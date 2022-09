Arestovyčius: Po Ukrainos kontrpuolimo Putinas tryps kojomis ir rėks

Kruvinasis diktatorius bandys dėl visko kaltinti Rusijos kariškius, bet jie jau „pamišę“ ir mato, kad dėl visko kaltas V. Putinas, sako Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius.

Apie tai jis tiesioginės transliacijos metus kalbėjosi su Rusijos žmogaus teisių gynėju Marku Feiginu.

O. Arestovyčiaus nuomone, po Ukrainos kontrpuolimo, V. Putinas Saugumo Taryboje klaus, ką gali padaryti Rusijos kariuomenė.

Vadai praneš diktatoriui apie pralaimėjimus ir nesėkmes, pasakys, kad jie taip pat turės atsisveikinti su grupuote Chersono srityje. Rimtos Rusijos armijos problemos labai nuliūdins V. Putiną. Kariškiai sakys, pažymėjo O. Arestovyčius, kad jiems reikia trauktis, nes greitai nebegalės tiesiog apsiginti, niekas net nekalbės apie puolimą.

„Putinas tryps kojomis, šauks: kaip jūs leidot tam nutikti. Rusijos Federacijos vadovybė sakys, kad strateginė aviacija neišspręs taktinių problemų“, – kalbėjo O. Arestovyčiaus.

Jis pažymėjo, kad Rusijos vadovybė supranta, kad kariuomenės perkėlimas jiems nepadės. Ukrainos kariuomenė vis tiek smogs įsibrovėliams, kai tik jie perkels savo pajėgas. Net jei jie tam skirs penkias dienas, niekas nepadės užpuolikams, pažymėjo O. Arestovyčiaus.

„Ir tai yra katastrofa. Putinas privedė prie šios katastrofos. Dabar jam reikia skubiai surasti kaltininkus, bet Rusijos kariuomenė, kaip suprantu, yra pasiutimo stadijoje. Generolai supranta, kad dabar už tai atsakingi. Ir jie supranta, kad tai jis (Putinas) atvedė kariuomenę su savo įsakymais... Šaukimas, ardymas, griebimasis už krūtinės, bet daugiau nėra ką daryti“, – kalbėjo Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas





