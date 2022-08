„Frontex“: į ES atvykstančių migrantų smarkiai padaugėjo

Į Europos Sąjungą (ES) atvykstančių migrantų skaičius nuo sausio iki liepos išaugo 86 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, penktadienį pranešė Europos sienų agentūra „Frontex“.

Vien per liepą skaičius padidėjo 63 proc. per metus iki 34 570, teigiama „Fontex“ pranešime spaudai. Iš viso nuo sausio iki liepos į ES atvyko 155 090 migrantų. Per sienos kirtimo punktus į ES atvykstantys pabėgėliai iš Ukrainos į šiuos skaičius neįtraukti, nurodė agentūra. „Frontex“ duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios vasarį į ES atvyko 7,7 mln. Ukrainos piliečių.

Užregistruota daugiau nei 14 866 neteisėtų atvykimų Vakarų Balkanų maršrutu, kuris ir toliau yra „aktyviausias“, tai – „beveik tris kartus daugiau“ nei praėjusių metų liepą. Šiuo maršrutu daugiausia atvyksta migrantai iš Sirijos, Afganistano ir Turkijos.

Centriniu Viduržemio jūros maršrutu nuo sausio iki liepos pasinaudojo daugiau nei 42 500 migrantų – 44 proc. daugiau nei per pirmus septynis praėjusių metų mėnesius. Viduržemio jūros rytiniu maršrutu atvyko 22 601 migrantas – „daugiau nei dvigubai“, palyginti su praėjusiais metais. Į Kiprą atvykusių asmenų skaičius sudarė daugiau nei pusę visų aptiktų asmenų skaičiaus, dauguma šių migrantų atvyko iš Sirijos, Nigerijos ir Kongo.

Prie rytinėje ES sienos nuo metų pradžios nelegalių kirtimų skaičius sumažėjo 32 proc. – iki 2923. Šiuo maršrutu keliaujantys migrantai daugiausia buvo Ukrainos, Irako ir Baltarusijos piliečiai.

Kirtimų per Lamanšo sąsiaurį, palyginti su 2021 m. sausio–liepos mėnesiais, padaugėjo 55 proc. – iki 28 tūkst. nustatytų atvejų, praneša „Frontex“.