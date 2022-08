JAV analitikas: karas žengia į trečiąją fazę, imame matyti Ukrainos pasirengimo vaisius

Pavienės ukrainiečių atakos Rusijos okupuotose vietovėse gali būti tik pradžia – karas žengia į trečiąją savo fazę, ją ženklina Ukrainos kontrpuolimo pradžia. Ilgus mėnesius tam besirengusios Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi realų šansą susigrąžinti net ir visas Rusijos užimtas teritorijas, o Vakarų parama ukrainiečiams tik didės, interviu LRT.lt sakė „Atlantic Council“ Eurazijos centro direktoriaus pavaduotojas Dougas Klainas.

– Antradienį pasirodė pranešimų apie sprogimus Rusijos karinėje bazėje ir aerodrome Kryme. Neoficialiai ataka priskirta ukrainiečiams. Kokia tikimybė, kad tai išties jų darbas? Ar tai gali būti tik pradžia?

– Ukraina viešai neprisiėmė atsakomybės už smūgius Rusijos oro pajėgų bazei Kryme, bet keli ukrainiečių pareigūnai anonimiškai žiniasklaidai patvirtino, kad ataka susijusi su Ukraina ir šalies specialiosiomis pajėgomis.

Tai galėjo būti ir netyčinis incidentas, bet daug ekspertų žvelgia į užfiksuotą medžiagą ir daro išvadas, kad prieinama informacija leidžia manyti, jog tai buvo smūgis, o ne nelaimingas atsitikimas, kokių esame matę rusų amunicijos sandėliuose ir kitur. Tad labai tikėtina, kad tai buvo ukrainiečių smūgis ir jis buvo gana drąsus.

– Ar manote, kad atsakomybės neprisiėmimas yra sąmoningos Kyjivo strategijos dalis?

– Be abejonės. Dabartiniai įvykiai primena panašią situaciją ir Ukrainos reakciją į smūgį Rusijos kuro talpyklai Belgorode. Kiek anksčiau Ukrainos sraigtasparniai kirto Rusijos sieną, įskrido į šalies teritoriją ir sunaikino šią kuro talpyklą. Panašiai kaip ir šio smūgio atveju, tai buvo drąsi ataka, o Rusija manė, kad ukrainiečiai to nepajėgtų padaryti. Tada Ukrainos Vyriausybė taip pat viešai neprisiėmė atsakomybės, bet akivaizdu, kad tai buvo ukrainiečių smūgis.

Įtariami ukrainiečių smūgiai Rusijos karinei bazei Sevastopolyje / AP nuotr.

Viešai neprisiimdami atsakomybės ukrainiečiai to tarsi akivaizdžiai per daug nekiša Rusijai į akis, tarsi suteikia Rusijai kiek erdvės vengti būtinybės iš karto atsakyti ir eskaluoti padėtį, tam tikra prasme tai padeda išsaugoti veidą. Tad tai strategija, kuria siekiama išvengti didelės Rusijos reakcijos ir eskalacijos.

– Tuomet kaip vertinate Rusijos reakciją, kodėl jie viešai nekaltina ukrainiečių? Ar vien dėl to, kad tai tampa pažeminimu rusams?

– Taip, pripažinusi, kad ukrainiečiai padarė ką nors tokio drąsaus suduodami smūgį taip toli už Rusijos linijų ir tokiai simbolinei vietai, Rusija patirtų pažeminimą. Krymas yra Vladimiro Putino karūnos deimantas, kurį jis iš Ukrainos atėmė 2014-aisiais. Vaizdo įrašai, kuriuose matėme Krymo paplūdimiuose gulinčius atostogaujančius rusus ir staiga raketų smūgių išgąsdintų žmonių automobilių spūstis, to užtenka, kad suvoktum, kaip visa tai rusams buvo netikėta.

Rusai buvo nuolat maitinami dezinformacija, kaip gerai Rusijai sekasi kare, kaip nesiseka Ukrainai ir kokios sumišusios yra ukrainiečių pajėgos. Tikra informacija ir tokie tikri smūgiai kaip šis, jie išmuša skylę Rusijos naratyve.

Rusijos aneksuotas Krymas / AP nuotr.

– Ukrainos pareigūnai kalbėjo, kad šalies pajėgos pradės kontrpuolimą rugpjūtį arba rudens pradžioje. Ar mes ir matome į kitą pusę besiverčiančią bangą, ar tai bus daugiau lokalūs ėjimai pietuose, o vėliau rytuose?

– Manau, galima sakyti, kad karas žengia į trečią didelę fazę. Pirmoji fazė buvo nepavykęs Rusijos blickrygas, kai buvo mėginta užimti Kyjivą, kitus didelius Ukrainos miestus, bet juos ukrainiečiai sėkmingai apgynė. Antroji fazė buvo itin sunkus artilerijos mūšis rytuose, Donbase, ten Rusijai pavyko pasiekti tam tikrų pergalių.

Per šią, trečiąją, fazę mes pamatysime Ukrainos kontrpuolimą. Ukraina mėnesių mėnesius treniravosi, gavo iš Vakarų itin pažangios sunkiosios karinės įrangos, mokėsi ją naudoti. Dabar mes imame matyti tų pasirengimo mėnesių įtaką.

Ukraina sau kuria geras pozicijas bandyti susigrąžinti Chersoną, prie to ir prisideda pastarieji įvykiai. Neseniai matėme, kaip naudodamasi HIMARS ir kitomis ilgojo nuotolio raketų sistemomis Ukraina sunaikino tiltus per Dnipro upę, taip apsunkindama galimybes Rusijai sustiprinti savo pajėgas Chersone. Nors pastarasis smūgis Kryme turi įvairių pasekmių, viena jų – ten buvo sunaikinti, kaip pranešama, galbūt 9 rusų naikintuvai, kurie tikrai būtų buvę naudojami Chersonui ginti ir ukrainiečiams, kurie bandys išlaisvinti šį miestą, atakuoti.

– Ukrainiečiai prašė daugiau ginklų, nei yra gavę, tad ar jie turi išteklių ir įrankių, ginklų, kad galėtų vykdyti sėkmingą kontrpuolimą?

– Ukraina įrodė, kad gali itin reikšmingai panaudoti tuos įrankius, kuriuos gauna. Ji juos naudoja protingai ir ryžtingai. Bet taip, Ukrainai reikia daugiau. Ukrainos ginkluotosios pajėgos kartoja, kad jei Vakarų tikslas – Ukrainos pergalė kare, teritorijos išlaisvinimas, tada Ukrainai reikia daugiau sunkiosios ginkluotės. Tokios kaip salvinės ugnies raketų sistemos HIMARS, jų ukrainiečiams reikia daugiau, taip pat reikia didesnio nuotolio amunicijos.

JAV išbando M142 HIMARS raketų sistemas / „Vida Press“ nuotr.

Dabar, kiek pamenu, Ukrainai buvo perduota tik 16 HIMARS raketų sistemų ir amunicijos, kuri negali šaudyti itin toli. Vadinasi, šios sistemos turi būti arčiau fronto linijos, jos yra pažeidžiamesnės, nei būtų tuo atveju, jei galėtų būti atitrauktos gilyn ir geriau apsaugotos ir smogtų giliau į Rusijos teritoriją.

Tad Ukraina padarys įstabių dalykų su tuo, ką turi. Bet jei mūsų tikslas – pergalė, tada Ukrainai reikia daugiau ir geresnių ginklų.

– Ar Ukrainos kontrpuolimas ir toliau tęsis tokia slapta forma kaip ir šie pirmieji smūgiai? Ar tai būtų naudinga ne tik Ukrainai, bet ir Vakarams, kurie galbūt neturėtų viešai aiškinti, kiek ir kokių ginklų perduoda, taip išvengdami rėksmingos Rusijos reakcijos?

– Didelio kontrpuolimo vykdyti slapta neįmanoma. Ukraina ilgainiui perkels savo pajėgas teritorijoje, atsiims ir išvaduos miestelius, miestus ir galų gale didžiuosius centrus. To slapta nepadarysi, tai darys dešimtys tūkstančių karių, sunkioji karinė technika.

Bet tokie smūgiai ir slaptos operacijos, kurių tikslas yra pasiekti ribotų specifinių tikslų, tai tęsis. Jau matėme, kaip Ukrainos specialiosios pajėgos sugebėdavo išgelbėti okupantų pagrobtus ukrainiečių merus. Manau, karui tęsiantis to mes matysim daugiau, galbūt tai nebus taip viešai eskaluojama, bet kai Ukraina pasiekia didelių laimėjimų, išlaisvina gyvenvietes, ji nori, kad apie tai sužinotų visas pasaulis. Pirmiausia – tai kelia ukrainiečių kovinę dvasią, antra – smukdo rusų dvasią, trečia – suteikia dar daugiau pasitikėjimo Ukrainos partneriams Vakaruose, kad Ukraina tikrai gali laimėti, todėl šaliai reikia teikti daugiau pagalbos ir pagalba atsiperka.

Ukrainiečių kariai Zolotės 4-ojoje zonoje Luhansko apylinkėse (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

– Ką realiai Ukraina gali pasiekti kontrpuolimu: ar atsiimti didelius miestus, ar susigrąžinti visą okupuotą teritoriją? Juk rusai gali tiesiog imti grasyti branduoliniais ginklais.

– Jei Ukraina ir toliau remsis pastarųjų savaičių sėkme, toliau taip protingai naudos ginklus ir resursus, ji tikrai turi šansą išvaduoti dideles okupuotos teritorijos dalis, galbūt netgi viską, ką okupavo Rusija.

Vis dėlto, manau, svarbu kiek apriboti mūsų lūkesčius, nes vienas smūgis giliai Rusijos teritorijoje nereiškia, kad visas Krymas bus išvaduotas jau rytoj. Juk susitelkusi į Chersoną Ukraina sunaikino tiltus per Dnipro upę, kad rusai nesustiprintų savo gynybos, tai apsunkins ir ukrainiečių pajėgų kėlimąsi per upę ir judėjimą tolyn į pietus link Krymo. Artimiausia perkėla per upę yra gal už 125 mylių (200 km – LRT.lt) nuo Chersono, Zaporižioje. Tad daug dėmesio bus nukreipta ten. Ukrainos laukia ilgas kelias, bet ji rodo mums, kad turi šansą laimėti.

– Ar įmanoma, kad kartu su ukrainiečių sėkme imtų mažėti Vakarų parama šaliai?

– Galbūt, įvykti gali daug kas, bet manau, kad kuo sėkmingesnė bus Ukraina, tuo daugiau ji gaus pagalbos ir ginklų. Tokią tendenciją jau matome. Iš pradžių Vakarai nenorėjo tiekti Ukrainai daugiau ginklų ir išteklių, bet ukrainiečių sėkmė mūšio lauke privertė persigalvoti. Pastaruoju metu matėme išaugusias netektis rytuose, tada daug vakariečių ėmė kalbėti apie Ukrainos nuovargį, bet didelės pergalės teikia džiaugsmą ukrainiečiams ir Ukrainos draugams. Tad daugiau pergalių reikš ir daugiau pagalbos.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– O kaip Rusija, ar ji turi dar ką nors, ką gali mesti, kad sustabdytų kontrpuolimą, ar viskas jau yra mūšio lauke?

– Rusijos pusėje viskas yra priešingai. Ukraina gauna daugiau ir geresnių ginklų, atsargų, o Rusijos atsargos vis labiau senka. Matome, kad Rusijai vis sunkiau permesti atsargas ten, kur jų reikia. Atsargos mažėja.

Šis smūgis Kryme taip pat reiškia, kad Rusija netikėjo, jog ukrainiečiai gali smogti taip toli. Tai reiškia, kad dabar Rusijai reikės skirti resursų ir karių platesnės teritorijos gynybai, teritorijos, kurią ji laikė gana saugia. Tad tai taps papildoma našta.

Matome ir Vakarų sankcijų poveikį Rusijos tiekimo grandinėms, logistikai. Prieš kelias dienas pasirodė žinia, kad Rusija turi ardyti komercinius lėktuvus dalims, nes negali nusipirkti reikiamų detalių dėl Vakarų įvestų apribojimų.

Tad logistikos prasme Ukrainai viskas atrodo vis geriau, o Rusijai – tik liūdniau.