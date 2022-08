Marksizmą studijavęs Putinas nesuvokia valstybės pamatų – norvegų ekspertas prognozuoja Rusijos režimo pabaigą

Nuo vasario 24 d., kai prezidentas Vladimiras Putinas įsakė savo kariuomenei įsiveržti į Ukrainą, Rusija yra atsidūrusi visiškoje tarptautinėje izoliacijoje.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Bausdami Rusiją ir siekdami sutrukdyti Maskvai finansuoti savo karo mašiną, Vakarai įvedė sankcijas.

Išaugusios naftos ir dujų– pagrindinio Rusijos eksporto – kainos neleidžia einamosioms šalies sąskaitoms ištuštėti, tačiau ekonomika buksuoja, o perspektyvos atrodo kaip niekad niūrios.

Kaip prognozuoja Tarptautinių finansų institutas, Rusijos ekonomika šiais metais susitrauks 15 proc., o 2023 m. – 3 proc.

Vakarų sankcijos, įmonių emigracija, Rusijos protų nutekėjimas ir eksporto žlugimas nubrauks per 15 metų pasiektą ekonomikos pažangą, pridūrė pasaulinės bankų pramonės lobistų grupė.

Daugelį specialistų, įskaitant ir Norvegijos Fridtjofo Nanseno instituto direktorių, Rusijos ekspertą Iverį Neumaną, tai verčia svarstyti, kiek stiprios V. Putino pozicijos prezidento poste.

Jis drąsiai prognozuoja, kad V. Putino atsisakymas reformuoti šalies ekonomiką ir invazijos į kaimyninę valstybę padariniai gali tapti jo režimo „pabaigos pradžia“, nors kada tai įvyks, sunku nuspėti.

„Nuo tada, kai maždaug prieš 22 metus prasidėjo V. Putino kadencija, ekonomikoje iš tiesų labai mažai kas keitėsi, jei apskritai kas nors keitėsi. Ir mane iš tiesų stulbina, kad marksistinį išsilavinimą įgijęs V. Putinas nesuvokia, jog materialūs veiksniai yra esminiai“, – „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Sakartvelo tarnybai sakė knygos „Rusija ir Europos idėja“ (angl. „Russia And The Idea Of Europe“) autorius Iveris Neumannas.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Praeities trauka

„V. Putinas sako: „Vakarai turės savo ekonomiką, o mes turėsime savo volią, arba valią, ir ji padės mums atkakliai siekti savo tikslų. Bet taip tiesiog neveikia. Todėl manau, kad tai yra V. Putino režimo pabaigos pradžia“, – prognozavo I. Neumannas ir pridūrė, kad praeities trauka galėjo paskatinti Rusijos lyderį įsiveržti į Ukrainą.

Sekdamas Rusijos carų pėdomis, V. Putinas galbūt jaučiasi motyvuotas „surinkti Rusijos žemes“, aiškino I. Neumannas.

Birželio 9 d. V. Putinas pagerbė carą Petrą Didįjį, dalyvaudamas jo 350-ųjų gimimo metinių minėjime, kur nubrėžė paralelę tarp jo ir savo valdymo ir palygino jų abiejų siekius susigrąžinti Rusijos žemes.

„Petras Didysis 21 metus kariavo Didįjį Šiaurės karą. Atrodytų, jis kariavo su švedais, kažką iš jų atėmė. Jis nieko iš jų neatėmė, jis susigrąžino [kas buvo Rusijos]“, – tuomet sakė V. Putinas.

„Taigi, kaip ir daugelio kitų senų despotų atveju, pasiekėme tašką, kai V. Putinas galvoja apie istorijos knygas. O kada Rusijos carai iš gerosios pusės aprašomi istorijos knygose? Ogi tada, kai jie laimi karus ir užgrobia teritoriją“, – aiškino I. Neumannas.

Anot jo, sunku numatyti, kas bus po V. Putino, nes Rusijos prezidentas „ir jo režimas atliko kruopštų darbą, naikindamas organizuotą liberalų mąstymą ir veiklą Rusijoje. Blogai šaliai, gerai V. Putino režimui“.

Vladimiras Putinas žiūri į vėliavą su Stalino ir Lenino atvaizdu / AP nuotr.

Įkalintas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, kurio Antikorupcijos fondas (FBK) praėjusiais metais buvo paskelbtas ekstremistine organizacija ir priverstas nutraukti veiklą, „yra tipiškas Rusijos lyderis“, sakė I. Neumannas.

„Jis iš tiesų drąsiai priešinasi valdžiai ir sako, ką galvoja. Ir jis tai daro be jokių filtrų. Šiuo atžvilgiu jis tikras rusas. Man daro įspūdį A. Navalnas, tik kiek mažiau žavi jo subtilumas, nes jis tikrai nėra rafinuotas žmogus. Tačiau jis įsitikinęs savo teisumu. Ir jis yra geras organizatorius“, – sakė I. Neumannas.

A. Navalnas buvo suimtas 2021 m. sausį, vos grįžęs į Maskvą iš Vokietijos, kur nuo 2020 m. buvo gydomas dėl apnuodijimo, Europos laboratorijų duomenimis, sovietinio tipo nervus paralyžiuojančia medžiaga.

Tuomet jam buvo skirta 2,5 metų laisvės atėmimo bausmė už ankstesnio lygtinio paleidimo sąlygų pažeidimą gydantis užsienyje. Plačiai manoma, kad pirminis apkaltinamasis nuosprendis buvo priimtas sufabrikuotoje, politiškai motyvuotoje byloje.

I. Neumannas perspėjo, kad nepaisant aktyvios kovos su korupcija, A. Navalnas gali būti ne tokia jau ir draugiška Vakarams figūra, kaip kad daugelis yra linkę tikėti.

„A. Navalnas sėdi kalėjime, jo judėjimas labai įdomus. Tačiau A. Navalno judėjimas nėra aiškiai išreikštas vakarietiškas judėjimas – jis gimė kaip Rusijos nacionalistinis judėjimas. Aš manau, kad A. Navalnas labiau primena besiformuojantį Petrą Didįjį – reikia vakaritizuotis, kad Rusija įgautų pagreitį“, – aiškino ekspertas.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

„Užburtas ratas“

Nepaisant to, turint omenyje V. Putino sukurtos ir puoselėtos Rusijos sistemos pobūdį, tikimybė, kad į valdžią ateis kažkas panašaus į A. Navalną, geriausiu atveju yra minimali, teigė I. Neumannas.

„Jis nuolat kalba apie tai, kad korupcija Rusijoje yra didelė problema, o dabartinis režimas yra vagių režimas, bet jei jis imtųsi [kovoti su korupcija], tai būtų labai nelengva, nes korumpuotoje sistemoje bet kuri nauja valdžia privalo tarsi sustiprinti savo galią pati tapdama korumpuota. Tad kaip ištrūkti iš šio užburto rato?“ – klausė I. Neumanas.

Rusijos invazijai tęsiantis jau šeštą mėnesį ir vis daugėjant pranešimų apie galimus Rusijos karo nusikaltimus ir žiaurumus, I. Neumannas pataria Vakarams neužtrenkti durų deryboms su Maskva.

„Na, vienas dalykas yra aiškus – Rusija niekur nedings nei politiškai su V. Putinu, nei geografiškai. Šalis yra ten, kur ji yra – ji gali užimti šiek tiek daugiau teritorijos Donbase, galbūt jai pavyks suformuoti sausumos koridorių iš Donbaso į Krymą, bet Rusija, vienokia ar kitokia forma, išliks. Ir ateityje turėsime su ja kalbėtis“, – aiškino jis.

„Tokia yra pagrindinė diplomatijos idėja – jei vis tiek teks kalbėtis su tais žmonėmis, kodėl to nepadarius iš karto? Todėl manau, kad labai svarbu palaikyti tam tikrą pokalbį su Rusija“, – sakė I. Neumannas.