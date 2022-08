Sprogimus Baltarusijoje politologas vadina žinia Kremliui: jūs čia – ne šeimininkai

Vis dar neaišku, kokie nuostoliai padaryti rusų kontroliuojamame Ziabrovkos aerodrome, esančiame netoli Gomelio Baltarusijoje. Oficiali Baltarusijos versija, kad užsidegė techninė detalė, šalies opozicijos neįtikina. Jos žiniomis, įvyko mažiausiai aštuoni sprogimai. Neatmetama, kad tai galėjo būti partizanų diversija.

Atsargos majoras, ginkluotės ekspertas Darius Antanaitis nurodo, kad tokie sprogimai nėra įprasti.

„Šiuo klausimu aš nelinkęs tikėti ką sako oficialūs asmenys Baltarusijoje. Vis dėlto 8 sprogimai strategiškai svarbioje vietoje, iš kurios vykdomas apšaudymas ir civilių žudymas Ukrainoje. Manau, tai galėtų būti kaip atpildas rusų žudikams už žudynes Ukrainoje“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ sako jis.

O politologas Vytis Jurkonis tvirtina, jog sprogimai buvo netikėti tiek Kremliaus, tiek Baltarusijos režimo atstovams.

„Kas ten iš tikrųjų įvyko, išlieka atviras klausimas, bet (diversantų – LRT.lt) galimybė yra. Maža to, turbūt ne tik tai Baltarusijos diversantai, bet turbūt ir be Baltarusijos kariškių žinios to negalėjo įvykti, bent dalies. Tai irgi rodo Baltarusijos kariškių gretose esantį pasipriešinimą karui Ukrainoje ir supratimą, kas yra realus agresorius ir priešas“, – tvirtina jis.

Vytis Jurkonis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot V. Jurkonio, tai yra žinia Kremliui.

„Žinia yra siunčiama Kremliui, kad jūs čia – ne šeimininkai jūs čia – ne šeimininkai, nepaisant to, kad režimas jums pataikauja, yra papirktas, tai nereiškia, kad visi žmonės ir visi kariškiai mąsto lygiai taip pat“, – nurodo jis.

Politologas įsitikinęs – Baltarusijos pasipriešinimas režimui ir Kremliui tęsis.