Nepavykus migrantų išsiųsti namo, Lietuvos laukia sunkus integracijos kelias: „Nuo šitos problemos niekur nepabėgsime“

Į Lietuvą atvykus šimtams migrantų, Vyriausybė teigė, kad jie bus išsiųsti namo. Tačiau tai neįvyko. Kas bus toliau?

Birželį Seime vykusioje diskusijoje vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius gynė Vyriausybės vykdomą kietos sienos ir migracijos politiką: „VRM pozicija buvo inspiruota visuomenės nuotaikos.“

„Jeigu jūs pavartytumėte visų portalų vedamuosius [praeitą vasarą], tai pamatytumėte vieną dalyką – kodėl valdžia nesusitvarko, [...] ne visus deportuoja“, – sakė jis.

A. Abramavičius kalbėjo migrantų, taip pat savanorių, kuriuos prieš kelis mėnesius pareigūnai peikė už tariamą darbą prieš valstybę, akivaizdoje. Patys migrantai buvo vadinami grėsme.

„Dabar galime pradėti šią diskusiją, kuri prieš metus būtų buvusi neįmanoma“, – pridūrė jis.

Priėmus tūkstančius Ukrainos pabėgėlių, keičiasi visuomenės požiūris į prieglobsčio prašytojus, sakė viceministras. Per diskusiją pareigūnai paragino visuomenę priimti prieglobsčio prašytojus ir jais rūpintis taip pat, kaip tai daroma su nuo Rusijos invazijos bėgančiais ukrainiečiais.

Šie keli tūkstančiai žmonių beveik metus praleido de facto sulaikyti, uždaryti keliuose po Lietuvą išsibarsčiusiuose migrantų centruose. Jie ten pateko po to, ką Baltijos šalių pareigūnai ir Briuselis vadina Minsko režimo „hibridine ataka“.

Prieglobsčio prašytojai Lipliūnuose, Druskininkų sav. / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Praėjusių metų vasarą Baltarusija atvėrė migracijos kelią į Europą žmonėms iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Daugeliu atvejų Baltarusijos pareigūnai juos varė Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienų link. Ten jie liko įstrigę miškuose, stumiami iš abiejų pusių.

Lietuva su tokiu migrantų antplūdžiu susidūrė pirmą kartą. Pareigūnai sako, kad tai nebuvo natūrali pabėgėlių banga, ji skyrėsi nuo Viduržemio jūros regiono migracijos. Šiuo atveju tai buvo aiškus Minsko ir Maskvos bandymas panardinti Baltijos šalis ir Lenkiją į chaosą.

Kai kuriems žmonėms pavyko patekti į Lietuvą. Daugeliu atvejų jie buvo sulaikyti likusiai metų daliai, kol jų prieglobsčio prašymai buvo nagrinėjami. Tai taip pat buvo taikoma nepilnamečiams ir šeimoms – šį žingsnį kritikavo pasaulinės žmogaus teisių organizacijos.

Galiausiai prieglobstį gavo tik keli asmenys. Kitų prašymai vis dar neišnagrinėti. Dar daugiau žmonių prašymai buvo atmesti.

Lietuva, kovodama su neteisėta migracija, buvo užsibrėžusi tikslą skatinti arba priversti, kad žmonės sutiktų būti išsiųsti. Vis dėlto šimtai jų lieka šalyje su neapibrėžtu teisiniu statusu – be prieglobsčio, bet su teismo sprendimu priversti grįžti namo.

Dauguma jų atsisakė 1000 eurų vertės pasiūlymų savanoriškai grįžti arba atsisakė parodyti dokumentus, kurie būtų buvę reikalingi prieš deportaciją. Taigi jie lieka teisinėje nežinioje, tačiau nebėra sulaikyti migracijos centruose.

Būtent čia ir kyla klausimas, kas bus toliau.

Migrantai Lietuvoje / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Šešėlinė ekonomika

Viename Vilniaus restorane du verslininkai pirmiausia pradėjo nuo to, kad įdarbino baltarusius, kurie bėgo nuo žiauraus susidorojimo po 2020 m. rugpjūčio rinkimų. Dabar jie padeda ir ukrainiečiams, pasiūlė darbą ir vienam prieglobsčio prašytojui iš Afganistano.

Liepos pradžioje Vyriausybė suteikė dokumentų neturintiems migrantams teisę ieškoti darbo po 12 mėnesių, praleistų šalyje, net jei jų prieglobsčio prašymai buvo atmesti.

„Karas Ukrainoje parodė, kad kiekvienas žmogus yra svarbus, nesvarbu, nuo kokio karo bėga, – sako Giedrė Selenytė, viena iš restorano savininkų. – Žiūrėdami iš žmogiškumo pusės, padėjome integruoti ukrainiečius, padėkime ir kitiems. Sunku suvokti, kad kai kurie žmonės laikomi ne visai žmonėmis mūsų šalyje.“

Laikui bėgant, pasak restorano bendrasavininkio Roberto Narkaus, pasikeitė migrantų ir Lietuvos žmonių, net ir pareigūnų, santykiai.

„Daug yra įsitikinimų, tie patys [migrantai] pasakoja, kad kai atvažiavo, buvo sudėtingas santykis su prižiūrėtojais, bet dabar jie puikiai sutaria – ir susikalba, ir miestelyje susitinka su savo prižiūrėtojais. Jie yra draugai, – sako jis. – Pasitikėjimą įgavo ir [problemos] išsisprendė.“

Giedrė Selenytė / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

„Nuo šitos problemos niekur nepabėgsime. Jeigu dabar išmoksime susitvarkyti su keliais tūkstančiais žmonių, ta patirtis bus naudinga ateityje“, – priduria Robertas.

Tačiau, įdarbindami dokumentų neturinčius migrantus, jie rizikuoja suerzinti dalį savo klientų.

„Nėra labai populiaru, ką mes darome. Čia irgi buvo eksperimentas, kiek mūsų auditorija, [tas] auksinis jaunimas, [...] mūsų sprendimą palaikytų. Tai yra didelis klausimas“, – sako Robertas.

„Mes puikiai suprantame, kad tai gali būti antireklama. Dėl to noriu atsiriboti nuo bandymų keisti nuomonę, o kalbėti apie techninius dalykus“, – pridėjo jis.

Pirmiausia jie buvo priversti įdarbinti šį asmenį kaip savanorį, nes vis dar laukiama dokumentų. Dėl tokios biurokratijos migrantai tapo pažeidžiami.

„Tai gali auginti šešėlį. Pasiimi žmogų vieną mėnesį, nemoki, išmeti, paskui kitą, ir taip nuvarysi į [skurdą]“, – nuogąstauja ji.

Migrantai Lietuvoje / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Italijos vaizdai?

Gaudami maždaug 20 eurų per mėnesį pašalpą, asmenys, kurių prašymai suteikti prieglobstį atmesti arba dar neišnagrinėti, dažnai priversti ieškoti nelegalaus darbo.

„Kai migracijos pareigūnai pirmą kartą pasiūlė žmonėms susirasti, kur išvykti iš stovyklos, į viešbutį ar butą, paklausiau jų – ar jūs duodate jiems leidimą dirbti? Jie atsakė, kad ne. Ar jie turės banko sąskaitą, kad galėtų gauti pinigų? Jie atsakė, kad ne. [...] Pasakiau jiems – žmonės taps benamiais“, – pasakoja 25 metų Sara (vardas pakeistas) iš Irako.

„Jie pasakė, kad viskas gerai, yra juodo darbo. Niekada anksčiau nebuvau girdėjusi apie [nelegalų] įdarbinimą“, – priduria ji.

Chalidas, vyras iš Afganistano, pasakojo, kad tris valandas dirbo renovacijos projekte, o paskui jam buvo liepta išeiti tuščiomis rankomis. „Jie man paskambino ir pasakė: išeik, daugiau nedirbsi“, – pasakojo jis Vilniuje.

Chalidas susirado šį darbą per baltarusių pabėgėlius, gyvenančius migrantų centre su prieglobsčio prašytojais iš Artimųjų Rytų ir Afrikos.

„Yra darbo statybose, už kurį mokama 50–60 eurų per dieną, – sakė jis. – Žmonės važiuoja iš [migrantų centrų] Pabradėje, pavyzdžiui, mano draugai afganistaniečiai ar tadžikai. Ten yra daug darbo.“

„Prieš kelias dienas man paskambino draugas ir pasakė, kad yra darbo, jei nori“, – pridūrė jis.

Chalidas / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Chalidas yra vienas iš nedaugelio laimingųjų, kuriems pavyko rasti legalų darbą tame pačiame Giedrės ir Roberto restorane. „Man reikia solidaus darbo, noriu čia gyventi, [...] atsivežti žmoną ir vaikus, kurie vis dar Afganistane.“

Anot migrantams padedančių savanorių, darbdaviai dar nėra susipažinę su nauja sistema, pagal kurią šie žmonės gali būti legaliai įdarbinami. Daugelis prieglobsčio prašytojų taip pat yra stumiami į šešėlį, nes neturi asmens tapatybės dokumentų.

Norėdama juos integruoti į darbo rinką, valdžia priversta iš naujo išradinėti dviratį, portalui LRT.lt sakė vienas gerai su procesu susipažinęs šaltinis. Neturėdami leidimo gyventi šalyje, neteisėti migrantai negali atsidaryti banko sąskaitų, tai komplikuoja jų tolimesnį buvimą.

Dabar visa sistema turi būti pertvarkyta dėl tų kelių šimtų žmonių, kurie liks šalyje. Pasak šaltinio, Lietuvos pareigūnai patys supranta, kad didžioji dalis žmonių išvyks.

Lietuva seka ankstesniais pavyzdžiais, tokiais kaip Vokietija, kuri turėjo sukurti atskirą teisinį statusą – Toleruojamo buvimo leidimą (Duldung) – tiems, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti, bet kurie nenorėjo išvykti ar negalėjo būti deportuoti.

Pasak Linos Vosyliūtės, Briuselio Europos politikos studijų centro tyrėjos, besispecializuojančios migracijos srityje, geroji praktika apima profesinio mokymo skatinimą, ypač jei žmogus turi įgūdžių sektoriuose, kuriuose ieškoma darbuotojų.

Bet jei jie išstumiami į šešėlinę ekonomiką, „kyla galimybė dar labiau tais žmonėmis pasinaudoti, jie bus išnaudoti juodosios rinkos“.

Jos teigimu, metus trukęs sulaikymas buvo „krizės nulemta reakcija“, kurios tikslas – „palaukti ir pažiūrėti, kas nutiks“, o ne perspektyvi ilgalaikė strategija.

Chalidas / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

„Visų pirma nereikėjo sulaikyti ir kalinti – tai galbūt valstybei būtų buvę pigiau ir visuomenei būtų buvę paprasčiau pradėti pratintis prie jų kaip atvykusių žmonių“, – sako ji.

Iš dalies dėl to kaltos ES struktūrinės problemos, sakė L. Vosyliūtė ir pridūrė, kad Briuselis tarsi pritaria, kad žmonės būtų vertinami skirtingai.

„Jeigu atvyko prieglobsčio prašytojas iš Ukrainos, mes net sukūrėme „Temporary Protection Directive“, pagal kurią žmogus iš karto gauna ir teisę dirbti.

Tuo tarpu šituos žmones paslepiame miškuose, įkalinome metams, per metus jie turbūt dar labiau nuskurdo, pablogėjo jų psichologinė ir apskritai sveikata, jie prarado bet kokią motyvaciją, nors galėjo mokytis kalbos ar kitų dalykų“, – sako L. Vosyliūtė.

Jei į juodąją rinką pateks dar daugiau žmonių, Lietuvoje gali pasikartoti Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje ar kitur matytos scenos.

„Tai sukuria išnaudojimo rinką. Tą mes matome vykstant su migrantais be dokumentų, kurie, sakykime, dirba Italijos laukuose be atitinkamų sveikatos ir darbo apsaugos priemonių, juos tiesiog išnaudoja“, – prideda ji.

Tai gali turėti netiesioginį poveikį visos šalies darbo rinkai.

„Suvaržant tam tikrų žmonių teises, galima iškreipti konkurenciją – požiūris į darbuotoją tampa iškreiptas, – sako L. Vosyliūtė. – Artėjant krizei galbūt politikams būtų verta pagalvoti apie tai.“

Lietuvos migracijos departamentas netiesa vadina tai, kad jų darbuotojai patarė prieglobsčio prašytojams ieškoti nelegalaus darbo.

„Su migrantais asmeniškai nuolat dirba Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, [...] arba nevyriausybinių organizacijų atstovai, [...] tad šį klausimą labiau tiktų nukreipti jiems“, – LRT.lt rašytiniame atsakyme teigė Migracijos departamentas. Jis taip pat pranešė, kad iki šiol gavo 29 prašymus išduoti leidimus dirbti.



Anot Užimtumo tarnybos, neteisėti migrantai „turi teisę naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis [...] paslaugomis, dalyvauti [...] kvalifikacijos įgijimo ar tobulinimo, užimtumo skatinimo programose, kurios padeda pasirengti darbo rinkai“.

LRT.lt taip pat kreipėsi į Sveikatos apsaugos ir darbo ministeriją, kuri, paprašius pateikti daugiau informacijos apie neteisėtų migrantų galimybes dirbti, nukreipė žurnalistus į Vidaus reikalų ministeriją, o ši, savo ruožtu, žurnalistus dėl klausimų apie integracijos į darbo rinką galimybes nukreipė atgal į SADM.

Fizinis barjeras pasienyje su Baltarusija / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Atstūmimų įteisinimas



Neteisėtai į Lietuvą bandančių patekti asmenų skaičius vėl auga ir artėja prie praėjusių metų krizės įkarštyje buvusio lygio. Pasak pasieniečių, šalies pasienyje su Baltarusija pastatyta siena kol kas leidžia suvaldyti situaciją.

Dabar Lietuva siekia įteisinti atstūmimus – prieštaringai vertinamą praktiką, kai gali būti paimami Lietuvos teritorijoje jau esantys žmonės, gabenami atgal prie sienos ir siunčiami, kaip teigia nevyriausybinės organizacijos, kartais naudojant jėgą, atgal į Baltarusiją.

Dėl pranešimų apie žmogaus teisių pažeidimus vienas Vokietijos teismas nesutiko deportuoti migranto į Lietuvą pagal Dublino konvenciją.

Tačiau tai buvo vienintelė veiksminga priemonė, anot šalies pareigūnų. Jei Vilnius nebūtų griebęsis griežtos migracijos politikos, Minsko režimas būtų toliau eskalavęs krizę.

Jei Seimas pritartų, atstūmimai būtų teisėti tik karo, ekstremalios ar nepaprastosios padėties metu, kai pareigūnai matytų, kad Rusija ar Baltarusija vėl bando panaudoti migraciją kaip spaudimo priemonę.

Tuo tarpu pirminis argumentas dėl visų į Lietuvą įvažiuojančių migrantų sulaikymo buvo sutelktas į būtinybę apsaugoti Šengeno sienas. Jei srautai nebūtų sustabdyti, pabrėžė Vilniaus pareigūnai, Lietuva būtų susidūrusi su kritika dėl neteisėtų migrantų tolimesnio judėjimo Vakarų Europos link.

Tačiau būtent tai dabar ir vyksta – migrantų centrai sparčiai tuštėja. Per kelis mėnesius juose esančių žmonių skaičius sumažėjo nuo 4 000 iki kiek daugiau nei 1 000 – vien per liepą iš Lietuvos išvyko per 800 žmonių.

Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos pasienis. / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

„Daugumos čia esančių žmonių prieglobsčio byla [atmesta] jau seniai, o Vyriausybė vis kartoja, kad ir toliau bandys juos deportuoti, – sako Sara iš Irako. – Žmonės bijo, jie nenori patekti į pragarą, nes Irakas jiems yra pragaras.“

Jie supranta, kad „Vyriausybė jų nenori“, todėl bėga.

Kad gautų leidimą išvykti iš stovyklos, žmonės turi pasirašyti formą, kurioje nurodo, kad yra užsitikrinę apgyvendinimą kitur. Jie taip pat gali prašyti palikti stovyklą ir neišsikraustyti – apie šią galimybę, anot Raudonojo Kryžiaus, migrantai dažnai nežino.

„Galite išsinuomoti ir [...] parodyti rezervaciją, tikrą ar netikrą, gal ją atšauksite – tai nesvarbu, – sako Sara. – Svarbiausia, kad jūs turite šią [rezervaciją], kad jie galėtų [jus] išleisti už stovyklos ribų.“

„Nes įsivaizduokite, jūs 12 mėnesių uždarytas ir kas nors jums suteikia tokią galimybę. Jūs sutiksite, – sako ji. – Visų tų, kurie taip padarė, čia [Lietuvoje] nebėra.“