„Rusai specialiai ten suvarė žmones ir suorganizavo šį sprogimą“ – kas įvyko Olenivkos kalėjime

Naujosios Katynės žudynės — taip į karo istoriją greičiausiai įeis tragedija pataisos kolonijoje Nr.120, esančioje netoli Olenivkos kaimo, laikinai Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje.

Liepos 29 dieną Rusijos propaganda pranešė apie dešimtis žuvusių ir sužeistų čia okupantų kalintų ukrainiečių. Remiantis rusų versija, Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė kolonijai, tačiau šis paaiškinimas neatlaiko jokios kritikos. Ukrainos pusė teigia, kad tai yra ne kas kita, kaip Rusijos įvykdytas susidorojimas su karo belaisviais, ir reikalauja tyrimo bei bausmės

Rusijos propagandos versija

Liepos 29-osios rytą Rusijos propaganda paskleidė informaciją, kad dėl kolonijos Olenivkoje apšaudymo žuvo daugiau kaip 50 žmonių ir daugiau kaip 70 buvo sužeista. Visi jie – kolonijoje kalinti ukrainiečiai. Teigiama, kad į pastatą, kuriame buvo laikoma daugiau kaip 150 karo belaisvių, daugiausia „Azovo“ pulko narių, pataikė du tiesioginiai smūgiai. Anot okupantų, tokiu būdu Ukraina norėjo atsikratyti „Azovo“ pulko karių, kurie neva pradėjo liudyti apie nusikalstamus vadovybės įsakymus.

Tuo pat metu nebuvo sužeistas nė vienas kolonijos darbuotojas.

Rusijos televizijos filmuota medžiaga neleidžia įžiūrėti šios versijos patvirtinimų. Propagandistai rodo tariamas JAV tiekiamų HIMARS raketų nuolaužas, bet nerodo kraterių, kurie turėjo susidaryti po jų sprogimo. Vaizdo įraše taip pat nesimato pastato, į kurį, kaip teigiama, iš Ukrainos pusės atskriejo raketos, bendro plano.

Žmogaus teisių gynėjų versija

Pataisos kolonija Nr. 120 yra už 2 km nuo Olenivkos gyvenvietės, prie pat Molodižnės kaimo.

„Google Maps“ žemėlapyje matyti, kad kolonijos teritorija užima 450 x 270 metrų plotą. Apatiniame kairiajame kampe matosi 6 barakai, viršutinėje dalyje – vadinamoji „pramoninė zona“. Kalėjimo teritorijoje laikomi „Azovo“ pulko nariai, 36-osios jūrų pėstininkų brigados kariai ir Mariupolio pasieniečiai, taip pat „filtravimo“ procedūros nepraėję civiliai.

Žmogaus teisių žiniasklaidos iniciatyvos (MIPL) koordinatorės Olhos Rešetylovos teigimu, iš viso kolonijoje buvo kalinama daugiau kaip tūkstantis žmonių. Tai daugiau nei numatyta jos pirminiame plane – kolonija perpildyta.

Žmogaus teisių gynėjai iš MIPL bendravo su šioje kolonijoje kalinamais asmenimis ir vietos gyventojais. Jie sakė, kad pastate galėjo būti apie 200 žmonių. Tie patys šaltiniai žmogaus teisių aktyvistams papasakojo ir kitą to, kas galėjo įvykti kolonijoje liepos 29-osios naktį, versiją. Remiantis šia informacija, apšaudymo nebuvo – įvyko sprogimas, nes nebuvo girdėti apšaudymui būdingo garso. Be to, viskas įvyko ne tuose barakuose, kuriose ilgą laiką buvo laikomi kaliniai, o kitame pastate, į kurį ukrainiečiai buvo perkelti visai neseniai.

„Jei pasitvirtins mūsų turima informacija, kad rusai specialiai ten suvarė žmones ir suorganizavo šį sprogimą – buvo 3 ar 4 sprogimai – tai bus vienas žiauriausių nusikaltimų“, – „Hromadske“ sakė O. Rešetylova.

Ji atkreipia dėmesį į keistą pranešimą, kad per vadinamąjį „apšaudymą“ nenukentėjo nė vienas iš sargybinių.

„Iš išlaisvintų įkaitų ir kalinių žinome, kad jie yra nuolat prižiūrimi konvojaus, rusų karių ar vadinamosios „DLR“ liaudies milicijos atstovų. Neteko girdėti atvejų, kad jie būtų buvę palikti be kolonijos darbuotojų priežiūros. Todėl atrodo keista, kad nė vienas iš sargybinių nebuvo sužeistas“, – pridūrė O. Rešetylova.

Oficiali Ukrainos versija

Liepos 29 dieną kelios Ukrainos institucijos iš karto išsakė versijas, kas nutiko kolonijoje.

Vienas pirmųjų informaciją paskelbė Generalinis štabas – Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų pajėgos ir artilerija Olenivkos nepuolė. Pačios Rusijos ginkluotosios pajėgos įvykdė tikslinę ir apgalvotą artilerijos ataką prieš koloniją.

Vėliau Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pranešė, kad Olenivkos kolonijos „apšaudymą“ įvykdė okupantai – esą rusai kolonijoje panaudojo sprogmenis. Tai patvirtindama Ukrainos specialioji tarnyba paskelbė garso įrašą, kuris, kaip teigiama, padarytas pasiklausant kovotojų pokalbius.

Šiame įraše neįvardintas „DLR“ kovotojas pašnekovui pasakoja, kad likus dviem dienoms iki tragedijos į „pramoninėje zonoje“ pastatytą naują baraką buvo perkelta apie 200 žmonių, o po to jie (rusai – red.) tą baraką susprogdino.

„Vakar naktį (liepos 28 d. — red.), apie 23 val., palei pat tvorą, už 100 metrų nuo tvoros, pradėjo veikti „Grad“ sistema. Paleidus pirmas 10 raketų, sekė sprogimas. Dar 10 raketų – vėl sprogimas. Iš viso trys sprogimai“, – sakoma garso įraše.

Pokalbyje taip pat buvo paminėta, kad raketų nesigirdėjo, neišdužo ir šalia esančių pastatų langai. Į tai (sveiki aplinkinių pastatų langai Rusijos propagandistų vaizdo įraše) savo pranešime atkreipia dėmesį ir Ukrainos saugumo tarnyba.

„Tai rodo, kad sprogimo epicentras buvo sunaikinto pastato viduje, o jo sienos „sugėrė“ sprogimo bangas ir „apsaugojo“ gretimus pastatus“, – apibendrina Specialioji tarnyba.

Po SSU apie situaciją kolonijoje pranešė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba. Žvalgyba mini „galingą sprogimą“, sunaikinusį patalpas, kuriose buvo laikomi ukrainiečiai karo belaisviai. Be to, pranešime kalbama apie sprogimus pramoninės zonos teritorijoje naujai pastatytame pastate, kuris turėjo būti specialiai įrengtas „Azovostal“ gynėjams laikyti. Žvalgybos duomenimis, šio pastato statybos buvo baigtos prieš dvi dienas ir netrukus po to dalis sulaikytų ukrainiečių buvo perkelta ten.

Karinė žvalgyba pabrėžia, kad ukrainiečių žūtis yra provokacija ir teroro aktas, kurį savininko Jevgenijaus Prigožino nurodymu įvykdė privačios Rusijos sukarintos organizacijos „Wagner Group“ samdiniai. J. Prigožinas dar žinomas „Putino virėjo“ pravarde. Žvalgyba pažymi, kad Rusijos gynybos ministerija kuriant ir įgyvendinant šiuos planuos nedalyvavo.

Kodėl buvo nužudyti ukrainiečiai?

Ukrainos pusė išsakė kelias versijas, kodėl, jų nuomone, rusai galėjo griebtis teroristinio išpuolio.

Visų pirma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad okupantai ketino apkaltinti Ukrainą „karo nusikaltimais“ ir bandė nuslėpti kalinių egzekucijas bei kankinimus.

Gynybos žvalgyba pagrindiniu teroristinio išpuolio tikslu vadina siekį nuslėpti Ukrainos karo belaisvių išlaikymui skirtų lėšų grobstymo faktus – esą rugpjūčio 1-ąją kolonijoje turėjo apsilankyti komisija iš Maskvos.

Kitas tikslas, anot Ukrainos žvalgybos, – didinti socialinę įtampą Ukrainoje.

Informacinės higienos iniciatyvos „Kaip netapti daržove“ įkūrėjos Oksanos Moroz teigimu, tragedija kolonijoje tapo dar vienu plataus masto Psichologinės operacijos (PSYOP) etapu. Jos pastebėjimais, po teroristinio išpuolio Vinicoje rusai informaciniame lauke ėmė gąsdinti ukrainiečius, bandydami tokiu būdu įtraukti juos į derybų procesą, kitaip tariant, jie siekia „priverstinės taikos“.

„Tai niekuo neišsiskiriantis teroristų PSYOP, absoliučiai ta pati metodika. Teroristams aukų skaičius nėra svarbus, svarbiausia yra žiniasklaidos poveikis. O žiniasklaidos poveikis yra bauginimas. Štai kur jie smogė“, – pokalbyje su „Hromadske“ sakė O. Moroz.

Ar šiai PSYOP pavyksta pasiekti savo tikslus? O. Moroz atsakymas nevienareikšmis.

Jei kalbame apie „priverstinę taiką“, tai rusams šiuo klausimu nesiseka. „Tai neturi įtakos nei valdžios, nei ukrainiečių pozicijai. Ukrainiečiai rašo, kad mes nepasiduosime. Nemačiau nė vieno įrašo teigiančio, kad esame pasirengę nutraukti kovą ir leistis į kompromisus“, – savo pastebėjimais apie reakciją į teroristines atakas socialiniuose tinkluose dalijosi O. Moroz.

Tačiau PSYOP gali pasiekti kitą tikslą – išbalansuoti visuomenę. „Šiuo atžvilgiu tokia PSYOP yra veiksminga. Tai liudija ir žmonių įrašai socialiniuose tinkluose. Žmonės yra paveikti emociškai. Kažkas įpuolą į emocinę nevilties ir depresijos būseną“, – aiškina O. Moroz.

Tuo pat metu ekspertė priduria, kad po karo belaisvių žūties Olenivkoje ji socialiniuose tinkluose stebi situacijos dėl „Azovo“ ir Volodymyro Zelenskio pokyčius. „Vis dažniau keliamas klausimas, kodėl niekas negelbsti „Azovo“? Rusai gali išnaudoti šią situaciją dar vienam bandymui susiskaldyti, smogti valdžiai“, – reziumuoja O. Moroz.

Ar rusai bus nubausti už Olenivką?

Anot žmogaus teisių aktyvistės O. Rešetylovos, Rusija turėtų būti nubausta už ukrainiečių žūtį kolonijoje. Tai numato 1907 m. Hagos konvencija: karo belaisviai yra priešingos pusės vyriausybės, o ne juos į nelaisvę paėmusių asmenų ar dalinių atsakomybė.

„Už tai atsako šalis, kurios jurisdikcijoje yra karo belaisviai, ji atsako už jų saugumą. Kokia gali būti bausmė? Tai tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Bus atliktas tyrimas ir, atsižvelgiant į aplinkybes, bus įrodyta, ar tai karo nusikaltimas, ar tiesiog tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“, – aiškino O. Rešetylova.

Jei Rusijos nusikaltimas Olenivkoje pasitvirtins pasaulio bendruomenės akyse, tai gali paspartinti Rusijos pripažinimą terorizmą remiančia valstybe.

Tuo tarpu Ukrainos teisėsaugos institucijos pradėjo procesą pagal Baudžiamojo kodekso 438 straipsnį „Karo įstatymų ir papročių pažeidimas“. Pasak laikinojo Ukrainos saugumo tarnybos vadovo Vasylio Maliuko, turimi įrodymai leidžia teigti, kad Rusija yra atsakinga už Ukrainos karo belaisvių nužudymą.

Tuo pat metu „Azovo“ pulko įkūrėjas Andrijus Bileckis paskelbė visų, dalyvavusių masinėje žmogžudystėje Olenivkoje, medžioklę ir pažadėjo, kad net ir žemiausio karinio rango vykdytojas ir organizatorius bus patrauktas atsakomybėn. „Kur besislėptumėte, būsite surasti ir sunaikinti“, – sakė A. Bileckis.

Rusijos pajėgos nieko neįsileidžia į koloniją Olenivkoje. Dėl šios priežasties neįmanoma patikrinti jokios informacijos apie įvykius kolonijoje. Nėra patikimos informacijos apie žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių, nežinoma, ar tai buvo tik „Azovo“ pulko nariai, ar ir kiti kaliniai, kurie taip pat buvo laikomi kolonijoje. Skirtingos Ukrainos institucijų ir struktūrų versijos gali būti aiškinamos negalėjimu patekti į teritoriją ir šaltinių, kurių informaciją ne visada galima patikrinti, įvairove.