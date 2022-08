„Tokie vyrai, kaip aš, vadinami išdavikais“ – kaip ukrainiečiai stengiasi išvykti iš Ukrainos

Daugumai Ukrainos vyrų uždrausta išvykti iš šalies. Tačiau vis dažniau išvykti norintys vyrai randa būdų tai padaryti, tai dažnai turi ir tam tikrą kainą.

Antonas (vardas pakeistas) buvo verslininkas Ukrainoje. Vasario 24 d. jis su žmona ir dviem vaikais išvyko link pasienio, kad išvengtų Rusijos invazijos. Kelionė, kuri paprastai trunka vos kelias valandas, užtruko beveik visą dieną.

Tačiau dar kelionės metu prezidentas Volodymyras Zelenskis uždraudė vyrams nuo 18 iki 60 metų išvykti iš šalies.

Tai reiškė, kad Antono žmonai ir vaikams buvo leista vykti į Europos Sąjungą, o jis liko ir iš karto pradėjo ieškoti būdų, kaip vėl susitikti su savo šeima.

„Pareiga šeimai buvo prioritetas“, – sakė Antonas. Jis nuvažiavo į pasienyje su Rumunija esantį kaimą, kad persikeltų per Tisos upę.

„Mūsų buvo keletas vyrų. Bet vietiniai gyventojai mus išdavė ir mes buvome sugauti. Mums net nepavyko pasiekti upės", – DW pasakojo Antonas ir pridūrė, kad vėliau sužinojo, jog kontrabandininkai paprastai už 5000 dolerių (4930 eurų) prie upės nuveža po keturis žmones ir parodo, kur reikia persikelti. Antonas iš karto buvo pašauktas į kariuomenę, tačiau jam nebuvo tinkamos užduoties, todėl jis grįžo namo ir vėl planavo išvykti.

Pabėgėliai iš Ukrainos / T. Biliūno/BNS nuotr.

Patarimai socialiniuose tinkluose

Draudimas išvykti iš šalies netaikomas vienišiems tėvams, vyrams, auginantiems tris ar daugiau vaikų, ir neįgaliesiems. Draudimas taip pat netaikomas užsienio universitetų studentams, humanitarinės pagalbos transporto vairuotojams ir asmenims, nuolat gyvenantiems užsienyje.

Kai kurie vyrai, kurie nepriklauso nė vienai iš šių kategorijų, bet nori išvykti iš Ukrainos, renkasi maršrutą per Rusijos aneksuotą Krymą. Kiti stoja į užsienio universitetus, įsidarbina savanoriais skubios pagalbos vairuotojais arba bando pėsčiomis kirsti vadinamąją žaliąją sieną.

Socialiniuose tinkluose galima rasti įvairių patarimų. „Instagram“ paskyra „Departure for Everyone“ turi daugiau nei 14 tūkst. sekėjų. Privačiuose pokalbiuose dalijamasi informacija, kaip už 980 eurų per dešimt dienų atgaline data įstoti į Lenkijos ar kitą Europos universitetą, nurodant datą iki karo pradžios.

Karo pabėgėliai iš Ukrainos / AP nuotr.

„Tokie vyrai, kaip aš, vadinami išdavikais“

Antonui pavyko išvykti iš Ukrainos padedant draugų vadovaujamam labdaros fondui.

„Fondas kreipėsi dėl leidimo išvykti. Visi išvažiavome, automobiliai su humanitarine pagalba grįžo į Ukrainą, bet aš likau ES teritorijoje. Tokie vyrai, kaip aš, vadinami išdavikais“, – sakė jis.

„Nebijau fronto, ir, jei neturėčiau vaikų, jau seniai ten būčiau. Bet mes susilaukėme vaikų ne tam, kad mano žmonai tektų kažkaip vienai su jais išgyventi“, – pridūrė jis.

Atrodo, kad yra nemažai norinčių išvykti iš šalies. „Telegram“ kanalą „Legal Move Abroad“ seka daugiau nei 53 tūkst. naudotojų, o atsarginį kanalą „Help at the Border“ – daugiau nei 28 tūkst. Už 1500 JAV dolerių išduodamas pažymėjimas, atleidžiantis asmenį nuo karinės tarnybos dėl sveikatos problemų. Taip pat siūloma išvykti iš šalies neva kaip humanitarinės pagalbos sunkvežimio vairuotojui. Teigiama, kad tai suteikia galimybę dešimčiai vyrų per dieną išvykti iš šalies už 2000 dolerių.

„Telegram“ taip pat skelbia žmonių, kurie tariamai naudojosi šiomis paslaugomis, atsiliepimus: „Vykau kaip pagalbininkas, viskas praėjo daug greičiau ir lengviau, nei maniau“; „Dėkoju už pagalbą mano sūnui, jis dabar yra Italijoje“; „Atvykau į Bulgariją, esu dėkingas“. DW kreipėsi į kelis iš šių paslaugų gavėjų, tačiau tik vienas iš jų atsakė, teigdamas, kad nenori „niekuo rizikuoti ar ką nors pasakoti“.

Ukrainos karo pabėgėliai Vengrijoje / Asociatyvi AP nuotr.

Daugiausia ukrainiečių pabėgėlių yra Lenkijoje ir Vokietijoje

Jungtinių Tautų duomenimis, nuo vasario 24 d. į užsienį pasitraukė daugiau kaip devyni milijonai ukrainiečių. DW pasiteiravo Ukrainos pasienio kontrolės tarnybos, kiek vyrų patenka į šį skaičių, tačiau atsakymo kol kas negavo. Kovo 1 d. Ukrainos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad į šalį grįžo apie 80 tūkst. tarnybai tinkamo amžiaus vyrų, dauguma jų grįžo po vasario 24 d., „ginti suvereniteto ir teritorinio vientisumo“.

Daugiausia pabėgėlių priėmė Lenkija ir Vokietija. Nuo vasario 24 d. iki birželio 7 d. Lenkija užregistravo 3,6 mln. pabėgėlių, iš kurių 432 tūkst. yra 18–60 metų amžiaus vyrai. Vokietijoje nuo vasario pabaigos iki birželio 19 d. užregistruota 867 214 pabėgėlių. Kovo mėn. Federalinės vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 48 proc. atvykėlių buvo moterys su vaikais, 14 proc. – vienišos moterys, 7 proc. – vyrai su vaikais ir 3 proc. – vyrai, atvykę vieni.

Ukrainos karo pabėgėliai / AP nuotr.

Peticija ir daugybė kyšių

Gegužės mėnesį Odesos miesto teisininkas Aleksandras Gumirovas inicijavo peticiją, kurioje reikalaujama, kad Kijevas panaikintų draudimą vyrams vykti į užsienį, o vietoj to raginama kviesti savanorius. Vos per kelias dienas peticija surinko 25 000 parašų, todėl prezidentas turėjo ją apsvarstyti. Volodymyro Zelenskio atsakas buvo toks: peticiją reikėtų adresuoti karių, žuvusių ginant Ukrainą, tėvams.

A. Gumirovas vis dar mano, kad draudimas yra beprasmis. „Jei žmogus nori ginti savo laisvą, mylimą gimtąją šalį, savo namus ir šeimą, nėra reikalo drausti išvykti“, – sakė jis ir pridūrė, kad draudimas yra nereikalingas ir tuo atveju, jei žmonės nenori ginti savo namų.

Pasak A. Gumirovo, daugelis vyrų Ukrainoje šiuo metu neranda darbo, negali išmaitinti savo šeimų ir nemoka mokesčių. Be to, pasak jo, draudimas skatina korupciją. Jis teigia, kad kasdien gauna užklausų apie galimas spragas, kaip išvengti draudimo, ir priduria, kad prie kiekvienos užklausos pridedamas kyšio pasiūlymas.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukrainos kariai / AP nuotr.

Kijevo teisininkas Dmytro Busanovas pareiškė, kad, remiantis Konstitucija, teisės išvykti iš Ukrainos apribojimas gali būti reglamentuojamas tik įstatymu, o tai iki šiol nebuvo padaryta. Jis mano, kad dabartinis draudimas yra neteisėtas. „Sulaukiu daug skundų, bet žmonės nenori bylinėtis teismuose“, – sakė D. Busanovas. Jis teigė manantis, kad būtų galima kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Per mažas savanorių skaičius

Į užsienį keliaujančius ukrainiečius vyrus dažnai smerkia kovojančių vyrų žmonos, teigė anonimiškumo pageidavusi ukrainiečių teisininkė. Jos vyras savanoriškai stojo į fronto liniją. Ji sakė, kad iš esmės pritaria D. Gumirovo peticijai, tačiau mano, kad ji suformuluota neteisingai – joje daroma prielaida, kad visi žmonės gali tiesiog išvykti ir „leisti savanoriams kovoti. Tai yra neteisinga.“ Teisininkė, šiuo metu su vaikais esanti Europos Sąjungoje, teigė, kad savanorių yra per mažai. Jos vyras norėjo kovoti, bet jis taip pat nori matytis su savo vaikais, pasakojo ji. Teisininkė siūlo suteikti kariams trumpas atostogas ir leisti jiems keliauti į užsienį.

Antonas su žmona ir vaikais apsigyveno vienoje iš ES šalių. Jis mokosi kalbos ir ieško darbo. Jis neatmeta galimybės grįžti namo, jei Ukraina laimėtų karą. „Taikos metu visada sakiau, kad Ukraina yra viena geriausių vietų gyventi.“

Jis teigia, kad yra patriotas, ir priduria, jog nori, kad karas kuo greičiau baigtųsi. „Siunčiu pinigus kariuomenei“, – sako Antonas. „Esame toli, bet tai nereiškia, kad esu išdavikas.“