamas kasdienis mūsų „psichoterapeutas“ Oleksijus Arestovyčius. Jis sakė, kad Rusija neturi šiuo metu resursų, kad užtikrintų pagal vadovėlį visas būtinas gynybos linijas.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

ؘ– Kiek turi būti gynybos linijų?

A. Matonis: Mažiausia trys. Man pačiam teko lankytis Donbaso ruože, beje, 20–30 kilometrų nuo tos vietos, kur prasidėjo šis istorinis puolimas. Mes matėme, kad yra kelios gynybos linijos, kurios yra užpildytos pagal galimybes. Žinoma, ne visi Ukrainos kariai turi viską, ko reikia, tačiau jie bando sukurti tas 3 gynybos linijas.

Šiuo atveju Rusijos pusėje, matyt, daug kas buvo grindžiama artilerijos persvara, t. y. gebėjimu šaudyti labai didelį kiekį amunicijos į Ukrainos taikinius ir pasinaudojant geriausiais išmuštruotais pėstininkais užimti teritorijas, kai tai yra įmanoma.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukrainos kariai / AP nuotr.

– Matome labai profesionaliai suplanuotą operaciją. Pone Medalinskai, pirmiausia smogta buvo į amunicijos sandėlius, vėliau sutraukytos logistikos grandinės, okupantams stinga šovinių, plius maisto ir dabar juos dar veja Ukrainos kariai iš okupuotų teritorijų. Kiek ilgai mes matysim tokį žaibišką ir galingą proveržį? Kaip kalbama Ukrainoje?

A. Medalinskas: Tai iš tikrųjų yra įdomus klausimas ir manau, kad jokie nei karo ekspertai, juo labiau karininkai apie tai nepasakos. Nors tam tikros informacijos aš turėjau, kad gali būti puolimas prie Charkivo. Aš kiekvieną kartą klausiau: o Chersone kaip įsivaizduoja tą kontrpuolimą? Nes čia tų pajėgų nepakanka. Taigi ukrainiečių karinių pajėgų nėra tiek daug, kad jie galėtų išvaduoti, pavyzdžiui, visą Donbasą.

Antras dalykas yra problema su logistika. Jie negali irgi per daug nutolti. Taip, užėmę Kupjanską ir Iziumą iš principo kirto labai stipriai per Rusijos logistiką ir galimybę atsivežti ir kariuomenės, ir ginkluotės per šituos du miestus, kurie yra labai svarbūs geležinkelio ir transporto mazgai. Bet patiems ukrainiečiams taip pat reikia mąstyti apie savo logistiką ir yra nuolat pasakoma, kad jie negali nutolti per daug.

Mūšiai Luhanske / AP nuotr.

Taigi iš tikrųjų dabar matau, kad, pavyzdžiui, kalbant apie Luhansko sritį, daugiausiai kalba Luhansko srities gubernatorius Sergejus Gaidajus. Kai kas net sakė: tai kam reikalingas Ukrainai dar toks gubernatorius, kuris jau yra Dnipre? Man jį teko matyti Lvive ne taip seniai, vadinasi, kad ta Luhansko sritis yra beveik okupuota. Bet dabar jis sako, kad iš Rubižnės, Kreminos bėga, kad Ukrainos kariuomenė yra jau prie Lysyčansko. Bet tos informacijos kol kas oficialiai nepatvirtina kiti šaltiniai, kaip ir nepatvirtina informacijos, kad Ukrainos kariuomenė užėjo į Donecko oro uostą.

Taigi matysime, kur toliau bus judama. Iš tikrųjų dabar jau yra tikrai daugiau paslapties kalbant ir su žmonėmis, kurie yra fronte, neaišku, kuria kryptimi jie dabar gali judėti ir kur dar gali atakuoti Rusijos kariuomenę šitame šiauriniame fronte.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Pone Matoni, galime spėlioti, kiek laiko praeina, tarkim, nuo atsiimtos gyvenvietės, nuo pasiektos sienos su Rusija. Informacija dozuojama. Kiek ilgai mes tai matysime ir kam to reikia?

A. Matonis: Manau, mes matysime informacijos dozavimą iki pat karo pabaigos, kad ir kada ji būtų. Karo rūkas – būtinas. Kai priešas yra toks, kaip Rusijos Federacijos pajėgos, kurie, kaip mes matome, neturi efektyvios karinės vadovavimo ir valdymo sistemos, jų elementarūs ryšiai yra gana sutrikę, vadinasi, labai pravartu Ukrainos kariuomenei sukurti tam tikrą įspūdį, nupiešti paveikslą, kuris taip pat klaidintų priešą. Nors to kaina – Ukrainos visuomenė irgi iki galo nežinos, kur dabar viskas yra. Mes matome informacinę higieną. Nepaisant to, kad ukrainiečiai jos yra neblogai išmokę, vis tiek ji nėra šimtaprocentinė.

Matėme ir vaizdo klipus iš atsiimtų miestų arba miestų prieigų prie žinomų objektų, kurie realiai nupiešė vaizdą, kur yra Ukrainos pajėgos. Bet klaidinimas, tam tikras informacijos dozavimas yra esminė sėkmingos operacijos sąlyga.

Aleksandras Matonis / asmeninio archyvo nuotr.

– Pone Medalinskai, kai kurie ekspertai yra atsargesni ir prasidėjus kontrpuolimui svarstė, kad negali viskas taip paprastai baigtis, negali tu dešimtis kilometrų veržtis į priekį ir nesulaukti jokio atsako. Kokių veiksmų imsis Rusija, jūsų akimis žiūrint?

A. Medalinskas: Iš tikrųjų Rusija gali bandyti stabdyti, pavyzdžiui, kitoje pusėje Kolo upės gali bandyti stiprinti gynybą. Klausimo nėra. Rusija gali bandyti kažkaip intensyvinti to paties Bachmuto, Siversko puolimą. Bet čia yra sudėtinga situacija. Jeigu tu perkerti logistinius kelius ir palieki, ką padarė Ukraina, dabar tiktai kariuomenės ir ginkluotės galimą įvežimą tik iš rytinės pusės, tai iš principo tu apriboji pačią Rusiją duoti kažkokį rimtesnį atsaką. Taigi logistika irgi tuos dalykus riboja.

Ukrainos kariai / AP nuotr.

Ar gali dabar kažką padaryti Chersone ar prie Zaporižios? Mes matysime. Gali būti, kad ar Ukraina, ar Rusija smogs dar kažkurioje kitoje vietoje, negu dabar įvyko šitas Ukrainos kontrpuolimas. Rusija iš nevilties vakar apšaudė nemažą dalį Ukrainos teritorijos. Iš tikrųjų per visą Ukrainą gaudė oro pavojaus sirenos, net ir Černivcių regione, kuris toli nutolęs nuo fronto linijos.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Rusija dar kerta ne tik per šiaip civilius objektus, bet ir per šiluminę energiją, elektros energiją gaminančius infrastruktūrinius objektus, pirmiausiai Charkivo penktą šiluminę elektrinę. Manau, ateityje tokių smūgių į elektrines ir elektros komunikacijos linijas padaugės.

– Pone Matoni, ko imsis Rusija?

A. Matonis: Mano nuomone, kvailiausias ir į pražūtį vedantis žingsnis būtų kovinių operacijų sustiprinimas Bachmuto kryptimi. Tai, kad jie „sėkmingai“ klodami tūkstančius ir tūkstančius savo karių, aukodami juos, artėja… Tą „sėkmingai“ įrašyčiau į kabutes, nes priartėjimo greitis yra nepaprastai mažas, per kelis mėnesius 10 kilometrų. Tai jeigu jie tą toliau darys, Ukrainos pajėgos tą iš esmės vienintelę besikaunančią Rusijos grupuotę atkirs, izoliuos ir turėsime labai daug nukautų arba pasidavusių į nelaisvę Rusijos karių.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip greitai tai įvyks?

A. Matonis: Jeigu ukrainiečiai puls tokiais tempais ir toliau, tas dalykas įvyks pakankamai greitai. Žinote, aš ne Arestovyčius, nesakysiu, kad per 2–3 savaites, bet tai iš tiesų yra savaičių reikalas. Taip pat svarbu, būtina, kas jau buvo kalbėta, užtikrinti savo logistiką. Taip pat būtina užpildyti tas atkovotas teritorijas savo kariniu turiniu, teisėsaugos turiniu, sukurti filtracijos sistemą tam, kad nebūtų įvairių netikėtumų.

Žinome, kad Ukrainoje tikrai veikia dešimtys žvalgybinių diversinių grupių, kasdien su jomis sėkmingai kovojama, bet negalima leisti to, kad kokie nors Rusijos diversantai bandytų Ukrainos teritorijoje daryti tą patį, ką Ukrainos partizanai daro Rusijos laikinai okupuotose teritorijose.