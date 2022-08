Europa ginkluojasi – regiono karine galia siekia tapti Lenkija

Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje ginkluojasi Europa, o didžiausia regiono karine galia pretenduoja tapto Lenkija. Varšuva tvirtina, kad šalies kariuomenė taps stipriausia tarp visų NATO šalių Europoje.

Lenkija netrukus atsisakys sovietinių MiG-29 ir Su-22 lėktuvų. Juos keičia amerikietiški F-16 ir F-35. Vakarų gamintojai nespėja greitai vykdyti Lenkijos užsakymų, todėl lenkai iš Pietų Korėjos perka apie tūkstantį tankų, iš jų beveik du šimtai bus pristatyti šiemet. Taip pat bus įsigyti 48 naikintuvai ir per 650 haubicų. Dėl užsakymo dydžio, dalį ginkluotės gamybos korėjiečiai perkels į Lenkiją. Pirkinių iš Pietų Korėjos vertė 14 milijardų eurų.

Lenkijos metinis gynybos biudžetas dabar siekia 12 milijardų eurų ir kasmet augs.

„Lenkija turi ambicija tapti bent jau regiono karine galia“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ teigia „Locked N` Loaded“ komandos narys mjr. Alminas Sinevičius.

Jis tvirtina, kad ateity Vokietija tikrai nusileis Lenkijai.

„Bet ta konkurencija buvo matoma visą laiką – tarp Lenkijos, Vokietijos, tarp Lenkijos, Prancūzijos Europos Sąjungos kontekste“, – priduria pašnekovas.

Ginkluojasi ir Danija – skelbiama, kad į jūrų pajėgas bus investuota beveik pusšešto milijardo eurų. Planuojama atnaujinti šalies karinį laivyną, kuris atitiktų naujus saugumo standartus. Be to, pasak Danijos gynybos ministro, šalis karo laivus ketina statytis ir pati. Pareigūnai neatskleidžia, kiek laivų bus pastatyta per ateinančius du dešimtmečius, tačiau sako, kad dalis šiuo metu naudojamų laivų seni ir privalo būti pakeisti.

Danijos kariai / AP nuotr.

Mjr. A. Sinevičius nurodo, kad Europos karo pramonė turės persiorientuoti.

„20 metų iš principo buvo orientuota į antiteroristinės operacijas. Tai vėlgi, ta pramonė turi keistis“, – akcentuoja pašnekovas.

Alminas Sinevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak jo, ji susidurs su dviem iššūkiais – specialistų trūkumu ir konkurencija dėl žaliavų.

„Supraskime, tai nėra Antrojo pasaulinio karo metai, kai pakali, palituoji ir viskas veikia. Čia aukštosios technologijos, robotika, pusiau autonominės, autonominės sistemos, įvairūs sensoriai. Tai čia reikės specialistų, kurių kiekis turės didėti. Kitas dalykas yra žaliavos. Žaliavų skaičiais varžysis valstybės, koncernai tarpusavyje, nes viskas daroma iš tų pačių žaliavų“, – aiškina mjr. A. Sinevičius.