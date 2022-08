ES šalyse šiemet jau išdegė 700 000 hektarų miškų

Šiais metais ES šalyse jau išdegė 700 000 hektarų miškų.

Tai didžiausias rodiklis šiuo metų laikų nuo tada, kai 2006-aisiais pradėti skelbti bendri gaisrų duomenys, ketvirtadienį pranešė Europos Komisija. „Dar toli gražu ne pabaiga“, – sakė Komisijos atstovas, turėdamas omenyje miškų gaisrų sezoną.

Kokiais duomenimis remiasi Komisija, kol kas neaišku.

Gaisrai Ispanijoje / AP nuotr.

Praėjusios savaitės pabaigoje Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (Effis) duomenys rodė, kad iki rugpjūčio 13 dienos išdegė beveik 660 000 hektarų miškų plotas. Tačiau į šią statistiką neįtraukti mažesni gaisrai, kai pelenais virto 30 hektarų ar mažesnis plotas. Statistika, į kurią įtraukti ir mažesni gaisrai, rodo, kad iki šiol išdegė 715 000 hektarų miškų.

Per praėjusius du mėnesius, reaguojant į pagalbos prašymus, per ES mechanizmą visoje Europoje aktyvuoti 29 lėktuvai ir 8 sraigtasparniai. Žemėje jiems padėjo 369 ugniagesiai ir daugiau kaip 100 automobilių. Per šį mechanizmą šalys gali prašyti pagalbos, jei nesusidoroja su gaisrais. Europos Komisija tada koordinuoja paramą ir padengia didžiąją išlaidų dalį.

Gaisrai Portugalijoje / AP nuotr.

Be to, apie 150 ugniagesių iš Bulgarijos, Rumunijos, Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos ir Norvegijos liepą ir rugpjūtį buvo pasiųsti į Graikiją, kad paremtų vietos ugniagesius, sakoma toliau Europos Komisijos pranešime.