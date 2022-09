Čilėje vyksta referendumas dėl diktatūros laikais parengtos konstitucijos pakeitimo

Čiliečiai sekmadienį prie balsadėžių spręs, ar priimti atnaujintą konstituciją, kuria siekiama inicijuoti fundamentalių pokyčių šalyje.

Nors anksčiau Čilės gyventojai didele persvara nubalsavo už dabartinės konstitucijos, priimtos 1980 metais Augusto Pinocheto diktatūros laikais, perrašymą, viešosios nuomonės apklausos rodo, kad naujasis tekstas gali būti atmestas.

Konstitucija perrašyta atsižvelgiant į 2019 metais įsiplieskusių masinių protestų reikalavimus naikinti gilią socialinę nelygybę, tačiau keli 388 straipsnių siūlomo projekto punktai pasirodė esą prieštaringai vertinami.

„Aš ją atmesiu, nes tai – blogai inicijuota konstitucija“, – naujienų agentūrai AFP Santjage sakė 66 metų namų šeimininkė Maria Angelica Ebnes.

„Tai buvo padaryta per prievartą, naudojant smurtą“, – teigė ji.

2019 metų spalį daugiausia sostinėje kilo protestai, kuriems iš pradžių vadovavo studentai, pasipiktinę planais padidinti metropoliteno bilietų kainas.

Šios demonstracijos peraugo į platesnį nepasitenkinimą neoliberalia šalies ekonomine sistema ir didėjančia nelygybe.

Referendumas Čilėje / AP nuotr.

Nors apklausos rodo, kad naujoji konstitucija bus atmesta, jos šalininkai dar nepraranda vilties – taip pat ir dėl to, ką mato gatvėse.

Skaičiuojama, kad ketvirtadienio vakarą į oficialų kampanijos už naująją konstituciją uždarymą Santjage susirinko 500 000 žmonių, o į raginančiųjų balsuoti „prieš“ renginį – ne daugiau kaip 500.

„Žmonės masiškai eis balsuoti, ir apklausos vėl pasirodys esančios klaidingos“, – sakė Juanas Carlosas Latorre, kairuolio prezidento Gabrielio Borico valdančiosios koalicijos įstatymų leidėjas.

Prezidentas pasisako už naująją konstituciją.

Privalomajame referendume atiduoti savo balsą turi teisę daugiau kaip 15 mln. čiliečių.

Čilės gyventojai jau kartą balsavo dėl konstitucijos perrašymo ir dar kartą – dėl atstovų, kuriems pavesta tai padaryti, išrinkimo, todėl sekmadienį vyksiantis balsavimas bus jau trečias kartas per dvejus metus, kai jie eina prie balsadėžių šiuo klausimu.

Naująjį tekstą parengė konstitucinis susirinkimas, kurį sudarė 154 nariai, daugiausia nepartiniai. Jam priklausė po lygiai vyrų ir moterų, o 17 vietų buvo skirta autochtonų grupių nariams.

Pirmame naujos konstitucijos straipsnyje Čilė apibūdinama kaip „socialinė ir demokratinė valstybė“, taip pat „daugiatautė, daugiakultūrė ir ekologiška“ šalis. Dokumentu oficialiai pripažįstamos 11 autochtonų grupių, kurių nariai sudaro 12,8 proc. iš 19 mln. šalies gyventojų.

Referendumas Čilėje / AP nuotr.

Be kita ko, projektas numato naują valstybinę sveikatos apsaugos sistemą ir žemės grąžinimo autochtonų bendruomenėms procesą. Be to, juo įtvirtinamos naujos teisės, įskaitant teisę į „tinkamą ir orų būstą“, taip pat vienodas atlyginimas už vienodą darbą vyrams ir moterims.

Daugiausia prieštarų sukėlė tai, kad naujajame tekste daug dėmesio skiriama Čilės autochtonų grupėms. Kai kurie kritikai kaltina naujojo teksto autorius bandymu tradiciškai marginalizuotas grupes paversti „aukštesnės klasės“ piliečiais.

Daug diskusijų išprovokavo ir pasiūlymai įteisinti abortą, apsaugoti aplinką ir gamtos išteklius, pavyzdžiui, vandenį, kurį, kai kurių teigimu, eksploatuoja privačios kasybos bendrovės.

Be to, kai kas baiminasi, kad naujasis pagrindinio įstatymo tekstas sukels nestabilumą ir netikrumą, o tai gali pakenkti ekonomikai.

Jeigu dokumentui pritartų dauguma rinkėjų, prasidėtų kelerius metus galintis trukti procesas, kol naujoji konstitucija būtų priimta. Kongresas turėtų priimti naujus įstatymus, kad būtų išpildytos naujos konstitucijos nuostatos.

Jei naujasis tekstas bus atmestas, liks galioti dabartinė konstitucija.